Новогодние фантазии о справедливости жизни

Часть первая. Два типа человека по отношению его к собственности. Это либералы собственности, и аскеты деятельности.

Основоположники коммунистических идей, это идейные марксисты аскеты, которые абсолютно серьёзно и фанатично брались за идею построения некого нового справедливого идеалистического общества полной аскезы, по отношению к реальным жизненным материальным ценностям, причём без всяких задних мыслей и личных выгод для самих себя. Они делали это как настоящие прагматики, очень легко и со вкусом, путём насильственного поголовного освобождения всех деятельных и бездеятельных людей, от материального рабства в их собственнической жизни. Они, как бы силой выдирали живого мягкого моллюска из его ракушки собственности, и насильно заставляли его жить совершенно голым, но весьма деятельным.

Это делалось, под воздействием материалистического права и силы голого идеализма аскезы. Эти люди аскеты, откровенно и искренне, отрицали явление обладания человеком собственности, они сами первоначально ели и пили вместе со всеми простейшую пищу из солдатских алюминиевых гнутых кружек и мисок, и спали на жёстких кроватях, не снимая сапог и кобуры с револьверами. Именно в собственничестве, они видели главное, размягчающее человека зло. Поэтому, всё что являлось собственностью индивидов, автоматически превращалось в собственность всей нации, находящееся под охраной самых суровых и вооружённых людей.

При этом, голая беззащитность и ничтожность мягких людей без жёсткости их материального каркаса, постепенно компенсировалась всеобщей бурной свободой занятости их в деятельности, а вовсе не обещаниями о будущем коммунистическом изобилии для всех. Люди всегда находят себя в деятельности, как и все живые и деятельные организмы планеты, собственность которых состояла исключительно из собственного сильного тела, и жёсткого природного аскетического характера.

Такой деятельный социализм, постепенно приживался в обществах, делал людей деятельными и крепкими телом и духом. И он был способен длиться довольно долго. Всеобщий аскетизм и умеренность в потреблении, присущ всем деятельным видам природы. Он настолько устойчив и живуч, что отдельные виды существуют неизменными деятельными аскетами, уже множество миллионов и возможно миллиардов лет. Это явление, объясняется просто. В атмосфере всеобщей жёсткой аскетической деятельности, люди вовсе не деградируют как личности и как социум, а развиваются в высокие творческие личности и субъекты. Вопреки ложным стереотипам, деятельные всесторонне рабы, это вовсе не тупые существа, а достаточно развитые, и имеющее большой практический творческий потенциал люди.

А вот люди, выросшие в условиях своей свободы от деятельности, и без твёрдых устойчивых навыков и рефлексов к жизненной деятельности, и даже если они очень хорошо образованы и воспитаны, они имеют гораздо меньшие практические творческие способности и потенциал в практической творческой деятельности. Эти люди, это либералы материальной жизни. Они гораздо мягче телом и характером, в своих материальных оболочках и каркасах собственности, чем подневольные и аскетически деятельные люди. Такие либеральные люди, не способны самостоятельно ломать историю и менять мир по своему усмотрению. Но они способны направлять идеями тектонические процессы ломки, в нужное и исключительно выгодное для их жизни либеральное русло свободы материального благополучия. Такие люди, более чем способны на идеологические воплощения, чем на практику действий. Свобода личности таких людей, заключена в идеях свободы обладания материальной и живой собственности, запасаемой впрок в любых объёмах. Даже если это весь мир, с помощью их либеральных идей, он превратится в легко конвертируемый полуфабрикат рыночной собственности.

Именно два таких радикальных типа людей по отношению к собственности, существуют на нашей планете на сегодняшний день. Одни, это аскеты, которые имеют исключительные способности рук, и своего мозга, направленные на активную абстрактную творческую деятельность, и именно они создают и тиражируют шедевры всех видов творчества. А другие люди, это либералы собственности и рынков собственности, которые имеют глаза, уши, и нюх, для того, что бы обращать любые творческие достижения людей, в индивидуальное предпринимательское накопление выгод для себя, и для тех, кто им платит за это. Для них, окружающий мир, это только материя превращаемая в концентрированный пережёванный материальный полуфабрикат, легко обращаемой на рынках субстанции. Они делают это, независимо от наносимого вреда или пользы тем, кто создаёт и тиражирует шедевры практического творчества. Примеры такой либеральной деятельности, это коммерческая прибыль, спекуляции, силовое присваивание собственности при помощи множества видов деятельности, включая сюда и политику, и либеральное распорядительное государственное администрирование.

