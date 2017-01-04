Новогодние фантазии о справедливости жизни

Часть вторая. Что человечеству делать с собственностью?

В условиях двойственности природы человека по отношению к собственничеству, перед любыми мыслителями встаёт некий тяжёлый и неустойчивый вопрос: Как людям дальше жить, что бы им было комфортно, и какой должна быть реальная современная стержневая идеология их жизни по отношению к собственничесту? Если они должны жить, более творческой деятельностью, тогда, как им относиться к создаваемому ими творческому продукту и к материальным природным ценностям? Присваивать ли им, этот созданный продукт деятельности, или нет? Делать ли его общественным? Ведь отдавать его в собственность государству уже пробовали. От этого акта, государственные аскеты чиновники и политики, оберегающие народную собственность, непременно превращаются в бизнесменов присвоенной народной собственности. А если люди, будут жить при полном либерализме коммерческой и накопительной собственнической деятельности, тогда их творческая деятельность, всегда превращается в подневольную и рабскую? Собственность, это дитя двух родителей, творческой деятельности её созидания, и её приватизации. И эти родители, часто трясутся над своей собственностью, более чем над своей жизнью. Наша деятельность создаёт нас, и она, нас же губит.

Явление собственничество, это не обозначенное в общественных учениях, и не принятое к философскому пониманию деятельное явление. Но это явление деятельности существует в реальности. Даже если его и не признают. Поскольку сама собственность для людей существует. Собственничество, это явление двух видов деятельности связанных с собственностью. Это прикрепительная приватизационная деятельность субъектов над собственностью. И это распорядительская деятельность субъектов над собственностью. И не обязательно распорядительство, осуществляется при помощи субъекта обладания. Но само распорядительство, это настолько важная функция в собственничестве, без которого собственность, может даже не является собственностью. Распоряжаться человек может любым ресурсом, вовсе даже не обладая им. Например, теплом и светом солнца, водой и её свойствами, и некими природными ресурсами, которые ни кому, по сути, не принадлежат. Например, это ветер. Это вовсе не собственность, но это деятельная материя, и ей, люди легко распоряжаются, не мечтая её приватизировать. Но когда существует некая конкретная и прикреплённая к субъекту собственность, тогда ей не могут не распоряжаться. Собственность, это приватизация природного ресурса, или это то, что создаётся и приватизируется, что бы этим можно было распоряжаться. Это логика жизни. Сажают яблоню только для того, что бы кто-то мог распоряжаться её яблоками. А приватизируют, присваивают, оккупируют и защищают территорию или собственность на ней, только для того, что бы кто-то мог этим распоряжаться в настоящем времени, или даже неизвестно кто, в дальнейшем неопределённом времени.

Совершенно бессмысленно оккупировать или приватизировать на сегодняшний день воздух, или солнечный свет, но со временем, эти действия могут приобрести реальный смысл. Ведь поверхность земли уже почти вся приватизирована, и зарезервирована как собственность, для дальнейшего распорядительства. А ведь когда-то в этом деле не было смысла. Смысл любой приватизации собственности, зарезервировать за конкретными или даже не конкретными субъектами, возможность, право, или потенциал деятельности распорядительства. Из этого можно извлечь закономерность. Субъектная деятельность распорядительства, и сама приватизированная собственность, логически неразрывны между собой, хотя субъекты распорядительства и субъекты обладания могут быть совсем разными. Но если приватизировать собственность, и не предполагать распорядительство над ней, это действие находится за пределами любого здравого смысла. Это, борьба с ветряными мельницами.

А вот теперь приблизимся к тому, что является неотъемлемыми факторами в процессе нашей современной жизни. Это фактор наличия бизнеса и государственности, и фактор наличия всеобъемлющей разнообразной собственности. Эти факторы, способны исчезнуть из нашей жизни, только исключительно вместе с нами. Все три фактора, не всегда и не всем в обществах удобны, и комфортны для жизни. И в обществах, и между обществами, происходит постоянное нездоровое военное бурление и борьба под влиянием этих трёх факторов.

Множество политиков и политологов, постоянно требуют отделение государственной деятельности в государствах, от бизнеса, для того что бы общества, могли демократическим выбором, назначать своих жизненных лидеров, над бизнесом. И таким образом они предполагают подчинять бизнес живущим людям в государстве. Но чем сама государственная деятельность, это не бизнес? И чем современная деятельность людей в обществах это не бизнес? Деятельность, это уже бизнес, и без него, ни государства, ни общества жить не способны. Тем более, что бизнес, как и любая деятельность, может быть полезным, бесполезным и деструктивным. И он остаётся и останется и при жизни государства, и при жизни общества тоже. Все люди, всех обществ, это люди того или иного бизнеса, и это важно для их жизни. Государство как бизнес, не отделимо от государства.

