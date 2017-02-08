Шляхи уникнення екологічної катастрофи для Львова та України

Проблема відходів болюча для усієї України. На жаль, критично низький рівень довіри до влади, особливо на місцях, не сприяє в подальшому поступі. Люди не сприймають тих директив, що «виходять» з владних кабінетів. Що робити, як виходити з скрутного становища?





Саме для вирішення таких складних питань за ініціативою ГО «Український центр стратегій та розвитку» було представлено концептуальну програму поводження з відходами свого часу розроблену «Аналітичним центром «Експерт-група». Ядро програми – Індустріальні ЕкоПарки. Програма розроблялась у 2012 році.





Отже, пропонується кілька круглих столів з виробниками обладнання, представниками фінансових установ, представниками органів місцевого самоврядування. Після відпрацювання чітких, конкретних кроків, планується представити «дорожню карту» очільниками області і не лише Львівської.

Проблема Львівщини, ще й у тому, що відсутня цілісна обласна програма поводження з ТПВ, як це передбачено законодавством України. Фактично, розроблений «Експерт-групою» проект, що передбачає кластерний підхід, єдину тарифну політику, систему сміттєперевантажувальних станцій, двоетапне перевезення і є цією програмою. Важливо відзначити, що західні партнери, зокрема ЄБРР передбачають виділення фінансування під проекти поводження з ТПВ, лише за кластернним підходом.

Результатом роботи стало рішення підготувати відповідну резолюцію та доопрацювати програму.





Слайди з презентації програми поводження з відходами

Вартість програми приведено в цінах 2012 року.