Только поэтому, большевики инстинктивно восстали против обладания собственности индивидами. Они изначально делали ставку на аскетические и свободные творческие процессы деятельности социумов. Но и они не смогли победить рефлексы собственничества в себе, присвоив эту функцию собственника своему народному государству. Любое народное государство, это государственные люди, аскеты-правители прежде всего, и распорядители народной собственностью. Которые, как бы не ломали и не уродовали самих себя по отношению к собственности, но поскольку народная собственность за ними закреплялась для хранения, и оставалась в их распорядительской деятельности, аскеты-правители, до конца сломать себя, так и не смогли. Сколько не ставь человека охраняющего злато к стенке, искушение его слабостью в материальной оболочке, сильнее творческого аскетизма. Полная кормушка всегда портит любого аскета деятельности, и заставляет его пользоваться ей. При любом виде собственности, включая сюда государственную общенародную, всегда в в этот комплект входит навязчивая идеология собственнической либеральной деятельности накопительства. Это либеральные идеи коммерции, политики, и либерального администрирования. Именно на этом, аскетический большевизм и погорел, и суровые его лидеры сдались первыми. Они округлились, обросли собственностью при охраняемой ими кормушке, окуклились и обмякли как личинки, превращающиеся в мотыльков. Они превратились в обычных мягкотелых коммерческих и административных силовых лидеров материального капитализма.

Но массы аскетов деятельности, в после аскетический период либеральной жизни правителей обществ, либо тоже хотят приобщиться к материальному мягкотелому либерализму в оболочке собственности, либо они опять вытряхнут силой мягкотелую либеральную элиту, из её материальной оболочки, опять создавая новую элиту жёстких аскетов, при тотальной идеологии аскезы. Это очень больно! Вот почему весь мир мягкотелого либерализма, боится и ненавидит большевизм внутри себя как явление, за его идеологию аскезы, которая живуча как сама природа, и которую, на сколько бы частей не рубили как некую мифологическую змею, тогда столько же новых змей, рождается из её частей, и продолжает жить. Аскетизм возникает из ничего, из отделения людей от собственности. Поэтому, правящие либералы, любой ценой пытаются избежать идеологической аскезы и аскетизма внутри своих обществ. Они хоть и мягкотелы, но умеют создавать жёсткую военную и полицейскую оболочку насилия, и умеют подкупать и увлекать общество в идеи либеральной материальной райской жизни, гораздо более умело и тонко, чем примитивные детские новогодние идеи коммунизма.

Но всё, что в материальном либерализме делается жёстко, всегда рождает новых аскетов деятельности, и аскетов бездеятельности внутри либерализма. Потребление не бывает безотходным. Но аскеты деятельности, как всегда опасны для либеральной части вершины общества, это они занимаются ревизией верховных идеологий. Им нужно сдерживать полицейскими надсмотрщиками. А аскеты бездеятельности, либо попусту расходуют ресурс потраченный на их материальный подкуп, либо бурно возбуждают аскетов деятельности, на ревизию либеральных идеологий. Мир либерализма, более искусственен и менее живуч, чем мир деятельного аскетизма. Поскольку это фабрика идей свободы собственнического материализма, всегда только для удачливой части общества, и фабрика идей большевистской аскезы, для неудачливой части общества. А идеи большевизма, с аскетами деятельности на всех ступенях иерархий, более природная и живучая идеология чем либеральная идея. Ей не хватает лишь простого инструмента, жёстко отделяющего деятельного человека, от обладания создаваемой им собственности.

Это, конечно же, идеологический инструмент будущего, плод разума, который люди обязательно придумают, в этом нет ничего сложного. И возможно придумают быстрее, чем либеральную технологию тотальной приватизации людьми, всех поверхностей земли, акваторий и воздуха. Иначе тупик либерализма неизбежен. А вот у аскетизма нет тупика в жизни и деятельности. Ему нужен только идеологический инструмент безнасильственной конвертации созданной собственности, во всеобщее удобрение для жизни этих же творческих деятельных людей аскетов.

Разве это трудно, когда здоровье разума, это миролюбивый аскетизм людей, которым отвратительна сама идея превращения всей природы, и плодов творчества их жизни, в конвертируемую собственность всеобщего бизнеса накопления. Любой творческий аскетический разум, способен понять конечность либерализма. И понять то, что из всех мягких и очень приятных человеку ценностей накопительского либерализма, самая последняя и окончательная его ценность, это последняя, самая гадкая и сокрушительная война за собственность.