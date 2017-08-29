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Податкові спори: звільнення сторони у справі від сплати судового збору
29.08.2017 13:33
Сплата судового збору здійснюється в
порядку і розмірі, встановленому Законом України "Про судовий збір".
Статтею 4 Закону України "Про
судовий збір" унормовано, що судовий збір справляється у відповідному
розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої
законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга
подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у
фіксованому розмірі.
Конституційний Суд України у рішенні
від 28.11.2013
N 12-рп/2013
звертав увагу на те, що гарантією реалізації права
на судовий захист в аспекті доступу до правосуддя є встановлення законом
помірного судового збору для осіб, які звертаються до суду. Це відповідає
Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо заходів, що
полегшують доступ до правосуддя від 14.05.1981 N R (81) 7: "В тій мірі, в
якій судові витрати становлять явну перешкоду доступові до правосуддя, їх
треба, якщо це можливо, скоротити або скасувати" (пп. 12 п. D).»
Окрім цього необхідно вказати, що
статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування
практики Європейського Суду з прав людини" визначено, що Конвенція про
захист прав людини і основоположних свобод (далі Конвенція) і практика
Європейського Суду з прав людини (далі ЄСПЛ) є джерелом права.
Пунктом 1 статті 6 Конвенції
передбачено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.
Рішення у справі "Креуз проти
Польщі" від 19.06.2001 ЄСПЛ констатує, що сплата судових витрат
не повинна перешкоджати доступу до суду, ускладнювати цей доступ таким чином і
такою мірою, щоб завдати шкоди самій суті цього права, та має
переслідувати законну мету (Ухвала ВАСУ від 14 серпня 2017 року у
справі
№ К/800/27434/17
, ЄДРСРУ № 68310313).
У рішеннях у справі
"Мірагаль Есколано та інші проти Іспанії" від 13.01.2000 та
"Перес де Рада Каваніллес проти Іспанії" від 28.10.1998 ЄСПЛ
зазначив, що надто суворе тлумачення внутрішніми судами процесуальної норми
позбавило заявників права доступу до суду і завадило розгляду їхніх позовних
вимог. Це визнане порушенням пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод.
У зв'язку із цим при здійсненні
правосуддя в адміністративних справах суди повинні вирішувати питання,
пов'язані з судовими витратами (зокрема, щодо відстрочення та розстрочення
судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх сплати), у чіткій
відповідності до ст.ст.87-88 КАС України, Закону України "Про судовий
збір", а також інших нормативно-правових актів України, забезпечуючи при
цьому належний баланс між інтересами держави у стягненні судового збору за
розгляд справ, з одного боку, та інтересами позивача (заявника) щодо можливості
звернення до суду, з другого боку.
ВАЖЛИВО:
Так, згідно з частиною першою статті 88 КАС України суд,
враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою зменшити розмір належних
до оплати судових витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи
відстрочити або розстрочити сплату судових витрат на визначений строк.
Аналогічне правило закріплене й в
статті 8 Закону України "Про судовий збір".
Положення наведених правових норм
покликані забезпечити безперешкодний доступ особи до правосуддя незважаючи на
її майновий стан, а також гарантувати право на судовий захист усіх осіб, які
такого потребують, але через певні фінансові (матеріальні) фактори, складнощі
постійного або тимчасового характеру не можуть оплатити судові витрати повністю
або частково у строк та в обсязі, встановлених законодавством.
(!!!) Разом з тим, названі правові
норми Закону України "Про судовий збір" і КАС України не мають
безумовного, абсолютного характеру і встановлюють певні умови, за наявності
яких особа, яка звертається до суду з відповідною заявою чи скаргою, може
скористатись пільгами, встановленими цими статтями щодо сплати судового збору.
При цьому, підставою для
звільнення сторони у справі від сплати судового збору є відсутність у неї
доходу або його наявність у розмірі, що не перевищує мінімальні соціальні
стандарти, встановлені законодавством для відповідної категорії
громадян, а також за інших обставин, які не дають можливості здійснити оплату
судових витрат.
Натомість, розмір ставки судового
збору може бути зменшений судом або розстрочений таким чином, щоб не допустити
ситуації, в якій особа може залишитись без засобів для існування, проте в усіх
випадках з урахуванням мінімальних соціальних гарантій у розмірах, встановлених
для відповідних категорій громадян Законом України "Про Державний бюджет
України" на відповідний рік.
Також, особі, яка звертається з
клопотанням в порядку вищевказаних правових норм Закону України "Про судовий
збір" і КАС України необхідно врахувати і те, що воно має бути
вмотивованим, а наведені в ньому доводи - підтверджені відповідними доказами.
ВИСНОВОК:
Отже, наведені норми дають підстави для висновку, що
звільнення від сплати судового збору, його відстрочення чи розстрочення є
правом, а не обов'язком суду, при цьому суд, вирішуючи це питання враховує
майновий стан сторони, при цьому, визначення майнового стану сторони залежить
від доказів, якими обґрунтовується рівень її майнового стану. Якщо залежно від
рівня майнового стану сторона позбавлена можливості сплатити судовий збір, то
такі обставини є підставою для відстрочення та розстрочення сплати судового
збору, зменшення його розміру або звільнення сторони від сплати (Ухвала
ВАСУ від 15 серпня 2017 року у справі
№ К/800/27946/17
,
ЄДРСРУ № 68325975).
теги: судовий збір, судебный сбор, звільнення від сплати судового збору, відстрочення, розстрочення, зменшення, закон про судовий збір, пільги при сплаті, майновий стан сторони, судова практика, Адвокат Морозов
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