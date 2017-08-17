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Відновлення втраченого судового провадження в адміністративній справі
17.08.2017 17:37
18.07.2017 р. в
аспекті справи
№ 21-3981а16
колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду
України при дослідженні питання щодо відновлення повністю або частково
втраченого судового провадження в адміністративній справі вказала наступне.
Статтею 273 КАС визначено можливість
відновлення повністю або частково втраченого судового провадження в
адміністративній справі, закінченій ухваленням судового рішення, або в якій
провадження закрито.
За статтею 275 цього Кодексу заява
про відновлення втраченого судового провадження подається до суду, який ухвалив
рішення по суті справи або постановив ухвалу про закриття провадження у справі.
Окремо необхідно наголосити, що п. 5
Інформаційного листа Вищого адміністративного суду України від 03.11.2014
№ 1493/2/2/14-14
прописує, що таке правове врегулювання вказує на непідсудність судам,
визначеним Законом, заяв про відновлення втраченого судового провадження в
адміністративних справах, розгляд яких закінчено розташованими у районі
проведення антитерористичної операції адміністративними судами з ухваленням
рішення по суті справи або постановленням ухвали про закриття провадження у
справі. У цьому разі така заява підлягає поверненню заявнику відповідно до
правил, встановлених пунктом 6 частини третьої статті 108 КАС України.
Згідно з частиною третьою статті 279
КАС у разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення втраченого
судового провадження суд ухвалою закриває розгляд заяви про відновлення
провадження і роз’яснює особам, які беруть участь у справі, право на повторне
звернення з такою самою заявою за наявності необхідних документів.
Нормативний підхід до розуміння
наведених норм процесуального права в їх взаємозв’язку у контексті обставини
справи дає підстави для такого висновку.
Рішення про відновлення втраченого
провадження повністю або в частині приймається в порядку окремого особливого
судового провадження, встановленого розділом
VII
КАС. Прийняття
цього рішення за підсудністю відноситься до повноважень суду, який ухвалив
рішення по суті спору або постановив ухвалу про закриття провадження у справі.
Відповідно до частини третьої статті 279 КАС саме цей суд вправі закрити
розгляд заяви про відновлення провадження у разі недостатності зібраних
матеріалів для точного відновлення втраченого судового провадження та
роз’яснити особам, які беруть участь у справі, право на повторне звернення з
такою самою заявою за наявності необхідних документів.
ВАЖЛИВО:
У спірному рішенні суд касаційної інстанції дійшов висновку про
неможливість розгляду касаційної скарги з огляду на недостатність зібраних
матеріалів відновленого втраченого судового провадження і з цієї причини закрив
провадження за касаційною скаргою з посиланням на положення статей 9, 218 КАС.
Однак на стадії касаційного перегляду
рішень судів першої та апеляційної інстанцій, приводом для якого є касаційна
скарга, а підставами – порушення судом норм матеріального чи процесуального
права, суд касаційної інстанції не має повноважень ухвалювати рішення про
закриття касаційного провадження з наведеної підстави.
Так, за частиною четвертою статті 218
КАС суд приймає рішення про закриття провадження у справі у разі, коли особа,
яка подала касаційну скаргу, відмовилась від неї до закінчення касаційного
провадження.
Можливість суду вирішувати справи
виходячи з аналогії закону чи права передбачена частиною сьомою статті 9 КАС.
Але ця норма вказує на законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи,
тобто мова йде про
матеріально-правову аналогію, а не процесуальну.
Відповідно до підпункту «а» пункту 1
частини другої статті 243 КАС у разі неправильного застосування судом (судами)
норми процесуального права, що перешкоджає подальшому провадженню у справі,
Верховний Суд України має право скасувати судове рішення (судові рішення) та
передати справу на розгляд до відповідного суду першої, апеляційної чи
касаційної інстанцій.
ВИСНОВОК:
Аналіз наведених норм процесуального права, юридична оцінка обставин справи
дають підстави вважати, що суд касаційної інстанції неправильно застосував
процесуальний закон і неправомірно закрив провадження у справі.
Аналогічна судова практика міститься
у постанові Верховного суду України від 23.02.2016 р. у справі
№ 21-6159а15.
теги: відновлення втраченого провадження, адміністративні справи, заява про відновлення судового провадження, ухвала суду, судова практика, Адвокат Морозов
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