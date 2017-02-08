|
|
|
Автор
Кнопки
|
Відмова пройти огляд на стан сп'яніння не є адмінправопорушенням
08.02.2017 18:35
Невідповідність Правил дорожнього руху нормативним актам які регулюють діяльність поліції виключає склад адміністративного правопорушення за відмову, на вимогу поліцейського, пройти огляд на стан спяніння.
У разі відмови від проходження огляду на стан сп’яніння водій не повинен нести юридичної відповідальності за це, оскільки пункт 2.5 Правил дорожнього руху передбачає що саме на вимогу працівника міліції водій зобов’язаний пройти такий огляд.
Звичайно всі ми розуміємо, що відмова від огляду на стан сп’яніння в установленому законом порядку має наслідки передбачені законом. Але оскільки в Правила дорожнього руху у зв’язку із вступом в силу Закону України «Про національну поліцію», Кабінет міністрів України, чомусь зміни не вніс, то і посилатися при складанні протоколу на пункт 2.5 ПДР, як формулювання суті правопорушення поліцейські не в праві.
Отже..
Відповідно до ст. 256 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення має бути зазначено: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи.
Протокол про адміністративне правопорушення затверджений, додатоком 2 до «Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення…» затвердженої наказом МВС № 1395 від 07.11.2015 року. За версією наказотворця у протоколі повинно бути зазначено суть правопорушення з обов’язковим посиланням на пункт Правил дорожнього руху.
У пункті 2.5 ПДР вказано, що водій повинен на вимогу працівника міліції пройти в установленому порядку медичний огляд для визначення стану алкогольного сп'яніння, впливу наркотичних чи токсичних речовин.
Окрім ПДР про наслідки відмови від проходження огляду на стан сп’яніння зазначено в «Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду» який затверджений Постановою № 1103 Кабінету міністрів України від 17.12. 2008 р. з внесеними змінами від 28.10.2015 р. В пункті 8 якого зазначено, у разі відмови водія транспортного засобу від проведення огляду в закладі охорони здоров'я поліцейський в присутності двох свідків складає протокол про адміністративне правопорушення, у якому зазначає ознаки сп'яніння і дії водія щодо ухилення від огляду. Але поліцейські невпинно, зазначаючи в протоколі суть правопорушення, вказують порушення пункту 2.5 ПДР.
Враховуючи невідповідність Правил дорожнього руху нормативно-правовим актам які регулюють діяльність поліції, під час складання протоколу про адміністративне правопорушення саме за відмову водія проходити огляд на стан сп’яніння, то саме це виключає склад адміністративного правопорушення у діях водія. Оскільки у відповідності до норм чинного законодавства працівника міліції юридично не існує з 01.01.2017 р.
Тому у випадку складання протоколу про адміністративне правопорушення за відмову водія пройти огляд на стан сп’яніння, поліцейським при формулювання суті адміністративного правопорушення, у протоколі необхідно зазначати пункт 8 Постанови № 1103 Кабінету міністрів України від 17.12.2008 р., а не пункт 2.5 Правил дорожнього руху.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев Київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.