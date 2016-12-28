Народные толпы, и слоны в посудных лавках.

Почему массы, толпы, майданы, мирные шествия, демонстрации, коллективные акции, считаются обладателями официальных волеизъявлений наций или народов, к которым официальные властные государственные органы, якобы должны прислушиваться, и учитывать это как волю народа в своей властной государственной правовой и административной деятельности? Ведь активные массы людей на майданах, это вовсе не народ и не нация. Они не имеют официального статуса представлять кого либо, и даже самих себя. Хотя некоторые конституции государств, почти напрямую провоцируют эти толпы на активность их площадных действий. И множество официальных государственных деятелей, и харизматичных и влиятельных активистов в массах, на полном серьёзе отождествляют действия толп и масс людей в площадных акциях, якобы с конституционным волеизъявлением народа или нации.

Ведь многие официальные представители власти, всегда и взахлёб рассуждает о народном волеизъявлении на площадях и митингах, и при этом они же спокойно и жёстко могут применить спецсредства для разгона таких мероприятий. Одной рукой мы как бы провозглашаем и героизируем народные площадные волеизъявления, а другой рукой мы готовим и держим под ружьём вооружённые армии спецсредств, и спецподразделений для умиротворения этого волеизъявления.

И кроме того, если власть жёсткая, тогда пользы от подобных акций волеизъявления для народа, нет никакой. Тогда почему бы это всё, не перевести на условные цивилизованные рельсы. Например, с одной стороны народ собирается на множествах площадей, исключительно для того, что бы составить на бумаге петиции о своём волеизъявлении, примерно как запорожцы писали письмо султану. Только это будет множество петиций, в нескольких экземплярах и на электронных носителях. И при этом, лидеры площадей, обязаны донести эти петиции до власти, и опубликовать их всенародно. А власть, как народный исполнитель, регистрирует эти волеизъявления, систематизирует, и даёт им законный ход и принимает решения. Сколько времени, эмоций и здоровья, люди могли бы сберечь при таком порядке волеизъявления? И это намного менее дико, чем бессмысленные майданные протесты и бунты взятые из средневековья. Тогда в чём проблема?

Проблема в том, что любая власть, вовсе не собирается удовлетворять никакие народные волеизъявления, ни толп, ни масс, и ни народа в целом. В конечном итоге, народ хочет жить сам, но не хочет то, что бы на нём кто-то жил и делал успешный политический бизнес. И власть, любыми путями, пытается избежать такого волеизъявления. А избежать этого, легче всего толкнув толпы, массы, и весь народ на путь нарушения и так не очень легитимных законов. Но там где насилие, там и преступления. Вот для чего властям, нужны и митинги, и грубые крики волеизъявления на площадях, и переодетые в народ провокаторы.

Тогда зададим этот же вопрос с другого конца. А зачем толпам, массам, и народу, нужна подобная незаконная митинговая площадная жизнь? А ведь она им нужна, это нельзя отрицать. Народ любит митинги, и площадную буйную брань. Для жизни социума, созревшая и возбуждённая толпа для протестных действий на площадях, она как бы вселяет ложную надежду в людях у телевизора, на ожидаемые ими перемены. И она, позволяет людям находиться в состоянии длительного ожидания и бездействия в своей неустроенной жизни. Это как ожидание созревания теста, на дрожжах. Вот-вот, тесто созреет, и накормит нас. Люди сидят и ждут у экранов, когда дрожжи подействуют и толпа созреет для площадей, и освободит их легко и просто от жизненных неурядиц. Но бесконечное ожидание ведёт к коллапсу неустроенной жизни. Если рана не заживает, ждать бесполезно.

Для того, что бы обустраивать жизнь, людям нужно совсем другое. Им нужно выключить свои радио и телевизоры, и начать объединяться в реальные официальные субъекты волеизъявления, и объединено и самостоятельно обустраивать свою жизнь. Им нужно стать официальными законодателями, своих объединённых жизней, именно это имеется в виду в конституциях. Дом с домом, семья с семьёй, посёлок с посёлком, бизнес с бизнесом, не ожидая высочайших указов и благословений, становятся официальными субъектами волеизъявления, и это более чем законно. Не существует законов, отменяющих официальное объединённое волеизъявление, выраженное документально, заверенное нотариусом, и поданное в суд для вынесения решения. Даже формально объединённые пенсионеры, живущие на минимальную пенсию, которая гораздо ниже их реального прожиточного минимума, и даже ниже чем цена отопления их квартиры, они могут формально объединиться, нанять юриста, выразить своё волеизъявление документально, и выиграть дело в суде против государства. Любой суд, не имеет право отклонить подобный иск, когда государство грубо нарушает конституцию и права людей, и он не имеет право защищать государство от справедливых конституционных требований к нему. Таким же официальным методом, объединённые предприниматели, просто люди желающие работать, и иметь достойно оплачиваемую работу, и прочие сообщества, тоже могут выражать своё волеизъявление. Главное что бы это было дружно, и тогда власть услышит.

Но на такой шаг, людям пойти трудно, и нет особого желания. Поэтому, они сидят и ждут у включенных телевизоров и радиоприёмников, когда какие то толпы людей бурно возбудятся, возьмут плакаты, или даже что-то потяжелее и буду противозаконно бороться за обустройство жизни широких масс, которые со вздохами, уже заждались этой физической борьбы толпы, за свои интересы у своих телевизоров. И чтобы не происходило в телевизорах, широкие народные массы долго и терпеливо будут ждать: Вот, вот, толпы польются ручьями и объединятся в бурные потоки. И тогда всё начнётся! И тогда нам будет уже не так невыносимо! Но само ожидание, закрывает на крепкие замки вполне реальные и законные возможности для масс, быть конструктивной активной субъектной жизненной средой. А ожидание деструкции власти при помощи толп, только надолго замораживает текущее неустроенное состояние людей.

Именно поэтому, толпы выгодны властному бизнесу. Толпа, всегда найдёт себе какое-то конкретное чучело для избиения, и этим она гасит реакцию ожидания в боле широких массах. Она отвлекает массы от реальных жизненных путей, и от реальных причин своих проблем. И она даёт передышку для бизнеса власти, над средой народа. И отвлекает народ от своего объединённого формального бизнеса жизни, который должен формироваться точечно во множестве отдельных мест, законно объединяться, и подчиняет себе местную и общую власть, которая обязана быть подчинена народу конституционно.

Некоторые власти мечтают, что бы народ жил как слон в посудной лавке. Но жизнь каждого человека, это маленькое и очень хрупкое зеркальце, которое каждый бережно и аккуратно должен нести, вовсе не толкая своих соседей, тоже несущие эти свои хрупкие зеркальца жизни. И на это, у каждого есть гражданское право. Ведь жизнь оканчивается только тогда, когда зеркальце жизни падает и разбивается. Как можно пронести через разъярённую толпу такие зеркальца?! Тогда жизнь любого митингового человека в обществе, который живёт как слон в посудной лавке, чрезвычайно опасна и для себя и для окружающих. А жизнь лидеров в центре общества, должна напоминать жизнь и деятельность хирурга, который исключительно высоко ценит жизнь любого пациента, которую он обязан спасти. Но жизнь лидеров, ни как не должна напоминать слона в посудной лавке, или грабителя в чужом доме, который больше испортит и переломает, чем возьмёт себе. И те лидеры, которые поощряют бурную жизнь при помощи вопящих толп на площадях, это не хирурги, высоко ценящие жизни своих пациентов. Это обычные не чистые на руку бизнесмены, ценящие свою прибыль, добытую любой ценой