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Коррупция, это дружба ветвей власти.
25.12.2016 16:15
Принцип раздельного функционирования ветвей власти в обществе, не может иметь древовидное строение. Одна власть, образующая ответвления от общего ствола, не может организовывать конкуренцию между ветвями собственного древа. Древо, это единый и не раздельный организм. Но вот если речь будет идти об отдельных друг от друга властях, независимо нанятых общественным субъектом заказчиком для контроля и надзора друг за другом, тогда раздельное функционирование властей имеет вполне реальный смысл.Всё что происходит в современных обществах, между наёмной властью и общественностью, это такой же самый бизнес как и любой другой договорной. Система коррупции и сговоров, это когда существует всего один общественный договор, написанный исполнителем договорных функций. То есть, это самой властью. И когда сама власть, называет себя одновременно представителем заказчика, исполнителем работ, и контролёром, а её отдельные ветви исполнения, надзора и законодательного финансирования, это только ветви, питающиеся от одного ствола, это и есть стройное и бурно толстеющее древо коррупционной жизни власти, корни которого заглублены в общественное тело. Такое древо, очень быстро высасывает все соки из общества, и начинает засыхать. И даже совсем не странно, что это мощное древо коррупции, является главным инициатором борьбы с коррупцией, то есть, оно наглядно демонстрирует публике борьбу самого себя, с самим собой. Такое даже Шекспиру не снилось. Но общество на это клюёт, оно не имеет своего органа независимых общественных представителей, не связанных с корнями, питающими власть.
Золото и деньги, это кровь современного общества, от которых зависит жизнь современных раздельных индустриальных людей общества, не помнящих даже об основных простейших правилах соблюдения автономной общественной жизни в условиях разделения их функций. Тогда приведу интересный пример из пещерной жизни предпринимателей золотодобытчиков.
Существует два противоположных способа золотодобычи. Один способ, это свободная конкуренция свободных золотодобытчиков индивидов и компаний индивидов. Это очень опасный способ, ведь добыча золота, ведётся в местах, где очень трудно организовать независимые власти или органы надзора за выполнением цивилизованного принципа добычи. Там где нет достаточного надзора, и есть множество золота, любая власть подкупна и коррупционна. Именно об этом много писал выдающийся Джек Лондон, о дикой добыче индивидами, и о диком и жутком насилии при таком способе добычи.
Но существует параллельный и вполне цивилизованный выдающийся способ добычи драгоценных металлов, это артельная добыча и не только золота, но и множества других ценных металлов и других ценных природных ресурсов. Где практически нет подкупа, и нет насилия между индивидами конкурентами, а существует только конкуренция в добросовестности выполнения, практически негласных простейших трудовых договорных обязательств и традиционных артельных принципов внутри трудовых артелей. В такой артельной деятельности, при полном отсутствии насилия, вообще не существует массы законов и законодателей, и отсутствуют массы надзирателей и исполнителей, и вовсе нет судов как таковых. Все процессы спокойно и усердно выполняют и контролируют сами члены артели, включая и высокопоставленных членов, трудовая жизнь которых практически не отличается от всех остальных.
Главное
правило артели, это сезонное общее собрание членов, на котором
рассматриваются основные планы деятельности артели, в начале сезона
деятельности. И второе собрание, проводится в конце каждого сезона, на котором
рассматриваются основные результаты деятельности артели. А основное
правило деятельности членов, это правило равного вознаграждения за
деятельность, по результатам окончания сезона. Второе главное правило,
это правило надзора всеми за всеми, которое исключает иждивение в
процессе деятельности, и включает конкуренцию по качеству и количеству
выполняемой работы. При этом, не существует никакой социальной защиты,
включая даже несчастные случаи. Любая социальная защита, это враг
трудовых артелей и заработков их членов. Защита, компенсируется высокими заработками членов
артелей. Если кому-то не повезло, идите и лечись сами, у вас должны быть
резервные запасы средств от предыдущей деятельности, а ведь работа на
золоте это постоянный риск. Таков коллективный договор этого бизнеса и
жизни при нём. Здесь все следят, что бы все добросовестно работали на
всех, и в том числе на себя. И если проблема случается, то все смены
работают без перерыва, пока не возобновится процесс.
Самоотверженность и
нерадивость в труде, поощряется или наказывается коэффициентом на общем
собрании в конце сезона. А вот коррупция и воровство, это не выгодно
для членов артели, и кто этим занимался пожалел. Даже на снятии порции
золота с добывающего прибора, присутствуют как минимум три человека
специалиста, из членов артели, каждый из которых знает свою материальную
ответственность, поэтому сговор с остальными людьми невозможен, потому
что он не выгоден. Вся артель, добровольно и каторжно работающих людей,
никому не простит материально, ни малейшей промашки. В артельной жизни
бизнеса, сговор существует, это только общее собрание, которое имеет
главные полномочия, лишить любого работника любых полномочий, и
полностью лишить всего его заработка за весь сезон, который в любом суде
невозможно отсудить у артели. И при таких порядках, любые люди, даже
морально неустойчивые и с криминальными и авантюрными наклонностями, не
имеют шансов для сговора и преступления против артели. И даже со стороны
тоталитарных властей страны, выгодно не вмешиваться во внутренние дела
артелей, ведь они добывают драгоценный металл, в таких больших
количествах, и в таких условиях, что власть просто не способна срубить
тот сук, на котором она сидит.
Коррупция общества, рождается либеральной бесконтрольностью в надзоре друг за другом, между всеми видами индивидуального бизнеса в обществе, включая и политический, и административный бизнес. Родившись, коррупция рождает социальный подкуп и систему тотального иждивения в обществе. А социальное иждивение, это цемент, это суперклей для коррупции. И он действует до тех пор, пока социальные программы полностью не обанкротятся. Здоровым в развитии бизнеса общества, является только один принцип, это тотальный надзор за теми, кто пытается брать и не вкладывать в общий котёл больше чем берёт, без учёта морали и заслуг. И этот, не совсем ласковый принцип, в конечном итоге, оправдывает любую доброту и любую щедрость, оказываемую заботливой властью за чужой счёт.
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