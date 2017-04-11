Експорт без вивезення. Яка ставка ПДВ?

Український експортер, іноді, реалізовує товар нерезидентам прямо в Україні, а вивіз товару здійснює вже сам нерезидент-покупець.

Чи має право, в такому випадку, Експортер на нульову ставку ПДВ, згідно з пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 ПК України?

Вважаємо, що ні. Розглянемо на прикладі.

Гіпотетична ситуація: відповідно до умов договору поставки, Покупці отримують товар в Києві, на складах Продавця. Товар поставляється на умовах FCA та EXW – склад Продавця в Києві.

Відповідно до термінів Інкотермс 2010, поставка товару на умовах FCA та EXW означає, що передача товару (поставка товару) здійснюється в приміщенні продавця.

Тому, можна вважати, що датою поставки товару, згідно умов Договору (FCA та EXW), є дата передачі товару Покупцю на складі Продавця в Києві.

Отже, пунктами передачі товарів від резидента до нерезидента є митна територія України.

Відповідно до пп. «а» п. 185.1 ст. 185 ПК України, об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митнійтериторії України, відповідно до статті 186 цього Кодексу.

Згідно з пп. «б» п. 186.1 ст. 186 ПК України, місцем постачання товарів є місце, де товари перебувають на час початку їх перевезення.

Товар, згідно з умовами Договору, на час початку його перевезення перебував в Києві.

Крім того, відповідно до пп. «г» п. 185.1 ст. 185 ПК України, об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з вивезення товарів за межі митної території України.

Згідно з пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 ПК України, за нульовою ставкою оподатковуються операції з вивезення товарів за межі митної території України.

Різниця в оподаткуванні операцій з постачання товару (ПДВ 20%) та операцій з вивезення товарів за межі митної території України (ПДВ 0%) полягає саме в ідентифікації операцій, здійснених Продавцем з нерезидентами, як постачання або як експорт із вивезенням.

Так, якщо Продавець передав товар нерезидентам на своїх складах у м. Києві, то він не приймав будь-якої участі в подальшому переміщенні товарів через митний кордон України, що здійснювали вже покупці-нерезиденти, а не Продавець.

Крім того, відповідно до п. 195.1 ст. 195 ПК України, товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, митною декларацією, оформленою відповідно до вимог Митного кодексу України.

Лише наявність митних декларацій може свідчити про факт вивезення товарів за межі митного кордону України, що, згідно з пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 ПК України, може бути підставою для оподаткування операції за нульовою ставкою.

При цьому, потрібно враховувати, що ця обставина є обов’язковою, але не вичерпною, підставою для оподаткування операції за нульовою ставкою.

Так, згідно Інкотермс 2010, при поставці товару на умовах EXW, продавець не зобов’язаний організовувати виконання митних формальностей, а покупець зобов’язаний отримувати експортну ліцензію за свій рахунок, якщо це потрібно, та виконати всі митні формальності, необхідні для вивезення товару.

Такі умови поставки свідчать про те, що продавець не здійснює вивезення товару за митний кордон України.

Крім того, потрібно враховувати, що не будь-який експорт товару оподатковується за нульовою ставкою.

Так, відповідно до ст. 1 ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність», експорт товарів - продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України.

В той же час, за нульовою ставкою ПДВ оподатковується лише такий вид експорту, що пов'язаний саме з вивезенням товару з України, відповідно до пп. 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 ПК України

Отже, операції Продавця можна назвати експортом товару, у розумінні ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність», але це не дає йому право на оподаткування таких операцій за нульовою ставкою, тому що Продавець не здійснював вивезення товару за межі митного кордону України.