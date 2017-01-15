Фактор веры в религии, в политике и жизни

Вера, это мысленное признание предметов, явлений, и событий, реальностью. Вера лежит на основе наличия в социальной среде жизни людей, некой стабильно действующей на них атмосферы убеждённости в неких реальностях. Это означает, что многие предметы и явления, при помощи наличия сферы убеждённости, не требуют от людей фактической или логической проверки на соответствие их реальности.

Нуждаются ли люди и народы, в вере? Нуждаются! Потому что они нуждаются в стабильности атмосферы их веры, в которой они рождаются. Но если люди рождаются в одной атмосфере веры, а умирают уже в изменившейся атмосфере их веры, тогда это является фактором приближения завершённости человеческой жизни на планете. Стабильность веры, нужна людям для того, что бы они, не отвлекались от ежедневных жизненных проблем и деятельности, на доказательства чего-то глобального, что напрямую не воздействует на конкретные жизненные процессы. Человек должен жить в той ячейке, которая отведена природой для его жизни.

Например, это когда земля большая и плоская, а солнце маленькое и горячее, и оно вращается вокруг земли. Это являлось предметом стабильной религиозной веры людей из прошлого, многие сотни и тысячи лет. Подумаешь, какой то незначительный пустяк, в заблуждениях глупого человечества из прошлого. Ведь истина, человеческому разуму дороже! Это было совсем даже не главным заблуждением людей, среди предметов многих их заблуждений, в атмосфере их первобытной веры. Ведь со множеством подобных и не реальных предметов веры, людям было легко жить. Стоило ли эти предметы веры, разрушать доказательствами? Похоже, что не стоило! Но доказательства сами возникли перед человеком, и сразу возникло нестабильное состояние отсутствия одного незначительного предмета веры в атмосфере их стабильной убеждённости. И что, это открытие планетарных систем и формы земли, изменило в жизни людей? Человечество почти мгновенно обрело для себя, обречённую, ошибочную, глобальную индустриальность своей жизни, на глобусе своей маленькой планеты, и именно этим фактом, в изменении сферы убеждённости, оно значительно приблизилось к конечной точке своего бытия.

Человек, это существо, состоящее из воды и воздуха. И ему ничего не нужно более, чем пригодная для его жизни вода и воздух. Поэтому, человечество обязано было избрать именно это направление основой своей социальной жизни. Это максимальное сохранение воды и воздуха, для самого себя. И человечество двигалось по этому пути, и оно не оскверняло воду и воздух, пока атмосфера их веры, не потеряла состояние своей стабильности. Атмосфера веры, стала постепенно меняться. И человек в результате незначительных изменений в атмосфере веры, с ощущением счастья, обрёл индустриальную глобализацию, и уничтожение этим своим выбором, чистой воды и воздуха. Глобализация и индустриализация жизни людей, уничтожает и всасывает как огромный пылесос, именно то без чего человечество не способно жить. Это чистота воздуха и воды. Глобализация индустриальности, уничтожает физическое наличие этих предметов. Человечество, уже давно почувствовало, как лишает себя этих основных ресурсов своей жизни, и оно чувствует приближение военной развязки, именно за потребление чистой воды и воздуха. Это вовсе не фантастика, это глобально началось и продолжится с небольшой войны за Голанские высоты.

У современных людей, существует первобытная вера в богов, в их постоянно изменяющейся первобытной атмосфере убеждённости. И вера в богов, по сути уже разрушена в местах индустриальной жизни, кроме тех мест, где индустриализм, временно забуксовал, при помощи затруднённой доступности его, к жизни людей, и к потреблению ими ресурсов. Этот фактор, изменяет атмосферу убеждённости людей, почти в каждом поколении мигрирующих людей. И это тоже ощущается людьми, как фактор приближения конца человечества.

Религиозная культура человеческих наций, не прощает быстрых изменений в вере к богам, и рождает глобальные культурно религиозные противостояния. Все современные люди наблюдают эту реальность, ведь тучи сгущаются с неимоверной скоростью. Религиозная косность людей в религиозном лидерстве, в отношении к чужим религиозным культурам, только прибавляет новые трещины в древних атмосферах религиозной убеждённости. И всего один единственный публичный намёк на неуважение к чужим богам и религиям, способен вызвать реальные глобальные войны религиозной ненависти на этой почве.

