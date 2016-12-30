Субъектность социумов

Зачем людям субъектность их социумов?

Социальный смысл выражения «субъект», означает носителя деятельности, прав, обязанностей и полномочий. Под субъектонстью, в общем смысле, понимается набор деятельностных качеств субъекта, занимающегося деятельностью. Где под качествами, нужно понимать широту спектров способностей, возможностей, и сфер деятельности. А что касается понятия «социум», то под этим выражением, в общем виде понимается некая общность внутренних субъектов социума, имеющих сходные качества. Социум субъектов, может быть субъектом и не субъектом деятельностей, хотя все его члены, это отдельные субъекты деятельностей. Зачем социумам быть субъектами? Попробуем в этом разобраться.

Например, отдельно семя муравьёв в муравейнике, и семья пчёл в улье, не могут быть бессубъектным социумом. Эти насекомые живут не отдельной жизнью насекомых. В природе, почти все организмы не могут быть бессубъектными социумами. Просто потому, что организмы природы не способны жить без деятельности их социумов. Ведь строить муравейники, и жить в них и действовать определённым способом, это вовсе не деятельность отдельных субъектов муравьёв, а это инстинктивная субъектная деятельность муравьиных социумов. Семья муравьёв в муравейнике, это субъектный социум. Жизненная деятельность в жизни природы, неразрывна с деятельностью социумов. Птицы в стаях, не летают как отдельные субъекты, это субъектная деятельность их социума. Животные в стадах, не действуют как отдельные субъекты, их действия тоже строго соответствует субъектной деятельности их социума. Тогда давайте разберёмся на конкретных примерах, что означает деятельность социума для человека, и зачем социуму быть субъектом социальной деятельности. Ведь социальную деятельность для людей, могут выполнять вовсе не сами социумы, а отдельно нанятые субъекты социальной деятельности, и отдельные от социумов социальные деятели. Что по сути, и происходит в социумах людей.

Например, в многоэтажном современном доме, все жильцы дома, могут являться субъектным социумом совместного проживания, а могут являться бессубъектным социумом совместного проживания. Какие тут преимущества и недостатки в жизни субъектного и бессубъектного социума? Если социум дома не субъект, тогда жильцы отдельных квартир дома, должны принимать некие серьёзные меры предосторожности, против всех остальных жильцов своего же дома. Тут никто никому не даёт гарантий. Например, жильцам дома, следует нанимать отдельную квартирную охрану, телохранителей, бронировать двери, нанимать извне государство с полицией, как отдельный от дома субъектный социум бизнеса, и всё это тоже весьма ненадёжно и затратно для безопасности. Ведь все кого отдельные жильцы нанимают, это посторонние люди и социумы, они больше заинтересованные в бизнесе своего найма, чем в охране покоя и жизни жильцов всего дома. Им гораздо выгодней провоцировать и сеять страх между жильцами квартир, а не организовывать единство социальной доверительной деятельности между этими жильцами, даже по некоторым вопросам их общей безопасности жизни.

Важно то, что в интересах жизни всех жильцов дома, вполне достаточно иметь лишь некое правило согласия между всеми жильцами, для стабильности их совместной жизни. Например, для того что бы выполнить элементарное правило общежития, необходимо только общее согласие всех жильцов, в пользу того, что бы жильцы дома, хотя бы просто не нападали друг на друга. И всё, для этого им уже не нужна дорогостоящая охрана и дорогущие и не очень надёжные и безопасные услуги военной защиты жизни. Всё предельно просто, организовывается почти бесплатная субъектость жилого социума дома, и их жизнь уже не превращается в кошмар постоянных страхов против своих ближайших соседей по дому. А для этого, они все без исключения, должны дать согласие на соблюдение такого правила, и дать полномочия на организацию деятельности по соблюдению этих правил, только обязательно некоторым из жильцов своего дома. И кроме субъекного правила внутренней безопасности, может быть принято правило организации внешней безопасности дома, и даже можно организовать субъектоность жилого социума и правила безопасности внутри и между совокупностью многоэтажных домов, и даже отдельного населённого пункта. И это не только безопасность, это и коммунальные принципы жизни, и даже политика, должна быть подчинена малым социальным субъектам жизни.

