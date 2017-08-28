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Вимога про поверненню декларанту надмірно сплачених податків і зборів
28.08.2017 08:00
09.08.2017 р. Вищий адміністративний
суд України в контексті справи № К/800/52872/15 досліджував питання щодо
неповернення митницею декларанту надмірно сплачених коштів.
Суд вказав, що частинами 1, 3 статті 301 Митного кодексу
України передбачено, що повернення помилково та/або надміру сплачених сум
митних платежів здійснюється відповідно до Бюджетного та
Податкового кодексів України.
Помилково та/або надміру зараховані до державного бюджету
суми митних платежів повертаються з державного бюджету в порядку, визначеному
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику.
Верховний Суд України, зокрема, у постанові від 03.02.2016
року № 826/72/15 зазначив, що митне законодавство передбачає можливість
виникнення правової ситуації, пов'язаної з поверненням помилково та/або надмірно
сплачених митних платежів.
ВАЖЛИВО:
Ці платежі повертаються декларанту в порядку і на
умовах, що встановлені у статті 301 МК, статті 43 ПК і статті 45 Бюджетного
кодексу України, з дотриманням процедури, врегульованої Порядком повернення
платникам податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного
органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно
сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється митними
органами, затвердженого наказом Державної митної служби України від 20.07.2007
року № 618 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.09.2007 року
за № 1097/14364; далі Порядок повернення), на підставі його заяви
та у визначений термін з дня прийняття висновку митного органу, що здійснював оформлення
митної декларації, про повернення з Державного бюджету України помилково
та/або надмірно зарахованих до бюджету митних та інших платежів, контроль за
справлянням яких покладається на митні органи.
Визначений вищевказаними нормативними актами порядок
повернення помилково та/або надмірно сплачених сум митних платежів
застосовується у випадку, коли
між сторонами відсутній спір про право на повернення зазначених платежів.
Якщо між сторонами виник спір про правомірність рішень,
дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень щодо повернення митних
платежів, позивач має право заявити вимогу про визнання рішень, дій чи
бездіяльності суб'єкта владних повноважень протиправними, скасувати
такі рішення та змусити його до виконання закону.
При цьому повернення помилково та/або надмірно сплачених
митних платежів з Державного бюджету України є виключними повноваженнями митних
органів та органів державного казначейства, а відтак суд не може підміняти державний
орган і вирішувати питання про стягнення таких платежів.
Разом з тим рішення суду, у випадку задоволення позову,
має бути таким, яке б гарантувало дотримання і захист прав, свобод, інтересів
позивача від порушень з боку відповідача, забезпечувало його виконання та
унеможливлювало необхідність наступних звернень до суду.
ВАЖЛИВО:
За таких обставин вимога позивача про стягнення
надмірно сплачених митних платежів не є правильним способом захисту прав
платника митних платежів.
Відповідно до пункту 43.5 статті 43 ПК та розділу ІІІ
Порядку повернення, положення яких перекликаються між собою, контролюючий орган
готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та
подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське
обслуговування бюджетних коштів.
Тому у цьому випадку вимога позивача зобов'язати митний
орган прийняти Висновок про повернення та подати його для виконання
відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних
коштів, може бути вказівкою на спосіб відновлення порушеного права.
Спосіб відновлення порушеного права має бути ефективним та
таким, який виключає подальші протиправні рішення, дії чи бездіяльність
суб'єкта владних повноважень, а у випадку невиконання або неналежного виконання
рішення не виникала б необхідність повторного звернення до суду, а
здійснювалося б примусове виконання рішення.
У скарзі відповідач зазначає, що сплачені позивачем
платежі, про повернення яких він ставить питання, не є надмірно або помилково
сплаченими, а є
передплатою, а тому Порядок повернення до спірних правовідносин
не застосовується.
Проте, таке твердження відповідача не узгоджується з
висновком, який міститься у постанові Верховного Суду України від
16.02.2016 року № 21-343а14, відповідно до якого у разі якщо після сплати
декларантом податків і зборів (обов'язкових платежів) згідно з митною вартістю
товарів, визначеною митним органом, буде прийнято рішення про застосування
митної вартості, заявленої декларантом, сума надмірно сплачених податків і
зборів (обов'язкових платежів) повертається декларанту у порядку, передбаченому
Порядком повернення та Порядком взаємодії, на підставі його заяви та у місячний
термін з дня прийняття висновку митного органу, що здійснював оформлення митної
декларації, про повернення з Державного бюджету України помилково та/або
надмірно зарахованих до бюджету митних та інших платежів, контроль за
справлянням яких покладається на митні органи.
ВИСНОВОК:
Згідно постанов Верховного Суду України від 31.05.2016
року по справі № 826/11379/14, від 10.05.2016 року по справі № п/800/362/15,
від 20.04.2016 року по справі № 826/16796/14, від 12.04.2016 року по справі №
813/7851/13-а, від 01.03.2016 року по справі № 826/4860/13-а, від 03.02.2016
року по справі № 826/72/15, від 02.02.2016 року по справі № 804/14800/14, від
24.11.2015 року по справі № 816/1229/14 (21-3669а15), від 17.11.2015 року по
справі № 2а-18442/11/2670, від 16.09.2015 року по справі № 826/4418/14
(21-1465а15) встановлено, що спосіб відновлення порушеного права має бути
ефективним та таким, який виключає подальші протиправні рішення, дії чи
бездіяльність суб'єкта владних повноважень, а у випадку невиконання, або
неналежного виконання рішення не виникала б необхідність повторного звернення
до суду, а здійснювалося примусове виконання рішення.
А з урахуванням правової позиції, висловленої Верховним
Судом України, зокрема, у постановах від 16 вересня 2015 року у справі №
21-1465а15 (826/4418/14), від 03 листопада 2015 року у справах №№ 21-2220а15
(808/2503/14), 21-422а15 (826/1661/14), від 03 лютого 2016 року у справі
№21-4107а15 (826/72/15) правильним способом захисту є зобов’язання митного
органу підготувати за заявою декларанта - позивача висновок про повернення з
Державного бюджету України зарахованих до бюджету митних платежів.
Матеріал по темі:
«Стягнення на користь декларанта надмірно сплачених
митних платежів»
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