Вартість моральної шкоди

В яку суму суди оцінюють розмір моральної шкоди?

Водій автобуса проявив крайню неуважність до дорожньої обстановки, допустив наїзд на пішохода, в результаті чого особа померла.

Оскільки водій здійснив злочин під час виконання своїх трудових обов’язків, з його роботодавця – ФОПа – судом стягнуто 150 000 грн. в рахунок відшкодування моральної шкоди, завданої злочином.

Ухвала ВССУ від 25.05.2017 у справі № 183/1390/15.

Висновком експертизи встановлено, що батько позивача помер через професійне захворювання.

Ухвалою ВССУ від 22.05.2017 у справі № 212/411/17-ц з підприємства-роботодавця стягнуто 80 000 грн. моральної шкоди. Позивач просив 640 000 грн.

Внаслідок тривалої роботи в шкідливих умовах праці на підприємстві потерпілий отримав професійне захворювання та часткову втрату професійної працездатності у розмірі 60 % та визнаний інвалідом третьої групи.

В ухвалі ВССУ від 22.05.2017 по справі № 210/5081/16-ц з підприємства стягнуто 45 000 грн. моральної шкоди.

Водій ВАЗа, під час виконання трудових функцій, здійснив наїзд на пішохода, чим спричинив тяжкі тілесні ушкодження. ВССУ стягнув з роботодавця водія – юридичної особи - 45 000 грн. моральної шкоди. Ухвала від 23.05.2017 у справі № 344/7748/15-к.

Незаконне обвинувачення особи у вчиненні злочину – ухиленню від сплати податків (ст. 212 КК України).

Правоохоронні органи оголосили особі підозру у вчиненні злочину, але через 2 роки та 2 місяці особу виправдано вироком суду.

Через незаконне обвинувачення, особі завдано моральну шкоду, яку особа оцінила в розмірі 41 909,67 грн., а ВССУ погодився з такою сумою в ухвалі від 31.05.2017 по справі № 686/18335/16-ц.

В туалеті нічного клубу особа вдарила 1 раз потерпілого правою рукою в обличчя, в результаті чого спричинив легкі тілесні ушкодження. Винну особу засуджено по статті хуліганство (ч. 1 ст. 296 ККУ).

ВССУ ухвалою від 23.05.2017 по справі № 607/3774/16-к стягнув на користь потерпілого 25 000 грн. моральної шкоди та зазначив: «виявлена у потерпілого рана нижньої губи, яка належить до легких тілесних ушкоджень із короткочасним розладом здоров'я, не змінює та не деформує загальних обрисів обличчя чи окремих його частин, форми рота, губ, не викликає порушень міміки, у тому числі під час розмови.

Однак, рубець, який утворився на місці забою нижньої губи, належить до невиправних ушкоджень і для його усунення необхідне хірургічне втручання, а саме проведення косметичної операції. Виразність такого рубця не може бути зменшено з плином часу чи внаслідок не хірургічних засобів».

В ухвалі ВССУ від 25.05.2017 по справі № 359/3127/13-ц зазначено, що в результаті ДТП пошкоджена машина. Її власник за це отримав від винної особи відшкодування моральної шкоди у розмірі 1 500 грн. При цьому власник просив 10 000 грн.