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Щодо перерахунку пенсії у зв'язку із ухваленням рішенням КС України
02.02.2017 17:36
20.12.2016 року Конституційний суд України розглянув справу № 1-38/2016 за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень другого речення ч. 7 ст. 43, першого речення ч. 1 ст. 54 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 р. № 2262-XII (Закон № 2262-XII).
Зазначені норми передбачали визначення максимального розміру пенсії 10740,00 грн. (друге речення ч. 7 ст. 43), а також обмеження щодо виплати пенсій певним категоріям осіб. Ці обмеження були введені Законом України від 24.12.2015 р. № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та встановлювалися тимчасово - на період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р.
За результатами розгляду даної справи Конституційний суд України визнав їх неконституційними.
Відповідно до ч. 2 ст. 71 Закону України «Про Конституційний Суд України» у разі якщо правові акти або їх окремі положення визнаються такими, що не відповідають Конституції України (неконституційними), вони оголошуються нечинними і втрачають чинність від дня прийняття Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.
Отже, положення другого речення ч. 7 ст. 43, першого речення ч. 1 ст. 54 Закону № 2262- XII втратили чинність з 20.12.2016 р.
Водночас 06.12.2016 р. Верховна Рада України ухвалила новий Закон № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», який набрав чинності з 01.01.2017 р. Цим Законом знову встановлено обмеження розміру пенсій, в тому числі, для осіб, які мають право на пенсію за Законом № 2262-XII (не більше 10740,00 грн.) на період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р.
Обмеження не застосовується протягом особливого періоду (в даному випадку - часу мобілізації) до пенсій, що призначені особам:
- які проходять військову службу або перебувають на посадах у Міністерстві оборони України, Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, Міністерстві внутрішніх справ України, Національній поліції України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Державній спеціальній службі транспорту, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Управлінні державної охорони України, Державній пенітенціарній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національній гвардії України, органах військової прокуратури;
- або беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об'єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою.
Після завершення особливого періоду виплата пенсій таким особам здійснюється згідно із законодавством.
Як вже зазначалося вище, визнане неконституційним обмеження розміру пенсій було передбачено Законом № 911-VIII і встановлювалося на певний період, а саме з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р.
Таким чином, визнані неконституційними норми Закону № 2262- XII втратили чинність всього лише на 11 днів раніше до закінчення їх дії відповідно до Закону № 911-VIII.
Отже, звернувшись в досудовому порядку (до органу Пенсійного Фонду України) або до суду з метою перерахунку пенсії та виплати її без обмеження максимальним розміром у зв’язку із ухваленням вищевказаного рішення КСУ, вдасться стягнути недоплачену суму пенсії лише за ці 11 календарних днів.
Намагатися стягнути заборгованість за весь період дії неконституційних положень, а також, можливо, на майбутнє, є сенс лише в тому випадку, якщо в перспективі планується пройти всі українські інстанції (найбільш вірогідне рішення за такими позовами – відмова з підстав, перелічених вище) та після цього звернутися до Європейського суду з прав людини, посилаючись на концепцію законних, виправданих очікувань, сподівань (тобто після ухвалення рішення КСУ про неконституційність вищезазначених положень особа мала законні очікування на отримання пенсії без встановлених раніше обмежень, проте новим Законом ці обмеження були встановлені знову, а відтак взагалі відсутній сенс в ухваленні рішення КСУ у цій справі).
Але в будь-якому випадку для початку можна звернутися до органу Пенсійного Фонду України із відповідною заявою з метою отримання роз’яснення з цього питання та отримання тих доплат, на які Пенсійний Фонд погодиться добровільно.
теги: Конституційний суд України, пенсія
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