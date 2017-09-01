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Звернення стягнення на предмет іпотеки – банкрутство ФОП
01.09.2017 10:54
16.08.2017 р. судова палата у цивільних
справах Верховного Суду України в контексті справи
№ 6-1142цс17
відмовила банку у перегляді рішення
касаційної інстанції
про відмову у
зверненні стягнення на предмет іпотеки
, який був реалізований в ході ліквідаційної процедури
(!!!)
– ФОП з припиненням його обтяження
іпотекою і виручені від його реалізації грошові кошти перераховані на рахунок
Банку, як кредитора третьої черги для погашення кредиторських вимог та
зараховані банком на погашення заборгованості боржника за кредитним договором.
Разом з тим у постанові Верховного Суду
України від 5 квітня 2017 року у справі за
№ 6-1534цс16
(ЄДРСРУ № 66118762) міститься
висновок про збереження обтяження майна іпотекою внаслідок скасування судового
рішення про визнання фізичної особи – підприємця банкрутом, відкриття
ліквідаційної процедури та скасування арештів на майно боржника й інших
обмежень щодо розпорядження його майном, а також про поширення на особу, до
якої перейшло право власності на нерухоме майно – предмет іпотеки, відповідно
до статті 23 Закону України «Про іпотеку» статусу іпотекодавця за іпотечним
договором, а
судовий акт
скасовано - не породжує жодних правових наслідків з моменту його ухвалення.
За таких умов у разі скасування судового рішення про визнання
іпотеки недійсною, на підставі якого з Державного реєстру іпотек виключено
запис про обтяження, дія іпотеки підлягає відновленню з моменту вчинення
первинного запису в Державному реєстрі іпотек, оскільки відпала підстава
виключення цього запису.
Це означає, що іпотека є дійсною з моменту внесення про неї
первинного запису в Державний реєстр іпотек.
Зазначений висновок узгоджується і з положенням статті 204 ЦК
України, яка закріплює презумпцію правомірності правочину.
Необхідно вказати, що відповідно до правової позиції Верховного
суду України висловленій в постанові від 10 лютого 2016 року у
справі
№ 6-216цс14
: «сам факт ліквідації боржника за кредитним договором з
внесенням запису до відповідного реєстру про припинення юридичної особи за
наявності заборгованості боржника за цим договором не є підставою для
припинення договору іпотеки, який укладений для забезпечення виконання
кредитного договору боржником».
Разом з тим, аналізуючи реєстр судових рішень Верховного суду
України вбачається, що судова палата у Господарських справах при вирішені справ
виходить саме із позиції Верховного суду України висловленій саме в постанові
від 10 лютого 2016 року у справі № 6-216цс14: «ліквідація юридичної
особи не є підставою для припинення договору іпотеки» (Постанова
ВСУ від 6 липня 2016 року справа
№ 3-584гс16
).
Між тим, у постанові від 30 березня 2016 року (справа
№ 6-2684цс15
) Верховний Суд
України виклав правовий висновок, в якому зазначено про те, що
особа, до якої
перейшло право власності на майно, що було предметом іпотеки, але реалізоване в
межах ліквідаційної процедури з припиненням обтяження, не набуває статусу
іпотекодавця, і на таке майно не може бути звернено стягнення з підстав,
передбачених статтями 38, 39 Закону України «Про іпотеку».
Окремо необхідно вказати, що постановами Верховного суду України
від 23.03.2016 р. у справі
№ 3-137гс16
та від
21.09.2016 р. у справі
№ 6-1685цс16
зроблено правовий висновок,
суть якого зводиться до наступного: «Підстави припинення іпотеки передбачено
статтею 17 Закону України «Про іпотеку», до яких зокрема належать : припинення
основного зобов’язання або закінчення строку дії іпотечного договору;
реалізації предмета іпотеки; набуття іпотекодержателем права власності на
предмет іпотеки; визнання іпотечного договору недійсним; знищення (втрати
переданої в іпотеку будівлі (споруди), якщо іпотекодавець не відновив її.
Cуди не повинні розглядали зняття обтяження на спірне майно як
підставу для припинення іпотеки та ототожнювати ці поняття, оскільки обтяження
тягне за собою лише обмеження права розпорядження майном».
ВАЖЛИВО:
аналіз зазначених норм матеріального права дає
підстави для висновку, що у випадку реалізації майна банкрута, яке
було передано в іпотеку, кошти від такої реалізації спрямовуються на
задоволення вимог кредитора за зобов’язаннями, які воно забезпечує, залишок
після забезпечення вимог кредитора та витрат включається до ліквідаційної маси,
а зобов’язання перед кредитором вважається погашеним. Зазначена норма права
стосується реалізації майна саме банкрута, а не будь-якого іншого майна,
переданого в іпотеку. За таких умов у зв’язку з припиненням основного
зобов’язання погашенням припиняється і похідне зобов’язання у вигляді
іпотеки майна, яке належало банкруту.
Разом з тим відповідно до статті 16 ЦК України способом захисту
порушеного права є відновлення становища, яке існувало до порушення. Відтак
скасування судового рішення, на виконання якого реалізовувалось майно, та
відновлення становища, яке існувало до його ухвалення, є способом захисту
порушеного таким рішенням прав.
Оскільки реалізація майна, переданого в іпотеку, відбулась
за процедурою, встановленою для визнання особи банкрутом у порядку
ліквідаційної процедури, започаткованої на підставі судового рішення, то
скасування відповідного судового рішення поновлює усі припинені у ліквідаційній
процедурі правовідносини, зокрема правовідносини, у забезпечення яких було укладено
договір іпотеки, з відновленням усіх прав та обов’язків сторін цього
договору (31.05.2017 р. Верховний суд України (судові палати у
цивільних та господарських справах) в рамках справи
№ 6-1803цс16
).
ВИСНОВОК 1:
іпотекодержатель не має права вимагати звернення
стягнення на майно, яке раніше було передане йому в іпотеку, оскільки це майно
було реалізоване в ході ліквідаційної процедури (!!! – ФОП) з припиненням
його обтяження іпотекою і виручені від його реалізації грошові кошти
перераховані на рахунок банку, як кредитора третьої черги для погашення
кредиторських вимог та зараховані банком на погашення заборгованості боржника
за кредитним договором.
ВИСНОВОК 2:
Різниця між судовими рішеннями є і вона полягає в
тому, що у першому випадку
(справа № 6-2684цс15)
відчуження
предмету іпотеки відбулось в рамках процедури банкрутства фізичної особи –
підприємця, однак ні сама процедура банкрутства, ні віднесення іпотечного майна
до ліквідаційної маси оскаржено кредитором не було, а у
другому випадку
(справа № 6-1685цс16)
банкрутство ФОП
було оскаржено і провадження у цій справі було припинено
, а отже іпотека
фактично є поновленою і до нового власника, відносно придбаного в
«ліквідаційній процедурі» іпотечного майна, перейшли всі обов’язки по зобов’язанню,
оскільки відповідно до статті 17 Закону України «Про іпотеку» підстав для
припинення іпотеки немає.
Детальніше:
«Припинення
іпотечних зобов’язань в межах процедури банкрутства»
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