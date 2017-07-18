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Статус земельної ділянки при купівлі об’єкта нерухомості
18.07.2017 09:18
22.06.2017
р. в рамках справи № 6-3059цс16
Верховний
суд України досліджував питання щодо застосування судом касаційної інстанції
статей 88, 120 ЗК України та статті 377 ЦК України відносно переходу права
власності на об'єкт нерухомості за відсутності цивільно-правової угоди щодо
земельної ділянки.
Відповідно до частин першої, другої статті 78 ЗК
України (2001 року) право власності на землю – це
право володіти,
користуватися і розпоряджатися земельними ділянками. Право власності на землю
набувається та реалізується на підставі Конституції України,
цього Кодексу, а також інших законів, що видаються відповідно до них.
Поняття земельної ділянки як об'єкта права власності
визначено у частині першій
статті 79 ЗК
України
як частини
земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з
визначеними щодо неї правами.
Нормами частини другої статті
6
, частини першої
статті 22, частини першої статті 23 ЗК України (1991 року)
передбачалося набуття громадянами права власності на земельні ділянки у разі
одержання їх у спадщину та виникнення права власності після встановлення меж
земельної ділянки в натурі і одержання державного акта про право власності на
землю.
Аналогічними за змістом нормами
статті 81 ЗК
України
також
передбачено, що громадяни набувають права власності на земельні ділянки на
підставі, зокрема, придбання за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни,
іншими цивільно-правовими угодами, прийняття спадщини.
На відміну від норми статті 30 ЗК України 1991 року, яка в
імперативній формі передбачала автоматичний перехід права власності на земельну
ділянку в разі переходу права власності на будівлю і споруду, частина перша
статті 120 ЗК
України 2001 року
(в редакції,
чинній на час укладення сторонами договорів) визначила, що при переході права
власності на будівлю і споруду до набувача нерухомого майна право власності на
земельну ділянку, на якій розташовані будівля або споруда, може переходити на
підставі цивільно-правових угод між власниками земельної ділянки і набувачем
будівель або споруд (договори купівлі-продажу, дарування, міни тощо).
ВАЖЛИВО:
Перехід
права користування земельно
ю
ділянк
ою
при переході
права власності на будівлю або споруду, які розташовані на ній, також
визначається на підставі договору (частина друга статті 120 ЗК
України ).
Разом з тим за відсутності цивільно-правової угоди щодо
земельної ділянки при переході права власності на об'єкт нерухомості, як і у
справі, яка переглядається, слід враховувати наступне.
Частина
четверта статті 120 ЗК України (в редакції, чинній на час виникнення
спірних правовідносин) передбачала, що при переході права власності на будівлю
та споруду до кількох осіб право на земельну ділянку визначається пропорційно
часткам осіб у вартості будівлі та споруди, якщо інше не передбачено у договорі
відчуження будівлі і споруди.
Аналіз змісту норм статті 120 ЗК України у їх
сукупності дає підстави для висновку про однакову спрямованість її положень
щодо переходу прав на земельну ділянку при виникненні права власності на
будівлю і споруду, на якій вони розміщені.
Зазначені норми закріплюють загальний принцип цілісності
об'єкта нерухомості із земельною ділянкою, на якій цей об'єкт розташований.
За цими нормами
визначення правового режиму земельної ділянки перебуває у прямій залежності від
права власності на будівлю і споруду та передбачається механізм роздільного
правового регулювання нормами цивільного законодавства майнових відносин, що
виникають при укладенні правочинів щодо набуття права власності на нерухомість,
і правового регулювання нормами земельного і цивільного законодавства відносин
при переході прав на земельну ділянку у разі набуття права власності на нерухомість.
ВИСНОВОК:
Таким
чином, за загальним правилом, закріпленим у частині четвертій статті 120
ЗК України, особа, яка набула прав
о
власності
на частину будівлі чи споруди
,
стає
власником відповідної частини земельної ділянки на тих самих умовах, на яких
вона належала попередньому власнику, якщо інше не передбачено у договорі
відчуження нерухомості.
Аналогічне твердження міститься у Постанові Верховного
суду України від 11.02.2015 року по справі № 6-2цс15
(№
в ЄДРСРУ 42763573).
При цьому при застосуванні положень статті 120 ЗК
України у поєднанні з нормою статті 125
цього Кодексу
слід виходити з
того, що у випадку переходу права власності на об'єкт нерухомості у
встановленому законом порядку право власності на земельну ділянку
в
набувача
нерухомості виникає одночасно з виникненням права власності на зведені на
земельній ділянці об'єкти. Це правило стосується й випадків, коли право на
земельну ділянку не було зареєстроване одночасно з правом на нерухомість, однак
земельна ділянка раніше набула ознак об'єкта права власності.
Поряд з цим, 12.10.2016 р. Верховний суд України
розглядаючи справу №6-2225цс16
(ЄДРСРУ
№ 62058395) підтвердив раніше висловлену позицію та серед іншого вказав, що за
змістом статті 377 ЦК України до особи, яка придбала житловий будинок, будівлю
або споруду, переходить право власності на земельну ділянку, на якій вони
розміщені, без зміни її цільового призначення, у розмірах, встановлених
договором.
P
.
s
. Окрім того,
частиною першою
статті 356 ЦК
України
передбачено, що
власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з них у праві
власності є спільною частковою власністю.
Відповідно до статей 364, 367
ЦК України
кожен зі
співвласників має право на виділ його частки майна, що є у спільній частковій
власності в натурі, або його поділ з дотриманням вимог
статті 183 цього
Кодексу.
Аналогічне положення закріплено в частині
третій статті 88 ЗК України.
За нормою
статті 87 ЗК
України
право спільної
часткової власності на земельну ділянку виникає, зокрема, при придбанні у
власність земельної ділянки двома чи більше особами за цивільно-правовими
угодами; при прийнятті спадщини або за рішенням суду.
Частиною першою
статті 88 ЗК
України
передбачено, що
володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у
спільній частковій власності, здійснюється за згодою всіх співвласників згідно
з договором, а в разі недосягнення згоди – у судовому порядку.
Відповідно до частини четвертої
цієї статті
учасник спільної
часткової власності на земельну ділянку має право на отримання в його
володіння, користування частини спільної земельної ділянки, що відповідає
розміру належної йому частки.
Матеріал
по темі:
«Принцип
цілісності об’єкту нерухомості із земельною ділянкою»
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