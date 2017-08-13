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Підвідомчість: публічно-правовий або цивільно-правовий спір
13.08.2017 11:21
05.07.2017 р. Верховним судом України в контексті справи
№ 6-1094цс17
досліджувалось питання відмінності
цивільно-правового від публічно-правового спору, а звідси правильне визначення
підвідомчості та підсудності спору.
Усуваючи розбіжності у застосуванні
норм процесуального права, а саме статей 1, 15 ЦПК України, статей 2, 3, 17
Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) судова
палата у цивільних справах Верховного Суду України виходила з нижчевикладеного.
Відповідно до статті 15 ЦПК України у
порядку цивільного судочинства суди розглядають справи про захист порушених,
невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із
цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин, а також з інших
правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ за КАС України (стаття
17), Господарським процесуальним кодексом України (далі – ГПК України) (статті
1, 12), Кримінальним процесуальним кодексом України або Кодексом України про
адміністративні правопорушення віднесено до компетенції адміністративних,
господарських судів, до кримінального провадження чи до провадження в справах
про адміністративні правопорушення. Законом може бути передбачено розгляд інших
справ за правилами цивільного судочинства.
Згідно з пунктами 1, 5 частини другої
статті 17 КАС України компетенція адміністративних судів поширюється,
зокрема, на спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень
щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів
індивідуальної дії), дій чи бездіяльності, а також спори за зверненням суб'єкта
владних повноважень у випадках, встановлених законом.
Відповідно до пункту 1 частини першої
статті 3 КАС України справа адміністративної юрисдикції – це
переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому
хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого
самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який
здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на
виконання делегованих повноважень.
ВАЖЛИВО:
Характерною ознакою публічно-правових спорів є сфера їх
виникнення - публічно-правові відносини, тобто передбачені нормами публічного
права суспільні відносини, що виражаються у взаємних правах та обов'язках їх
учасників у різних сферах діяльності суспільства, зокрема пов'язаних з
реалізацією публічної влади.
Публічно-правовим вважається також
спір, який виник з позовних вимог, що ґрунтуються на нормах публічного
права, де держава в особі відповідних органів виступає щодо
громадянина не як рівноправна сторона у правовідносинах, а як носій суверенної
влади, який може вказувати або забороняти особі певну поведінку,
надавати дозвіл на передбачену законом діяльність тощо.
Отже, основною визначальною рисою
адміністративних правовідносин є владне підпорядкування однієї сторони цих
відносин іншій стороні. Сторони в адміністративному спорі ще до його виникнення
повинні перебувати у відносинах вертикального підпорядкування.
З огляду на положення статей 1 та 15
ЦПК України, статті 2 КАС України не вважається публічно-правовим і
розглядається у порядку цивільного судочинства спір між органом державної влади
та/або органом місцевого самоврядування та суб'єктом приватного права -
фізичною особою, в якому фізична особа звернулася до суду за захистом права не
публічного, а цивільного, зокрема права на відшкодування завданої шкоди. У
такому випадку це спір про цивільне право, незважаючи на те, що у спорі бере
участь суб'єкт публічного права.
ВИСНОВОК:
не вважається публічно-правовим і розглядається у
порядку цивільного судочинства спір між органом державної влади та/або органом
місцевого самоврядування (суб’єктом владних повноважень) як суб’єктом
публічного права та суб’єктом приватного права – фізичною особою, в якому
управлінські дії суб’єкта владних повноважень спрямовані на виникнення, зміну
або припинення цивільних прав фізичної особи. У такому випадку це спір про
цивільне право, незважаючи на те, що у спорі бере участь суб’єкт публічного
права, а спірні правовідносини врегульовано нормами цивільного та
адміністративного права.
Аналогічна
правова позиція висловлена Верховним Судом України в постанові від 10.07.2017
р. в рамках справи
№ 6-1113цс17
та від 12.07.2017 р. в справі
№ 6-1096цс17
та
вказана в ч. 2 п. 21 Постанови пленуму ВССУ від 01.03.2013 р. № 3 «Про деякі
питання юрисдикції загальних судів та визначення підсудності цивільних справ».
теги: підсудність, підвідомчість, цивільно-правовий спір, адміністративна юрисдикція, суб’єкт владних повноважень, управлінські функції, вертикальна підпорядкованість, владне підпорядкування, судовий захист, Адвокат Морозов
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