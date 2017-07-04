Ліберальний Податковий Кодекс - м’яч тепер на боці влади Поделиться:



Ми зробили це разом з українським бізнесом, хоча було багато сумнівів з цього приводу. У процесі роботи над Проектом представники АППУ провели 19 круглих столів у 17 областях України. Ми спілкувались з підприємцями в регіонах, над ним працювали представники місцевої влади, органи державної фіскальної служби, бізнесмени, фахівці податкової справи, експерти, науковці та громадські активісти.







Ми не спиралися на досвід інших країн, оскільки вважаємо, що в України свій шлях, і найважливіше - це думка українських бізнесменів. Тож це абсолютно новий продукт, з яким погоджується український бізнес. В ньому зменшено кількість податків і податкові ставки, а також абсолютно новий підхід до малого та середнього бізнесу. Крім того в проект ліберального ПК також включений податок на виведений капітал. І ми закликаємо прийняти його негайно, оскільки втрачається час - залишилося вже 6 місяців до початку нового фінансового року.



Якщо його приймуть, через три роки частка малого та середнього бізнесу у ВВП України буде більше 50%, в той час як сьогодні вона становить 10-15%. Всі успішні країни спираються на малий і середній бізнес, тільки Україна спирається на великий.



Ми передали проект ліберального ПК на розгляд виконавчої та законодавчої влади. 14 червня я особисто вручив його держсекретарю Мінфіну Євгену Капінусу. Одночасно з цим проект був направлений Прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману, Голові Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніні Южаніній, Голові Комітету ВР з питань бюджету Андрію Павелко, Голові Комітету ВР з питань промислової політики і підприємництва Віктору Галасюку, а також усім головам парламентських фракцій і ряду народних депутатів України. Тепер м'яч на їхньому боці. Держава повинна зробити крок назустріч бізнесу, щоб повернути до себе довіру.

Я відношусь до людей, які не обертаються назад. Пройшли два важкі роки мого керівництва Асоціацією платників податків, протягом яких багато чого було зроблено. Але найголовніше - ми не лише зберегли Асоціацію у ці непрості для України часи, ми зробили один великий крок: розробили проект Ліберального Податкового Кодексу.Ми зробили це разом з українським бізнесом, хоча було багато сумнівів з цього приводу. У процесі роботи над Проектом представники АППУ провели 19 круглих столів у 17 областях України. Ми спілкувались з підприємцями в регіонах, над ним працювали представники місцевої влади, органи державної фіскальної служби, бізнесмени, фахівці податкової справи, експерти, науковці та громадські активісти.Ми не спиралися на досвід інших країн, оскільки вважаємо, що в України свій шлях, і найважливіше - це думка українських бізнесменів. Тож це абсолютно новий продукт, з яким погоджується український бізнес. В ньому зменшено кількість податків і податкові ставки, а також абсолютно новий підхід до малого та середнього бізнесу. Крім того в проект ліберального ПК також включений податок на виведений капітал. І ми закликаємо прийняти його негайно, оскільки втрачається час - залишилося вже 6 місяців до початку нового фінансового року.Якщо його приймуть, через три роки частка малого та середнього бізнесу у ВВП України буде більше 50%, в той час як сьогодні вона становить 10-15%. Всі успішні країни спираються на малий і середній бізнес, тільки Україна спирається на великий.Ми передали проект ліберального ПК на розгляд виконавчої та законодавчої влади. 14 червня я особисто вручив його держсекретарю Мінфіну Євгену Капінусу. Одночасно з цим проект був направлений Прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману, Голові Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніні Южаніній, Голові Комітету ВР з питань бюджету Андрію Павелко, Голові Комітету ВР з питань промислової політики і підприємництва Віктору Галасюку, а також усім головам парламентських фракцій і ряду народних депутатів України. Тепер м'яч на їхньому боці. Держава повинна зробити крок назустріч бізнесу, щоб повернути до себе довіру.



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