МЗС Росії заціпило від спільної заяви Меркель та Макрона

«Шкільного перемир’я» не сталося. Стріляють менше. Особливо з важкого озброєння. Але, всеодно, стріляють і, особливо, з важкого озброєння.



Тому й канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликали Росію та Україну докласти більше зусиль для повного припинення вогню на сході України.



Зверніть увагу, два учасники «нормандського формату» звернулися не до якихось "ополченців" в образі Захарченка та Плотницького, а саме до Росії, до Володимира Путіна. Тобто для Європи і світу казки «настамнемає» не проходять.



Російська пропаганда вкотре пропустила удар. Росія - сторона конфлікту, Володимир Путін – агресор, а лідери ОРДЛО – шістки у руках куратора війни Владислава Суркова. Доречі, саме в цьому статусі у Мінську з ним і говорив Спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер.



Вже майже доба пройшла з того часу як прозвучала заява Меркель та Макрона, а від речниці російського МЗС Марії Захарової ні пари з вуст. Мовчить як горілки в рота набрала. Напевно, тепер заявить про геноцид «звичайних» росіян ще й з боку Євросоюзу.



Можливо цим «геноцидом» пояснять навіть втечу з Донбасу Можливо цим «геноцидом» пояснять навіть втечу з Донбасу літературного «комбата» терористів Захара Прілєпіна . Ну, не вийшло з нього зліпити нового Моторолу та Гіві. Очевидно, бородою не вийшов. А самому «комбату» не вдалося запустити ідею про «Малоросію». Ну, не можна з гівна зліпити куля.



Зрештою, те, що він поїхав на Рассею на свої двох - це краще аніж полетіти, с івши у «соціальний ліфт».



Позитивно, що терористи втікають з Донбасу, а ОРДЛО зливається в унітаз і дуже позитивно, що МЗС Росії заціпило від однієї заяви Меркель та Макрона. Але дуже погано, що на Донбасі й досі стріляють.