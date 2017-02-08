Відмова пройти огляд на стан сп'яніння не є адмінправопорушенням

Невідповідність Правил дорожнього руху нормативним актам які регулюють діяльність поліції виключає склад адміністративного правопорушення за відмову, на вимогу поліцейського, пройти огляд на стан спяніння.





У разі відмови від проходження огляду на стан сп’яніння водій не повинен нести юридичної відповідальності за це, оскільки пункт 2.5 Правил дорожнього руху передбачає що саме на вимогу працівника міліції водій зобов’язаний пройти такий огляд.





Звичайно всі ми розуміємо, що відмова від огляду на стан сп’яніння в установленому законом порядку має наслідки передбачені законом. Але оскільки в Правила дорожнього руху у зв’язку із вступом в силу Закону України «Про національну поліцію», Кабінет міністрів України, чомусь зміни не вніс, то і посилатися при складанні протоколу на пункт 2.5 ПДР, як формулювання суті правопорушення поліцейські не в праві.





Отже..

Відповідно до ст. 256 КУпАП у протоколі про адміністративне правопорушення має бути зазначено: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Протокол про адміністративне правопорушення затверджений, додатоком 2 до «Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення…» затвердженої наказом МВС № 1395 від 07.11.2015 року. За версією наказотворця у протоколі повинно бути зазначено суть правопорушення з обов’язковим посиланням на пункт Правил дорожнього руху.





У пункті 2.5 ПДР вказано, що водій повинен на вимогу працівника міліції пройти в установленому порядку медичний огляд для визначення стану алкогольного сп'яніння, впливу наркотичних чи токсичних речовин.





Окрім ПДР про наслідки відмови від проходження огляду на стан сп’яніння зазначено в «Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду» який затверджений Постановою № 1103 Кабінету міністрів України від 17.12. 2008 р. з внесеними змінами від 28.10.2015 р. В пункті 8 якого зазначено, у разі відмови водія транспортного засобу від проведення огляду в закладі охорони здоров'я поліцейський в присутності двох свідків складає протокол про адміністративне правопорушення, у якому зазначає ознаки сп'яніння і дії водія щодо ухилення від огляду. Але поліцейські невпинно, зазначаючи в протоколі суть правопорушення, вказують порушення пункту 2.5 ПДР.

Враховуючи невідповідність Правил дорожнього руху нормативно-правовим актам які регулюють діяльність поліції, під час складання протоколу про адміністративне правопорушення саме за відмову водія проходити огляд на стан сп’яніння, то саме це виключає склад адміністративного правопорушення у діях водія. Оскільки у відповідності до норм чинного законодавства працівника міліції юридично не існує з 01.01.2017 р.

Тому у випадку складання протоколу про адміністративне правопорушення за відмову водія пройти огляд на стан сп’яніння, поліцейським при формулювання суті адміністративного правопорушення, у протоколі необхідно зазначати пункт 8 Постанови № 1103 Кабінету міністрів України від 17.12.2008 р., а не пункт 2.5 Правил дорожнього руху.