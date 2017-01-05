Война и мир, эпигенетика социального фенотипа

Подсознательное радикальное и быстрое изменение способностей одного и того же человека, это эпигенетическое (не затрагивающее генетический код, но наложенное на него) явление изменений его фенотипа (признаков) на клеточном уровне. Радикальные изменения в социальной среде человека и общества, почти немедленно эпигенетическим путём, меняют психологические и социальные признаки человека и социума человека на клеточном уровне, закрепляют их ещё в живущем человеке, и передают их по наследству на несколько поколений вперёд. Это как бы инстинкт немедленного привыкания к изменчивости, но видоизменяющий организм на уровне клеток.

Например, благодаря радикальным социальным изменениям в обществах, где образованные и подготовленные профессионально к творческой деятельности люди, которые способные активно жить творческой деятельностью, вдруг по ряду причин, прекращают эту свою творческую деятельность, берут в руки тележки «кравчучки», и отправляются на стихийные рынки торговать всем, что только под руку им подвернётся. Эти люди, буквально на глазах, подсознательно изменили психологические и социальные признаки самих себя, и своего социума на клеточном уровне. И эти признаки, эпигенетическим путём, уже передались, и передадутся потомкам этих людей на несколько поколений вперёд. С тех пор, как люди под воздействием изменений в социальной среде, вдруг получили массовое свойство быть мелкими предпринимателями по отношению друг к другу, они стали способными передавать это свойство по наследству на несколько поколений своих потомков. А если социальные изменения мелкого рыночного предпринимательства, закрепятся в обществе надолго, тогда эти свойства, наложенные на генетический код людей, закрепляются в нации уже на генетическом уровне.

Примерно таким эпигенетическим путём, способны измениться и закрепиться созидательные свойства нации, на иждивенческие и потребительские свойства и деятельность. Или, например, деятельность человека быть хозяином своей жизни, легко может измениться и закрепиться за ним на деятельность подчинённого человека. Или деятельность и свойства мирных людей, меняются и закрепляются на деятельность и свойства военных людей. Ещё хороший пример, это в случае, когда резко могут измениться социальные бытовые правила жизни людей, тогда бытовые свойства человека тоже легко эпигенетическим путём меняются и закрепляются. Например, если человек чувствовал себя хозяином своего жилья, и был ответственным за него перед своей семьёй, и вдруг при смене бытовых условий жизни, его доходы становятся меньше чем плата за коммунальные услуги. Тогда человек, закрепляет в самом себе свойства временного жильца в своей жизни, и временной своей деятельности по найму. И если вдруг, он не заплатит за коммунальные услуги, тогда ему нужно, либо искать себе другое жильё, либо идти в зависимость к крупному собственнику, лишаясь своей собственности. И такие изменённые свойства, способны закрепляться в людях надолго.

И ещё один очень хороший пример, эпигенетических изменений. Если вдруг, постоянно кто-то будет внушать какой либо из наций, что она находится в состоянии войны. Тогда в каждом человеке, немедленно, эпигенетическим путём, закрепляется на клеточном уровне чувство того, что его собственная жизнь и деятельность, жизнь и деятельность его семьи и его социума, ломаного гроша не стоят, по сравнению с некими, высочайшими военными ценностями государства, якобы наиважнейшими для жизни людей. И такое изменённое психологическое и социальное состояние людей, тоже способно при жизни закрепляться на клеточном уровне человека, и передаваться нескольким поколениям вперёд. А если, подобное внушение останется стабильным на длительное время, то оно способно закрепляться уже на генетическом уровне в человеке. И тогда многие поколения людей, могут ещё долго жить почти с нулевой самооценкой деятельности и жизни самих себя, и своей нации. Такое явление обесценивания, происходит с людьми после каждой войны в жизни наций, где чувство обесцененной жизни и деятельности каждого человека, сохраняется очень на долго. И тогда люди живут только одним днём, и тотальным насилием друг над другом. И даже внушаемое состояние войны социуму, тоже способно сохранять во многих поколениях людей, чувство их обесцененной жизни и деятельности. А это, выгодно тем, кто внушает людям такие состояния в их жизни.