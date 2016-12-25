Коррупция, это дружба ветвей власти.

Принцип раздельного функционирования ветвей власти в обществе, не может иметь древовидное строение. Одна власть, образующая ответвления от общего ствола, не может организовывать конкуренцию между ветвями собственного древа. Древо, это единый и не раздельный организм. Но вот если речь будет идти об отдельных друг от друга властях, независимо нанятых общественным субъектом заказчиком для контроля и надзора друг за другом, тогда раздельное функционирование властей имеет вполне реальный смысл.

Всё что происходит в современных обществах, между наёмной властью и общественностью, это такой же самый бизнес как и любой другой договорной. Система коррупции и сговоров, это когда существует всего один общественный договор, написанный исполнителем договорных функций. То есть, это самой властью. И когда сама власть, называет себя одновременно представителем заказчика, исполнителем работ, и контролёром, а её отдельные ветви исполнения, надзора и законодательного финансирования, это только ветви, питающиеся от одного ствола, это и есть стройное и бурно толстеющее древо коррупционной жизни власти, корни которого заглублены в общественное тело. Такое древо, очень быстро высасывает все соки из общества, и начинает засыхать. И даже совсем не странно, что это мощное древо коррупции, является главным инициатором борьбы с коррупцией, то есть, оно наглядно демонстрирует публике борьбу самого себя, с самим собой. Такое даже Шекспиру не снилось. Но общество на это клюёт, оно не имеет своего органа независимых общественных представителей, не связанных с корнями, питающими власть.

Золото и деньги, это кровь современного общества, от которых зависит жизнь современных раздельных индустриальных людей общества, не помнящих даже об основных простейших правилах соблюдения автономной общественной жизни в условиях разделения их функций. Тогда приведу интересный пример из пещерной жизни предпринимателей золотодобытчиков.

Существует два противоположных способа золотодобычи. Один способ, это свободная конкуренция свободных золотодобытчиков индивидов и компаний индивидов. Это очень опасный способ, ведь добыча золота, ведётся в местах, где очень трудно организовать независимые власти или органы надзора за выполнением цивилизованного принципа добычи. Там где нет достаточного надзора, и есть множество золота, любая власть подкупна и коррупционна. Именно об этом много писал выдающийся Джек Лондон, о дикой добыче индивидами, и о диком и жутком насилии при таком способе добычи.

Но существует параллельный и вполне цивилизованный выдающийся способ добычи драгоценных металлов, это артельная добыча и не только золота, но и множества других ценных металлов и других ценных природных ресурсов. Где практически нет подкупа, и нет насилия между индивидами конкурентами, а существует только конкуренция в добросовестности выполнения, практически негласных простейших трудовых договорных обязательств и традиционных артельных принципов внутри трудовых артелей. В такой артельной деятельности, при полном отсутствии насилия, вообще не существует массы законов и законодателей, и отсутствуют массы надзирателей и исполнителей, и вовсе нет судов как таковых. Все процессы спокойно и усердно выполняют и контролируют сами члены артели, включая и высокопоставленных членов, трудовая жизнь которых практически не отличается от всех остальных.

Главное правило артели, это сезонное общее собрание членов, на котором рассматриваются основные планы деятельности артели, в начале сезона деятельности. И второе собрание, проводится в конце каждого сезона, на котором рассматриваются основные результаты деятельности артели. А основное правило деятельности членов, это правило равного вознаграждения за деятельность, по результатам окончания сезона. Второе главное правило, это правило надзора всеми за всеми, которое исключает иждивение в процессе деятельности, и включает конкуренцию по качеству и количеству выполняемой работы. При этом, не существует никакой социальной защиты, включая даже несчастные случаи. Любая социальная защита, это враг трудовых артелей и заработков их членов. Защита, компенсируется высокими заработками членов артелей. Если кому-то не повезло, идите и лечись сами, у вас должны быть резервные запасы средств от предыдущей деятельности, а ведь работа на золоте это постоянный риск. Таков коллективный договор этого бизнеса и жизни при нём. Здесь все следят, что бы все добросовестно работали на всех, и в том числе на себя. И если проблема случается, то все смены работают без перерыва, пока не возобновится процесс.



Самоотверженность и нерадивость в труде, поощряется или наказывается коэффициентом на общем собрании в конце сезона. А вот коррупция и воровство, это не выгодно для членов артели, и кто этим занимался пожалел. Даже на снятии порции золота с добывающего прибора, присутствуют как минимум три человека специалиста, из членов артели, каждый из которых знает свою материальную ответственность, поэтому сговор с остальными людьми невозможен, потому что он не выгоден. Вся артель, добровольно и каторжно работающих людей, никому не простит материально, ни малейшей промашки. В артельной жизни бизнеса, сговор существует, это только общее собрание, которое имеет главные полномочия, лишить любого работника любых полномочий, и полностью лишить всего его заработка за весь сезон, который в любом суде невозможно отсудить у артели. И при таких порядках, любые люди, даже морально неустойчивые и с криминальными и авантюрными наклонностями, не имеют шансов для сговора и преступления против артели. И даже со стороны тоталитарных властей страны, выгодно не вмешиваться во внутренние дела артелей, ведь они добывают драгоценный металл, в таких больших количествах, и в таких условиях, что власть просто не способна срубить тот сук, на котором она сидит.



Коррупция общества, рождается либеральной бесконтрольностью в надзоре друг за другом, между всеми видами индивидуального бизнеса в обществе, включая и политический, и административный бизнес. Родившись, коррупция рождает социальный подкуп и систему тотального иждивения в обществе. А социальное иждивение, это цемент, это суперклей для коррупции. И он действует до тех пор, пока социальные программы полностью не обанкротятся. Здоровым в развитии бизнеса общества, является только один принцип, это тотальный надзор за теми, кто пытается брать и не вкладывать в общий котёл больше чем берёт, без учёта морали и заслуг. И этот, не совсем ласковый принцип, в конечном итоге, оправдывает любую доброту и любую щедрость, оказываемую заботливой властью за чужой счёт.