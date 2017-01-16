Зачем приезжают политические ревизоры?

Бизнес и политика, финансово похожи друг на друга. Но далеко не на все сто процентов. В политике, широко распространены финансово не выгодные проекты, но они как бы выгодны чисто с политической точки зрения. Тогда для чего приезжать политическим ревизорам, на объекты вложения финансовых средств политическими субъектами, туда где политические проекты заведомо выгодны? В бизнесе, например, простейшие вопросы, имеют такие же простые ответы. А вот в политике, часто практикуются вопросы, без конкретных прямых ответов.

В бизнесе, ревизоры приезжают для того, что бы проинспектировать некий проект вложения капиталов. Первая и самая простая цель инспекции, это сопоставление объёмов уже вложенных капиталов, с оригиналами объектов прямого вложения средств. Вторая цель инспектирования, определить величину форс-мажорных потерь. И третья, и главная цель инспектирования, это откорректировать проект, и определить по факту вложения средств, насколько овчинка выделки стоит. То есть, был ли проект удачен по фактам освоения вложений, и насколько он далее способен оправдать уже вложенные в него средства. Но так делают в бизнесе. А как это делается в политике?

В политике, часто финансовая выгода, не имеет значение. Иначе бы политику, напрямую называли бы бизнесом. Политика, очень любит финансовые затраты, ради бурного успеха политических проектов. Общепринято считать, что политические выгоды, многократно весомей финансовых выгод. Это как в шахматах. Что выбрать текущим ходом, пешку или ферзя? Тут политическая и статистическая цена фигур, не сопоставимы. Тогда зачем нужны политические ревизоры, в заведомо неоправданных финансовых, но политически выгодных проектах? Тут действительно смысла нет в инспектировании, политическая выгода, не бывает скрытой, она всегда заметна, и уже даже до полного завершения финансирования. А вдруг, политический проект оказался не выгоден политически? Тогда это может быть очень большой проблемой для инвесторов.

В политике, бизнес намного более опасен и финансово и политически, с точки зрения вложений в него средств, и с точки зрения выхода из политически не выгодного проекта. Тут за вход в проект, может быть одна цена, а за выход из неудачного политического проекта, реально может быть совсем другая политическая цена, многократно не соизмеримая с проектируемыми вложениями.

Политические проекты, это часто живые проекты, с неожиданными и непредсказуемыми политическими результатами. Далеко не все политические проекты, можно финансово прервать, завершить, и списать политические убытки. Политический убыток, это гораздо более сильная головная боль, чем обычный финансовый убыток.

Именно для оценки политических убытков, и для сопоставления вариантов продолжения политических проектов, приезжают политические ревизоры, на финансируемые политические объекты. Особенно, это крайне необходимо в тот момент, когда в субъекте политического инвестора, вдруг неожиданно меняются управляющие лица. И ещё боле необходима такая ревизия объектов, когда новые политические управленцы, декларируют новые политические подходы к старым политическим проектам. Ведь если старые политические управленцы, отчитываясь и передавая дела новым, не способны будут достаточно веско обосновать политическую выгоду, в финансово затратных старых политических проектах, тогда они совершенно открыто, покажут свою политическую несостоятельность. В этом случае, старые управленцы, и посылают своих политических ревизоров, которые любой ценой обязаны нарыть что-то политически выгодное в тех проектах, где финансовые затраты, явно не оправдали себя.