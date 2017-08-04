Когда вымрут украинские динозавры?

В современном украинском ландшафте присутствует развалины нескольких периодов. Самые старые - заброшенные и полуразрушенные заводы (фабрики разобрать легче) и колхозные фермы. По-новее, но тоже часто заброшенные - первые коммерческие автозаправки, магазины и рестораны "частников" из директоров и комсомольцев. 10 лет назад построились "победители оранжевой революции" - рыночники, которые своими бизнес усилиями остановили кучмовский феодализм. У многих тогдашних победителей, сегодня предрутинное состояние.

Что происходит?

Почему в бедной стране позволяют себе такое транжирное отношение к материальным ценностям? Построили, слегка проэксплуатировали - не пошло, бросили. Закрыли, выставили на продажу, сдали крайним в аренду, оставили на разворовывание... Такой или примерно такой жизненный цикл плодов человеческой активности наблюдается в Украине повсеместно. То тут, то там - заброшенные, недостроенные или недоразвитые бизнес-объекты. Особенно ярко это иллюстрируется в районах отечественных морских пляжей. Что ни курортный поселок - целая улица строений из разрушенных иллюзий.

Только что я поехал мимо наспех отремонтированной лет 10 назад автостанции. Некогда ее

владелец строил большие планы на этот бизнес. Взял кредит, сделал в "убитом" с советских времен помещении ремонт, наладил предоставление услуг пассажирам и контроль за обилечиванием. Но за углом "служивые парни", которые должны были по роду своей деятельности контролировать исполнение законов, организовали "пиратскую" деятельность по перевозке пассажиров "от столба". А что, у нас ведь развитие предпринимательства? Да, но не на госслужбе, поэтому "светился" эдакий Фукс, задача которого ходить по проверяющим и заносить конверты за не совсем корректные решения. Пассажиропоток на автостанции со временем поделили пополам, а значит и кредитные обязательства владельца оказались под угрозой исполнения - кэш-фло ведь сократился.

Но парни за углом не собирались уступать. Они еще решили поторговать в розницу бензином, не заливать же в свои автобусы чужое топливо. Сказано-сделано! На выездах из города, аккурат напротив старых еще советских АЗС, которые достались баловню 90-х Жеке, вместе с нефтебазой, были сооружены современные комплексы с закусочными и магазинами. Пришлось брать кредит в банке у знакомого по комсомольским временам. А последний, не будь дураком, из честно заработанных у акционеров банка личных депозитов, прокредитовал сеть Будок-магазинов своей любовницы, аккурат рядом с заправками. Чего голову ломать, где найти покупателей, а подруге на шпильки, чтобы деньги не просила?!

Вдоль разбитых дорог организовалась целая улица торгующих объектов, которые зачахли, когда разразился финансовый кризис. Вчерашние шибкие бизнесмены стали один за другим терять былой лоск и кредитные авто.

Старый теневой цеховик советской закваски, скажем Яша, который давно жил в Майями был вне себя от злости. Эти молокососы, которых он "оставил" работать в Нашем городе стали приезжать все реже, а самое главное - практически прекратили платить дань. Как так, гостиница, которую он построил сразу после отхода коммуняк для себя и своих друзей, перестала приносить доход?! Да и ночной клуб, сауна стали вдруг убыточными... Что за хрень?

Приехал. Подивился. Людишки, которых он рассаживал по всяким чиновничьим кабинетикам за бутылку "Наполеона", раздались в плечах, приосанились, раздулись от важности и ... развели свои бизнесы, а не служили его интересам. Интересная картина нарисовалась. Прямые конкуренты. Как такое может быть...

Недоглядел и вчерашние гайцы с пожарниками стали самыми отъявленными коммерсантами. А официантка Зоя, которая держит все его 5 и один свой ресторан "плачет", что никакого "гешефта" не остается из-за проклятой санстанции. Черте-что, зачем коммунистов убрали, они хоть за ментами присматривали, не давали "расхлебаться"?

А престарелый уже куратор цеховика из госбезопасности и не думал, что из прыткого ловчилы выйдет "бизнюк" с хваткой аллигатора. Ему он нужен был в восьмидесятые, чтобы любимые Мальборо доставал...

Рачительный хозяин никогда не стал бы так поступать с производящими доход "прилавками", которые расплодились как маршрутки в городах, размазывая прибыль по асфальту и оставляя все больше денег у поставщиков топлива. А что за дремучий маркетинг у якобы частных совладельцев энергокомпаний? Вместо того, чтобы повышать эффективность, например электросетей, из года в год тамошний менеджмент соглашается с ростом потерь электричества, например, в нашем городке они уже перевалили за треть! А где интерес к развитию электротранспорта - основного ныне заказчика промышленного тока?

На каждом шагу алогичность и непоследовательность. Списать все на глупость исполнителя не выйдет. Проблема в "постановщиках" задач. Те представители некогда властного отряда и их партнеры по безопасности оказались мягко говоря отвратительными предпринимателями!

Точка. Других нет?

Свято место - пусто не бывает. Украина слишком плодовитая и щедрая на таланты земля, чтобы уступить в гонке за лаврами креативности. Изобретать пути к успеху ее народ наверное, не перестанет никогда. Но похоже, что до тех пор, пока конечным выгодоприобретателем не станет "здоровый" современный капитал, безтолковое растрачивание шансов и времени будет продолжаться. А пока, чиновник средней руки из разросшейся административной вертикали и местного самоуправления правит бал. Для этого класса или отряда, перемены не нужны. Они со своими интересами: регулировать, готовы "казнить" любые начинания, хоть без столов, на ступеньках офисных зданий, но "вершить" вопросы любой сложности. Аппарат - этот коллективный динозавр Украинской ССР оказался живучим и стоголовым. И пока не будет найден рецепт его укрощения, никаких перемен в нашей жизни не произойдет. Ну разве евробюрократы "сожрут" наших "изнеженных" чиновников. Поживем, увидим.