Тогда что нужно разделять или отделять в жизни людей, что бы нормализовать общественную жизнь? Ведь сама собственность, и деятельность по распорядительству собственностью, нераздельны, и не логичны. А сама собственность уже неотделима, от жизни людей. Что тут можно отделить? Но вполне реально, можно отделить субъект государство, от распорядительных функций над его государственной общественной собственностью, даже если государство, останется формальным обладателем этой собственности. Тут просто других вариантов уже нет. Когда то государство, отделяло собственность от граждан общества, и это у него получилось. Но как дико получилось, и чем кончилось? Конечно же, не стоит отделять субъект государство, от общественной государственной собственности граждан общества. Обществу война с государством не нужна, да и очень дорого она ему обойдётся.

Все понимают, что государственный субъект, это собственник общественной собственности, а служащие государственных субъектов, это распорядители государственной, а значит и общественной собственности. И в этом-то факте, логики вовсе нет. Субъект государство, пришит белыми нитками к обществу, как единое целое. А разве может в принципе существовать единый государственно-общественный субъект распорядительства (на самом деле это чисто государственный) над общественной собственностью? Не может, но он провозглашён! И он давно принят культурой общества как должное! И при этом, самому обществу, быть отдельными самостоятельными субъектами общественной собственности, не очень хочется. Оно привыкло к общественной собственности отданной в владение и в распорядительство государству. И оно не хочет этот принцип менять, даже наблюдая глазами затем, как государственные служащие и деятели, растаскивают и раздают с выгодой эту почти ничейную общественную собственность направо и налево неким собственникам. Это происходит потому, что общество, не имеет отношения к субъектному владению и распорядительству общественной собственности. И общество не собирается такую культуру менять. Мол, верните всё наше нам назад в наше государство-общество, и накажите виновных. Но у общества ничего и не было, и даже самого субъекта «общество» не было. Такова кривая культура общества, которую трудно сразу выпрямить.

Государство это мощный силовой субъект, и его не очень-то отделишь от общественной, то есть от его государственной собственности. Культура-то людей кривая, но жить-то людям нужно. Ведь само государство, по закону на части делить нельзя, это даже маленькие дети знают. За это, в тюрьму и без разговоров. Да и не очень-то хочется его делить тем, кто по своей сути не собственник. Государство это крыша, худая она или нет, зачем её делить? Если только уже она сама, на голову людям не падает, и не пытается всех придавить. Даже если и падает, тогда люди несобственники, и государственники, скорее подопрут её своими спинами, чем развалят окончательно. Без крыши им плохо. А вот крупным собственникам распорядителям, вовсе не жалко делить государство-крышу на части, это их специальность, и им без разницы что делить, лишь бы делить. Ведь они облизываются заранее, услышав слабое потрескивание ветхой крыши, и в их глазах появляется блеск и азарт дележа. Так что если крыша трещит, то её варварски поделят, и порвут зубами на части.

А вот, в качестве альтернативы кровавому дележу общественной собственности крупными собственниками, обществу остаётся только одно, и это вовсе не делить общественную (государственную) собственность между собой в обществе, бог с ней, пусть она числится на века как общественная и государственная. Тем более что общество не субъект, и оно на это не способно. Нужно обществам, взять у государства в аренду на сто лет, не саму собственность, а только полный спектр распорядительных функций над общественной собственностью. Договор аренды, и отчисленный государству процент, общественными, территориальными, местными субъектами общества, от полного спектра функций распорядительства над всеми, и самыми малыми частями всей общественной собственности государства, и полное покидание государством, распорядительства над любой собственностью государства.

Думаю что такая договорная деятельность с государством, не подходит под статьи измены или криминальной деятельности. И вполне при желании её можно возвести в ранг закона. А если это не законно, то общество должно добиваться законности именно этого, другого выхода у него нет. Ведь крыша то над обществом уже трещит, и жадные собственники облизываются, предвкушая делёж. Общество, это мелкие территории и населённые пункты, и ему нужны чёткие законы, для свободной самостоятельной жизни этих территорий, которые не противоречат общей культуре тоталитаризма государственности. Ведь эта культура живёт в самих людях. И с ней этим людям ещё долго жить. И делить этим людям между собой нечего, ведь им ничего не принадлежало, и не будет принадлежать долгое время. И слава богу. Ведь торговля на всех уровнях и собой и своей страной, сразу прекратиться, и вполне мирно и без распада. А так же бездонная и безграничная кормушка при государстве примет некие очертания. А полное распорядительство сосоциумов над собственностью, на территориях где люди живут, их общественной государственной собственностью, приживётся быстро. Государственным деятелям и государству, нужно иметь только две функции, быть формальным собственником общественной собственности, без права распорядительства ей. И быть платным субъектом охранником этой собственности, и субъектом охраны целостности некой государственной конструкции, опять же без права распорядительства им, над общественной государственной собственностью. Такой компромисс люди примут. И у государства другого выхода нет, как отдать в полное распорядительство и аренду обществам, государственную землю на которой они живут, и имущество государства отдать, без полицейского тотального контроля над ним. Это как проводник собственного купейного вагона, который за деньги, охраняет порядок пользования собственной собственности, но не имеет права вмешиваться во внутренние дела пассажиров купе, и в дела общего направления движения своего вагона.