Но кроме социума жизни, в каждом доме, микрорайоне, небольшом населённом пункте, может быть организована субъектность социумов бизнеса, совместного отдыха, и множества других социумов. Например, владельцы квартир, могут являться встроенным социумом субъектов владения квартир дома, ведь у них тоже существуют некие общие интересы, и возможно даже отличные от интересов остальных жильцов. В жизни всех жильцов общего дома, существуют общие интересы и противоречия, как между жильцами, так и между социумами, которые можно утрясти без применения силы, только деятельностью уполномоченных представителей отдельных социумов, и желательно в интересах общего стабильного проживания. Конечно же, одна часть жильцов, или их социум, может захватить силой или подкупить управление ими другой части жильцов или социума дома. Но это не выгодно, дом нужен людям исключительно для того, что бы жить а не соперничать. Ночью люди спят. Не ставить же каждому соседу, от другого соседа вооружённую охрану. Гораздо выгодней сообща охранять весь дом, от каких-то внешних соперников или общих коммунальных проблем. Именно для этого, всем проживающим дома, нужна субъектность их социумов, где вся деятельность, может происходить слаженно и согласованно, исключительно от имени и по поручению живущих.

Как стать социальным субъектом?

А теперь подробней о том, как социуму стать субъектом. Если социум жильцов дома (каждый житель лично и официально от своего имени), наделяет некими конкретными полномочиями деятельности, одного из соседей или жильцов этого дома, или даже группу жильцов, тогда такой социум жильцов, обладает жизненной субъектностью, в рамках наделённых полномочий от социума. Например, уполномоченные могут собирать некие сведения, собирать мнения или проводить опросы, собирать средства, собирать собрания или сходки активного ядра жителей. Но если уполномоченное лицо, не является жильцом дома, тогда жизненная субъектность жильцов дома несостоятельна. Тут интересы жильцов, могут не совпадать с интересами уполномоченных лиц. Кроме того, социум владельцев квартир, это совсем отдельный социум от социума жильцов. И если он субъектен, тогда деятельность уполномоченных жизни, имеет совсем другие качества и спектры чем деятельность уполномоченных владения. То есть, в каждом стоквартирном доме, должна быть как минимум двойная субъектность живущих людей. Это, субъектность по жизненным функциям, и это, субъектность по функциям владения.

Конечно же, уполномоченные дома, могут быть объединены в один субъект, по этим обеим функциям. Но уполномоченные социума по жизненным функциям, обязаны как минимум жить в этом доме, и быть соседями другим жильцам, во избежание конфликта интересов. А вот уполномоченные социума по функциям владения квартирами, обязаны быть только владельцами как минимум одной из квартир, что бы избежать конфликта интересов в сфере владения, но жить с остальными жильцами, они не обязаны. Так что уполномоченные жизни, и уполномоченные собственности, это совершенно разные люди. То есть, субъектность социумов общества, это только строжайшие и уникальные правила доверительности деятельных функций в обществе, путём наделения полномочиями деятельности, специальных уполномоченных, от различных по качествам социумов общества. Только определённые правила доверительности, способны превратить общество, в единый и цельный субъект жизни и деятельности. Который может удовлетворить интересы всех его социумов, через согласования в договорённостях уполномоченных представителей этих социумов, максимально исключая социальное насилие.

Субъектность социумов бизнеса.

А если общество, это не дом, а целая страна? Имеется ли такая возможность в стране, жить всем согласовано и без насилия? И нужно ли это всем живущим страны? Трудно сказать. Ведь страна это множество чужих домов, где никто друг друга не знает. И страна, это множество конкурирующих социумов, противоречивых и противоположных по интересам. Тут не может быть общих уполномоченных жизни большого социума, это любому понятно. И тем боле, не может существовать совмещение уполномоченных от бизнеса и уполномоченных от жизни. Но общий орган общения и согласованной договорённости всех уполномоченных от социумов, может существовать. Только современные страны, это уже страны мощнейших глобальных субъектных социумов бизнеса, и бессубъектных социумов жизни. Время упущено, и жизнь социально не субъектна. Поэтому, согласованная субъектность социумов жизни, в современных странах не состоятельна. И полномочной доверительности в них не может существовать. А это означает, что в обществах действует только сила, и только конфронтация. Уполномоченным администраторам современных стран, гораздо проще и гораздо ближе к пониманию, организовывать холодные и горячие войны между странами, и силовое умиротворение внутри стран, чем организовывать согласованную субъектность жизни в странах,и мирную жизнь между странами, через общий орган уполномоченных согласовывателей, от субъектов социумов.

