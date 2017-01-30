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АППУ пропонує визнати задекларовані фізичними особами доходи законними
30.01.2017 18:38
Асоціація платників податків України пропонує з 1 січня 2018 року визнати задекларовані фізичною особою доходи та майно такими, що одержані без порушення норм відповідного чинного законодавства шляхом добровільного декларування ними протягом 6 місяців з дня набрання чинності Податкового Кодексу України.
Така норма передбачена ліберальним ПК, розробленим АППУ у співпраці з українським бізнесом. Державі пропонується також забезпечити гарантії суб’єктам подання нульової декларації:
- не розпочинати провадження у справі про адміністративне правопорушення за порушення податкового, валютного законодавства, законодавства про єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, збори на обов`язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій у зв'язку із задекларованими об`єктами;
- не притягувати до кримінальної та юридичної відповідальності стосовно об'єктів, щодо яких подано нульову декларацію, – з моменту подання такої декларації до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.
Як наголошують в АППУ, податкову легалізацію необхідно провести в рамках ліберальної податкової реформи України при активному інформаційному супроводженні та масовій роз'яснювальній роботі серед підприємців. При цьому держава має забезпечити 100% гарантії щодо визнання легалізованих активів та уникнення адміністративного чи кримінального переслідування для суб`єктів подання нульової декларації. Крім того, підприємців необхідно звільнити від обов'язку надання інформації про джерела походження задекларованих доходів та майна і забезпечити нерозголошення відомостей про суб`єкта подання нульової декларації та інформації, що в ній міститься.
«Подання нульової декларації є добровільним, - каже Президент АППУ Грігол Катамадзе. - Це один із інструментів для виведення бізнесу з «тіні». Маємо велику надію, що Концепція запровадження нульової декларації стане одним із драйверів зростання української економіки і допоможе поліпшити інвестіційний клімат. Ми вважаємо за доцільне надати можливість усім задекларувати всі активи, наявні на момент складання нульової декларації. З цього і почнеться відлік накопичення доходів і контроль витрат фізичної особи».
В АППУ наводять приклади інших країн, які пройшли шлях з легалізації коштів та майна: Німеччина, Бельгія, Казахстан, Ірландія, Італія, Філіппіни, Індія, Пакистан, Франція, Росія, Грузія. Головними чинниками успішної кампанії з легалізації коштів та майна у цих країнах можна вважати забезпечення належних стимулів до легалізації тіньових доходів, достатні правові гарантії з боку держави, та невідворотність подальшого покарання за використання не легалізованих доходів.
«Щодо непрямих методів контролю доходів, то, на нашу думку, їх буде доцільно застосовувати лише після 6 місяців, відведених для добровільного декларування. Необхідно буде проаналізувати витрати фізичних осіб, які використовують факти і докази, не вказані в документах, і систематично відслідковувати діяльність особи. Тоді у контролюючого органу буде можливість довести, що задекларований дохід не відповідає рівню життя засновників підприємства або господарській діяльності платників податків», - додає Грігол Катамадзе.
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