Но самый главный враг современного человечества, это искусственно созданные им атмосферы политической убеждённости, в части их свобод, справедливости, предметов национальной гордости, и прочих политических глупостей. И это, жутко быстро-меняющаяся атмосфера политической погоды убеждений, приоритетов и веры, в жизни современного человечества. Она создана исключительно для осуществления завоеваний сфер веры людей, политическими богами и лидерам государств. Целый набор стандартных и разношёрстных политических убеждений, внедряемых политическими технологиями в жизнь людей и их наций, в основание которых заложены не существующие в природе ценности, заставляет людей насильно верить, и постоянно разочаровываться в своих политических убеждениях. Хотя, по самой сути, во всех политических принципах, в основе может лежать только физика мира. Это физика динамики и влияний центров и периферий. Человек хозяин, это человек центра издающего влияние, человек раб, это человек периферий, подчиняющихся влияниям центров влияний. На самом деле, физика жизни сложнее. Это сложная картина переплетения множества иерархически вложенных друг в друга субъектов и объектов влияний и подчинённости им. Любая социальная живая система, точно так же живёт, как и жизнь вселенных. И этот принцип жизни, принцип жизненного сосуществования живых субъектов и систем, не может быть оспорен человеком, он лежит в основе всей живой природы, и это и есть костяк стабильности всех атмосфер убеждений человека.

И даже если этот принцип вовсе не истина, а просто наше ложное ощущение, он обязан лежать в основе всех наших верований, и всех наших сфер убеждений как некий прочнейший стержень. Просто потому, что этот принцип будет являться гарантией стабильности и нерушимости всех человеческих атмосфер убеждений . А это и есть гарантия жизни человечества. Для разума человека, не должно существовать других истин, убеждений и веры, а значит и других фундаментальных вероисповеданий. Все эти политические свободы и справедливости, никогда не способны выйти за рамки физических возможностей людей, лежащих в основе подчинённости взаимодействий живых и не живых систем. Они просто разрушат человечество на корню, если их заложить в основу убеждений. Какая может быть свобода и справедливость для человека, который ни разу в жизни, среди всех его поколений, не видел глазами, и не ощущал свободу, своими органами чувств? Если человек даже не знает, от чего он должен быть свободен, и что ему эта свобода принесёт.

Свобода бизнеса и рынков, это только искусственное усиление влияния центров влияния, это предсмертное искусственное нарушение баланса живых систем. Тоталитаризм и диктатура, абсолютно тоже самое. А вот свобода гражданина от социума самой близкой ему жизненной иерархии, это руина социума, и ещё большая не свобода гражданина. Вот такие фундаменты веры, превратят человечество в ту руину отдельных и не свободных частиц, которую уже невозможно будет искусственно реанимировать и заставить жить.

Нет в жизни свобод, есть только целостная живая система, состоящая из несвободных живых частиц. А свобода, это разрушенный социум и не живая руина, опять же состоящая из более несвободных частиц. Если любой живой социум (например община) изъята из жизни людей и разрушена, тогда отдельные живые осколки этого социума (граждане), будут ещё больше подчинены центру влияния более высокого уровня, и будут ещё более несвободными. Примерно как отдельные осколки разрушившихся живых планетных систем, на орбитах отдалённых светил, в виде не живых поясов астероидов.

Никто из живых существ, и даже из наиразумнейших людей, не способен на создание новых принципов жизни. Это будет политической бомбой с горящим запалом, в основе всех убеждений. Человек способен только видеть, и приспосабливаться к тем принципам жизни, которые уже существуют в природе. И для этого, ему нужна прочная вера в это. Нет ничего более прочного, в основе жизни и воспитании людей.



А ведь природа неплохо живёт, и чуть-чуть веры и разума, добавленного к её принципам, её только украсят. Общинные, природные, коммунальные и автономные мирные принципы жизни древних людей, это далеко не самое худшее для основы жизни современных людей, если это будет слегка украшенное современными технологиями и научными открытиями, и внутриполитическими общинными жизненными принципами. Ничего более стабильного не может быть в сферах современных человеческих убеждений и веры.