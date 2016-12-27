Бесконечность и вечные ценности жизни

Мы все убеждены, что вечные ценности существуют в окружающем нас мире. Это некий вечный разум, или это некая вечная материя. Но что мы знаем точно и наверняка? Только то, что в мире нашей жизни, существует некая импульсная волновая динамика жизни, и это всё что мы знаем о реальной жизни, мы познаём это только практикой жизни но не ощущениями. Все остальные знания, построены на ощущениях и воззрениях, а это субъективная нереальность.

Очень длинные волновые периоды импульсов динамики, мы считаем константами вечности, а очень короткие волновые периоды импульсов, мы считаем жизнью, или временными периодами жизни и периодами времени других явлений. Всё остальное, из всего, что мы видим и ощущаем, это только полный самообман.

А что если взглянуть на себя как на полупрозрачное существо, тогда в том исключительно ценном для нас самих существе, трудно будет найти некие ценности личности. Жизнь это только некий стандартный реактор циклов обмена, куда подаются ресурсы для переработки, и от которого отходят переработанные ресурсы. А все ощутимые и визуальные ценности, это только внешний визуальный и чувственный образ. Это только обманная обвёртка для нас, заставляющая нас заниматься динамикой неких циклов для поддержки динамики жизни. Вся наша любовь и ненависть, сладкое и горькое, тёплое и холодное, красивое и отвратительное, это только визуальный и чувственный обман, который заставляет совершать толчки и динамику деятельности живого организма.

Любая жизнь, это циклический импульс в цепочке циклов, любая мысль, это тоже только импульс в цепочке цикла, биение сердца это цепочка циклов, день и ночь это только импульсы в цепочке циклов, и это же, непрерывная цепочка из этих импульсов. Цикл вращения земли это импульсы в цепочке импульсов, а вот цикл вращения нашего светила вокруг оси вселенной, мы чувственно воспринимаем как бесконечность Мы не ощущаем начало и конец этого цикла, но это тоже цикл, на который наложено множество циклов вращения нашей планеты вокруг светила. И это всё то, что существует в природе, а то, что мы видим и чувствуем, это только обман самих себя.

Мы празднуем начала цикла каждого прожитого года, и даже не знаем, когда он точно начинается и заканчивается. Но мы собрали данные о множестве циклов вращения земли, и вывели усреднённую продолжительность года, по усреднённому циклу продолжительности суток. Это тоже мы вывели по усреднённым значениям циклов биения наших часов. Всё в мире для нас условно, и неточно, всё это цепочки цикличности, и бесконечной непрерывности. Но динамика цикличности и непрерывности это факт жизненного опыта, а динамика бесконечности и целостности предметов, это только обманчивые ощущения.

Целостности и бесконечности нет, существуют только цепочки цикличности, наложенные на длиннейшие звенья цепей других цепочек цикличности. Или другими словами, это короткие импульсы, наложенные на длинный импульс, что и есть цепь или целые пространственные поля, состоящие из иерархий цепей импульсов. Где каждый импульс, это цикл, наложенный на более длинный цикл. Это волновой квант, состоящий из вложенных в него квантов, и вложенный сам в более крупный квант. Такова бесконечная пространственная иерархия динамики мира. И более чем этой истиной, мы обладать не можем, и не способны. Всё остальное обман. Изучать мир путём визуальных и чувственных фактов, это ошибка.

Мы, например, празднуем начало цикла жизни нашего бога, точно не зная, когда начинается этот цикл, и когда он закончится. Поэтому для нас это обычный чувственный обман, это чувственная бесконечность. Мы объявляем это вечностью, потому что мы, никогда не увидим смерть нашего бога, и не увидим конец этого цикла. Мы празднуем начало нашей собственной жизни. Но мы даже не знаем точно, когда она начинается. Является ли это моментом, оплодотворения, или моментом появления нас из утробы матери, или моментом самоощущения и самоидентификации нас нашим сознанием? Этого никто не знает, и никогда не узнает. Но мы ощущаем, и видим своими глазами, как люди появляются на свет божий, и издают первый звук, и выполняют первые свои движения в открытом пространстве. Вот этот момент обмана нас самих, мы и называем началом цикла нашей жизни. А вот завершение цикла нашей жизни, или завершение цикла жизни в цепочке жизни, или завершение импульса жизни в цепочке импульсов жизни, или это даже завершение кванта жизни в боле крупном кванте жизней в иерархии жизней, мы угадать и ощутить не можем. Поэтому, за момент смерти человека, мы визуально и чувственно, принимаем даже не момент его отключения от процессов жизни, а момент распада плоти. А периодом нашей жизни, мы принимаем усреднённый период от момента появления себя на свет, до момента распада своей плоти. Но при этом, каждый живой организм считает себя бессмертным. Просто потому, что он не имеет внутри себя специальных сенсоров ощущения начала цикла жизни, и конца цикла жизни. А это и есть ощущение бесконечности, это отсутствие ощущения начала и конца собственных циклов жизни. Каждый организм живёт радостно и бесконечно, пока он реально и жутко не почувствует близость своего конца, обычными органами чувств. Ощущения конца периода жизни, это беспокойное и тревожное паническое ощущение, и это физическая боль, и боль сознания.

