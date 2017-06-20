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Які будівельні роботи можна виконувати без дозвільної документації
20.06.2017 19:45
Нещодавно Кабінетом Міністрів України була прийнята Постанова №406 від 07.06.2017 року, Про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію.
Вказаною
Постановою було затверджено 18 пунктів будівельних робіт, для виконання яких непотрібно отримувати дозвільну
документацію в органах ДАБІ.
Серед інших:
- роботи з
переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення, а також
нежилого будинку, будівлі, споруди, приміщення в них, виконання яких не
передбачає втручання в огороджувальні та несучі конструкції та/або інженерні
системи загального користування, - щодо об’єктів, що за класом наслідків
(відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1);
-
роботи із заміни покрівлі будівель і споруд згідно з будівельними нормами,
виконання яких не передбачає втручання в несучі конструкції;
-
технічне переоснащення згідно з державними будівельними нормами внутрішніх
систем опалення, вентиляції, водопостачання, водовідведення, газопостачання
(включаючи спеціальне), силових та слабкострумових систем, які забезпечують
функціонування будівель і споруд; обладнання (переобладнання) будівель і споруд
приладами для ведення відокремленого обліку енергоносіїв, гарячої і холодної
води;
-
заміна існуючих заповнень віконних, балконних та дверних блоків;
-
приєднання та підключення до інженерних мереж відповідно до технічних умов
індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків,
господарських будівель і споруд, гаражів, розташованих на присадибних, дачних і
садових земельних ділянках та земельних ділянках для будівництва індивідуальних
гаражів;
-
зведення на земельній ділянці тимчасових будівель та споруд без влаштування
фундаментів, зокрема навісів, альтанок, наметів, накриття, сходів, естакад,
літніх душових, теплиць, гаражів, а також свердловин, криниць, люфт-клозетів,
вбиралень, вигрібних ям, замощень, парканів, відкритих басейнів та басейнів із
накриттям, погребів, входів до погребів, воріт, хвірток, приямків, терас,
ґанків - щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних
будинків;
- знесення і демонтаж будівель та споруд без
подальшого будівництва, які не є підготовчими роботами, та без порушення
експлуатаційної придатності інших будівель і споруд;
- відновлення у дворах чи в межах мікрорайонів
дитячих і спортивних майданчиків, майданчиків для вигулу домашніх тварин,
майданчиків для відпочинку людей та обслуговування багатоквартирних житлових
будинків;
-
улаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів житлово-комунального та
громадського призначення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення;
- знесення самочинно збудованих об’єктів за
рішенням суду тощо.
Разом з тим
встановлено, що дія цього переліку не поширюється на об’єкти, що належать до
пам’яток культурної спадщини.
Нагадаю, що раніше
у 2009 році вже затверджувався майже аналогічний перелік будівельних робіт, але
разом із прийняттям нового Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт у
2011 році цей перелік втратив чинність, що викликало чимало
спірних питань.
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