Но разные страны, живут по-разному внутренней жизнью, и многие из них живут уже мирно и благополучно длительный срок. Да и между странами пока не очень крупные силовые неурядицы, хотя постоянно напрашиваются крупные проблемы. А ведь в недалёком прошлом, мирной жизни вообще не существовало, только голая сила администраторов завоевателей и внутри и снаружи. В природе администрирование первично, а бизнес вторичен. Тогда причём тут принцип уполномоченной доверительности? Ведь её в больших социумах очень сложно организовать, в них среда силового бизнеса постоянно подавляет жизнь. И между странами мира, уполномоченной доверительности не существует, и не может существовать. Тогда на чём построена современная мирная жизнь, и её хрупкое благополучие? Уж точно не на правах человека, которые существуют как миф, и точно не на правовой ответственности и ложной демократии. Демократия изначально была не для всех, а только для тех, у кого сила и имущество.

В таких условиях, мир жизни строится просто. Он строится на обычном банальном понимании отрицания социального насилия современным договорным глобальным бизнесом. Да глобальный бизнес, это договорной бизнес, а не силовой бизнес, но только если он отделён от силового администрирования, или если он полностью поглощает и разукрпняет силовое администрирование. Глобальные рынки, и глобальные капиталы, это такие хрупкие карточные домики, которые за одну минуту не строятся, а рушатся они в одно мгновение ока. Любая политическая, военная, и социальная вспышка в современном мире, и биржевые котировки способны глобально уменьшать и глобально изменять финансовую и материальную собственность глобальных игроков в бизнесе. Такова глобальная жизнь, и такова социальная рулетка глобальной жизни.

Вот чего боится современный глобальный бизнес, импульсов в силовой административной политике, и импульсов в жилых социумах. Такие импульсы, силой не гасятся, а только резонируют и усиливаются от применения силы. Волей или неволей, бизнес был вынужден уходить от договорняка, и искать сначала ложные демократические принципы уполномоченной доверительности для жизни громадных унитарных сообществ. Это ложный принцип покупной демократической выборности лидерства в государствах. А потом, поняв что социальные проблемы больших жилых социумов, от ложных принципов демократии в обществах не исчезнут, а только вырастут. Бизнес вынужден был начать давление и поглощение государственного администрирования. И он подмял под себя бывшую мощь и верховенство былого жёсткого администрирования больших территорий и субъектов, с целью образования мелко-территориальной независимости жизни и деятельности жилых социумов.

В этом смысле административные границы между странами постепенно ослабли. Бизнес уже начал понимать, что необходимо согласовывать деятельность глобальных бизнесов с жизнью социумов, и только одним реальным путём. Но только лишь через реальных уполномоченных реальных малых жилых субъектных социумов. Ведь в реальности, других согласованных субъектных жилых социумов, для людей вообще не существует, и не существовало. А глобальному бизнесу нужна реальная уполномоченная доверительность, для реальных согласований с жилыми социумами. По-другому нельзя добиться социальной стабильности жизни людей. Ведь искусственные большие унитарные жилые социумы, это тоже часть глобального бизнеса, только административного, и именно они являются источниками всех силовых социальных вспышек и потрясений, через насилие. Какой смысл с ним договариваться и согласовывать что либо, если это не реальные жизненные социумы, и они не способны утрясать социальные неурядицы согласием. К такому пониманию, глобальный бизнес начинает уже привыкать, путём постоянных множественных потерь в ошибках силового решения социальных вопросов. И по этому, параллельно с укрупнением капиталов и рынков в мире, постепенно разукрупняется и слабеет бизнес администрирование территориями. А социумы жизни, постепенно уменьшаются и стремятся к природной субъектности. И в них, ещё пока нет глобальных социальных вспышек.

Возможно, что уполномоченная доверительность вскоре спасёт жизнь и бизнес мира, а возможно и не успеет это сделать, ведь воинственное силовое администрирование, без войны не сдаётся. И агония администрирования больших территорий, это тоже вспышки. А малые территориальные субъектные социумы жизни, ещё не имеют в мире своего решительного голоса и своих прочных прав. А ведь ложные права отдельных друг от друга граждан, и ложная демократия, постоянно тянут мир людей назад в непрерывную войну администраторов мира. И даже невдомёк современным людям, что ложная демократия и ложные права человека, это продукт глобализации бизнеса, и это его ошибочный шаг. Но бизнес может переступить через это, и пойти путём социального разукрупнения жизни, и договорённой согласованности с малыми субъектами жилых социумов, и путём мощного поглощения глобального администрирования. А может сделать ещё один обман жилой части мир, и поддавшись на инстинкты и материальные соблазны в усилении администрирования территориями и укрупнением их путём новых завоеваний. И этим самым, он сделает ошибочный шаг к всеобщей катастрофе.