Ощущения общества, очень похожи на ощущения организмов. Они являются совокупностью всех ощущений. Если каждый человек ложно ощущает себя неким бесконечным ценностным предметом для самого себя и для других людей, тогда и общество имеет такие же ложные ощущения, которые заложены в людях общества. Люди, это только короткие импульсы своей жизни, наложенные на более длинные импульсы жизни общества, как импульс длинной радиоволны состоит из импульсов коротких радиоволн. Но люди общества, способны ощутить визуально и своими чувствами, подходит ли жизнь общества к концу. При таком ощущении, они его бурно покидают. А главный признак конца цикла общественной жизни, это когда люди верхушки общества, начинают покидать общество. Но каждый цикл жизни, это только частичка цепи более крупных циклов другой жизни, в которую каждый малый цикл жизни встроен.

Ощутимые материальные и чувственные ценности своей жизни, действуют в организме только до того момента, когда появляется ощущение конца цикла жизни. Тогда человек начинает цепляться за свою жизнь, которая ускользает от него. Человек цепляется за вещи, за деньги, за доктора, за лекарства. Но это только помогает ему быстрее уйти из цикла жизни. Он только тогда способен отменить ложную ценность всех ощущаемых предметов-импульсов составлявших его жизнь, когда он оценит мышлением реальную ценность динамических импульсов реально составляющих его жизни. А это только спокойные удары его сердца, под нагрузкой жизненной деятельности. Цикл жизни, продлевается только обычной животной жизненной динамикой живого организма, и ни чем другим. А цикл жизни мышления, продлевается только мышлением, и ни чем другим. Сенсорное ощущение человека, заставляют его заниматься деятельностью, но оно же, и мешает ему продлевать этот цикл, тормозя понимание его сознанием, реальных ценностей составляющих жизнь и сознание.

Общество тоже способно продлить цикл своей жизни, при помощи ощущения конца жизни общества, и сознательным отрицанием ощущаемых ложных материальных ценностей этой общественной жизни. Ведь цикл жизни общества, почти всегда заканчивается на пике потребления и обладания наивысших ощущаемых материальных и чувственных ценностей. А продлить его можно, только поняв ценность составляющих циклов общества, это реальных человеческих жизней, составляющих цепочку жизненного цикла общества.

Чем больше прочность и сплочённость жизней в цепочке цикла, тем прочней сама цепочка, и сам цикл жизни общества. А если общество, в конце своего цикла жизни, хватается только за материальные ценности, это полное отсутствие жизненного единения. Это когда все, друг для друга в цепочках, не имеют жизненного значения. Бизнес, превыше всего. Именно тогда, множество героев спасителей и патриотов активистов, немедленно берут на себя великую миссию спасителей общества. И они пытаются присвоить себе всё, что лежит мёртвым грузом между множеством разрозненных людей. Именно так, заканчивается жизненный цикл общества, с полным ущербом для всех. И после этого, люди ещё очень долго будут пенять на тех, кто якобы осознанно развалил их общество. Хотя вина каждого рядового члена общества, более весома, чем вина неких выдающихся персон. Потому что они презирают каждого своего соседа, ради обещаний персональных материальных благ от высоко поставленных персон. Но эти высокие персоны, прекрасно понимают то, что в жизни является обманом, а что нет. Они обладают особыми технологиями этого понимания. И они не дадут людям осознать мышлением реальную ценность их жизненного единения. Это приходит к людям только с жизненным крахом каждого. А к обществу, это приходит с осознанием в каждом, общего краха. И это осознание, самый запретный плод, в обществе ложного ощущения материализма.