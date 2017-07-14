Порядок зміни податкової адреси фізичної особи Поделиться: Доволі часто трапляються випадки, коли особа, яка провадить незалежну професійну діяльність змінює своє місце проживання (реєстрації), в наслідок чого змінюється адміністративно-територіальна одиниця та контролюючий орган, в якому на обліку перебуває платник податків. Виникає питання, хто і як має ініціювати переведення платника податків з одного контролюючого органу до іншого. Спочатку розберемося хто саме відноситься до осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Так, відповідно до ч.2 підпункту 14.1.226. Податкового кодексу України:

«Незалежна професійна діяльність - участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб»

Також п. 45.1. Податкового кодексу роз’яснює, що платник податків – фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси, якою визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі. Щодо питання порядку зняття з обліку/взяття на облік платника податків, у разі зміни податкової адреса, то ця процедура більш детально розписана у Порядку обліку платників податків і зборів, затверджена Наказом Міністерства фінансів України №1588 від 09.12.11р. (далі- Порядок) Так, відповідно до п. 10.3. вищевказаного Порядку, Платник податків, для якого законом установлені особливості його державної реєстрації та відомості щодо якого не містяться в Єдиному державному реєстрі, зобов'язаний у десятиденний строк від дня реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання), пов'язаної із зміною адміністративного району, подати контролюючому органу за новим місцезнаходженням заяву за формою № 5-ОПП .

Пункт 10.4 Порядку роз’яснює, що заява за формою №5-ОПП із позначкою «Зміни» має бути подана платником податків до контролюючого органу саме за новим місцем проживання. Після взяття на облік особи, яка провадить незалежну професійну діяльність та повернення нею довідки за формою № 34-ОПП (до внесення змін №4-ОПП), виданої за попереднім місцем обліку, контролюючий орган видає такому платнику податків нову довідку за формою № 34-ОПП.

Для отримання нової довідки платник податків подає до контролюючого органу за новим місцем обліку звернення із зазначенням причин заміни та доданою до нього старою довідкою. Контролюючий орган протягом двох робочих днів після такого звернення видає (надсилає) платнику податків нову довідку.

У такому самому порядку видається дублікат довідки замість зіпсованої чи втраченої або копія довідки. У разі втрати довідки нова довідка видається за заявою платника податків, у якій надані пояснення і викладені обставини втрати довідки або до якої додані документи, що підтверджують факт втрати довідки.

Слід звернути увагу на те, що хоча у законодавстві і встановлений десятиденний строк для подання відомостей про зміну податкової адреси, але відповідальність за порушення такого строку відсутня. Найголовнішим питанням залишається те, куди подавати звіти та сплачувати податки і збори після зміни місця обліку.

Щодо єдиного соціального внеску (ЄСВ), то відповідь на питання куди подавати звіти та сплачувати внесок дає Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 435 від 14.04.2015р. А саме, пункт 7 розділу ІІІ цього Порядку роз’яснює: Якщо страхувальник із числа страхувальників, зазначених у пунктах 1, 2, 4 цього розділу (п. 4 - особи, які провадять незалежну професійну діяльність), у звітному періоді змінює місцезнаходження, або місце реєстрації, або місце проживання (поза межами територіального обслуговування органу доходів і зборів, в якому він перебував на обліку), Звіт за цей звітний період (з першого до останнього календарного числа звітного періоду) подається до органу доходів і зборів за новим місцем взяття на облік. При цьому сплата єдиного соціального внеску так само, як і подання звітності здійснюється до органу доходів і зборів за новим місцем взяття на облік. Разом з тим, місце сплати податків і зборів, як і подання податкової звітності, у разі зміни податкової адреси особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, законодавством не врегульовано. В такому разі, виходячи з відсутності в нормах чинного законодавства іншого порядку для визначення місця сплати податків і зборів та подання звітності у разі зміни податкової адреси, - особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність сплачують податки та збори, а також подають звітність за новим місцезнаходженням з дати взяття на облік у контролюючому органі. теги: податки, податковий кодекс, єдиний соціальний внесок, зміна податкової адреси, адвокати, нотаріуси, контролюючий орган Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя