Энергичный пинок

Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе… Если наша высшая школа продолжает жить в своем мире, оторванном от реальных потребностей рынка, если студенты выходят из вузов не приспособленными к рабочим задачам, если Министерство образования и науки никак не меняет эту ситуацию, то что остается тем, кто является главным потребителем молодых кадров? Что остается работодателям, которые вынуждены много лет мириться с тем качеством персонала, который приходит к ним из университетов и затрачивать большие ресурсы на дообучение молодежи?

Де-факто им остается одно: пытаться воздействовать на ситуацию извне и перенастраивать систему снаружи, чтобы радикально изменить качество подготовки специалистов.

Как это возможно, первыми в Украине показали ИТ-компании. Молодые, гибкие, мобильные «айтишные» фирмы пришли в вузы, продвигая идею «микста» теории и практики. Прямо при университетах и институтах они открывали целые классы, укомплектованные современной техникой и ПО, чтобы студенты в свободное от учебы время могли решать абсолютно реальные ИТ-задачи. В некоторых случаях такое сотрудничество переросло в настоящее стратегическое частно-государственное партнерство. И во многом сегодняшний расцвет ИТ-бизнеса в Украине связан именно с тем, что будущие работодатели непосредственно вмешались в работу системы образования, перенастроив некоторые ее звенья на более качественную и адекватную работу и доказав вузам, что сотрудничество может быть взаимовыгодным.

В таком масштабе этот опыт партнерства пока не был повторен представителями других отраслей экономики, хотя от дефицита квалифицированной рабочей силы страдают все.

Но у меня хорошая новость: появилась еще одна сильная инициатива в данном направлении. На этот раз она исходит из сегмента электроэнергетики. Молодая управленческая команда компании «Укрэнерго» инициировала масштабный проект для студентов и преподавателей, среди главных целей которого - воздействовать на систему высшего образования таким образом, чтобы она начала учитывать запрос будущего работодателя.

Реализовать идею пригласили команду, с которой мы вместе реформировали Харьковский национальный университет радиоэлектроники, учитывая наш опыт работы в сфере образования, знания в сферах ИТ и альтернативной энергетики. В основу проекта, который называется UkrenergoLabs, мы заложили ту модель взаимодействия с университетами, которая практикуется в Германии со стороны крупнейшей энергетической компании E.ON SE. По сути, UkrenergoLabs – это такой инкубатор идей, креативная платформа для соревнования проектов, талантливых студентов, ученых, изобретателей, педагогов.

Проект должен стать провайдером системных изменений во взаимоотношениях крупного энергетического бизнеса и университетов.

По его итогам планируется создание межуниверситетских образовательных программ, нацеленных именно на текущие потребности отрасли электроэнергетики. Будет серия конференций и круглых столов в Киеве и регионах, не отвлеченных, а очень практичных, где мы сообща наработаем новые механизмы взаимодействия отраслевого бизнеса и вузов. Мы предполагаем, что на этой основе вырастет целая межвузовская инициатива «Universities for Energy» с общими учебными программами и информационными контентом. Хотим, чтобы эти программы готовили авторские коллективы из лучших преподавателей, которых мы также выявим в рамках соревновательной части UkrenergoLabs.

Инициатива уже стартовала. Мы начали со студенческой столицы Украины - Харькова, где 22-23 апреля прошла первая «Ночь энергетики» В ней приняли участие более 400 человек. Мини-лекции, тренинги, презентации, знакомствами с преподавателями и друг с другом. С 10 на 11 июня такая же «ночь» пройдет во Львове, чуть позже - в Киеве. Тематические «ночи» - креативный молодежный формат, который хорошо зарекомендовал себя в Украине. И мы решили прибегнуть к нему на первом этапе, чтобы сформировать «лонг-лист» тех, кто сможет дальше участвовать в нашей инициативе в разных форматах. На следующем этапе мы отберем ребят для двухдневной школы, где будут формироваться команды под конкретные проекты. Затем в планах - битва идей «Ukrenergo Projects Battle». А завершится этот марафон в конце года большим энергетическим хакатоном в Киеве, по итогам которого будут определены лучшие проекты, команды и участники.

Мы запускаем колоссальный «движ» для активных студентов, «точками сборки» которого будут три главных вузовских города – Киев, Харьков и Львов. Студенты из других городов тоже могут принять участие в наших программах, но ключевые события будут происходить именно в этих трех мегаполисах.

Хочу обратить внимание на то, что мы не задаем узких профессиональных рамок для участников. Сегодня мир таков, что узкая специализация уходит в прошлое, а все самые передовые идеи и бизнесы рождаются на стыке наук и профессий. Поэтому мы рассматриваем тему электроэнергетики в широком контексте взаимосвязей с другими сферами. Наша инициатива – междисциплинарная. Вот почему в ней участвуют студенты, которые изучают не только энергетику, но и ИТ, телекоммуникации, проектный менеджмент, право, экологию и т.д.

Вишенка на торте - часть идей могут оказаться востребованными для внедрения непосредственно в «Укрэнерго», а наиболее талантливые молодые люди получат приглашение на работу или составят ближайший кадровый резерв этой компании, которая ставит целью стать одной из самых инновационных в Украине и Восточной Европе.

Таким образом, эта энергетическая инициатива имеет два основных вектора: с одной стороны, мы даем шанс талантливым молодым ребятам и наиболее интересным идеям, с другой – хорошенько встряхиваем систему образования, задав ей вектор движения в правильном направлении.

У любой реформы должен быть заказчик. Невозможно полагаться на то, что процесс изменений будет запущен сверху, из министерства. Если сложа руки сидеть и ждать, он может не начаться никогда. Нужно подталкивать одну из ключевых для Украины реформ – реформу системы образования – со всех возможных сторон. И UkrenergoLabs станет одним из таких «тянитолкаев», одним из тех проектов, которые формируют заказ на реформу национальной системы образования. Так что, начатое в ХНУРЭ, в рамках одного вуза и изнутри системы, теперь продолжим на национальном, межвузовском уровне. Далі буде…