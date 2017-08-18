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Підсудність спору при зміні складу учасників у договірних відносинах
18.08.2017 20:15
14.06.2017
р
.
судові палати у цивільних
та господарських справах Верховного Суду України в
межах розгляду справи
№ 6-2563цс16
при вирішенні підсудності справи досліджували
питання щодо зміни суб’єктивного складу учасників у договірних відносинах.
Відповідно
до вимог статті 15 ЦПК України суди розглядають в порядку цивільного
судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав,
свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних,
трудових відносин, а також з інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд
таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.
Пунктом
1 частини першої статті 205 ЦПК України передбачено, що суд своєю ухвалою
закриває провадження у справі, якщо справа не підлягає розгляду в порядку
цивільного судочинства.
ВАЖЛИВО:
При визначенні юрисдикційності спору слід
ураховувати, що критеріями розмежування між цивільною та іншими юрисдикціями
є, по-перше, характер спору про право (справи за позовами, що
виникають з будь-яких правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ
проводиться за правилами інших видів судочинства), по-друге, однією
зі сторін у спорі є, як правило, фізична особа.
Тобто
критеріями розмежування між справами цивільного та господарського
судочинства є одночасно суб'єктний склад учасників процесу та характер
спірних правовідносин.
За
правилами статті 12 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК
України) господарським судам підвідомчі справи, зокрема, у спорах, що виникають
при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів.
Відповідно
до статті 21 ГПК України позивачами в судовому процесі є підприємства та
організації, зазначені у статті 1 цього Кодексу.
Згідно
зі статтею 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні
особи, громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення
юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта
підприємницької діяльності, мають право звертатися до господарського суду
згідно з установленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх
порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.
Необхідно
вказати, що відповідно до правової позиції, яка висловлена Верховним Судом
України в постанові від 7 вересня 2016 року у справі
№ 6-1593цс16
вбачається,
що не допускається об’єднання в одне провадження вимог, які підлягають
розгляду за правилами різних видів судочинства.
В
такому разі суд відкриває провадження у справі в частині вимог, які належать до
його юрисдикції, і відмовляє у відкритті провадження у справі щодо вимог,
розгляд яких проводиться за правилами іншого виду судочинства.
Аналогічні
висновки у рішеннях та правових позиціях Верховного суду України від 27 квітня
2016 року у справі
№ 6-2974цс15
, від 01 липня 2015 року у справі
№ 6-467цс15
, від 6
квітня 2016 р. справу
№ 6-77цс16
та від 7 вересня 2016 року у справі
№ 6-1593цс16
.
ВИСНОВОК:
Отже, при зміні суб’єктивного складу учасників з
юридичної особи (ФОП) на фізичну у договірних відносинах, судовий спір
розглядається в порядку цивільного судочинства не дивлячись на те, що договір
укладався саме між юридичними особами.
Матеріал
по темі:
«Підсудність спору: законність об’єднання різних
процесуальних вимог»
теги: об’єднання в одне провадження вимог, види судочинства, суб’єктивний склад учасників, характер спору, виключна підсудність, підвідомчість, судова практика, Адвокат Морозов
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