|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Фіктивність контрагента по ланцюгу правочинів: зміна акцентів
07.07.2017 07:49
«…статус
фіктивного, нелегального підприємства несумісний з легальною підприємницькою
діяльністю. Господарські операції таких підприємств не можуть бути легалізовані
навіть за формального підтвердження документами бухгалтерського обліку» (ВСУ від 19.04.2016 у справі
№
21-4985а15
).
Також
відомо, що 14.03.2017 р. Верховний суд України розглядаючи справу
№
21-2239а16
в черговий раз прийшов до висновку, що недоведеність
фактичного здійснення господарської операції (нездійснення операції) позбавляє
первинні документи юридичної значимості для цілей формування податкової вигоди,
а покупця – права на формування цієї податкової вигоди навіть за наявності
правильно оформлених за зовнішніми ознаками та формою, але недостовірних та у
зв’язку з цим юридично дефектних первинних документів.
Аналогічний
висновок Верховного суду України міститься у постанові від 22 листопада 2016
року у справі
№ 826/11397/14
(ЄДРСРУ
№ 63283712).
Практично
аксіома:
«Якщо
первинні документи, виписані від імені особи, що заперечує свою причетність до
діяльності суб'єкта господарювання вони не мають юридичної сили».
З першу, а саме
05.04.2017 року колегія суддів Вищого адміністративного суду України
розглядаючи справу
№ К/9991/79840/12
(ЄДРСРУ № 66829087) змінює акцент та вказує, що незважаючи
на «фіктивність» контрагента (заперечення директором своє участі у створенні та
діяльності підприємства) все одно необхідно проводити сукупний аналіз всіх
наявних доказів та документів для встановлення правомірність формування
платником податку даних свого податкового обліку, так як згідно зі ст. 86
Кодексу адміністративного судочинства України суд оцінює докази, які є у
справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому,
всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Ніякі докази не мають для суду
наперед встановленої сили. Суд
оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також
достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.
Пізніше, а саме 20 червня 2017
року в рамках справи № 21-1807а16 судовою палатою в адміністративних справах
Верховного Суду України зроблено революційний висновок, який стосується
фіктивних угод/контрагентів по ланцюгу.
В даній справі ДПІ наполягало,
що послуги (рекламні), які придбані позивачем у Агентства, були придбані
останнім у ТОВ, яке вироком суду визнане фіктивним і таким, що створене для
прикриття незаконної діяльності без наміру зайняття підприємницькою діяльністю.
Однак ВСУ вказав, що як
убачається зі встановлених судами обставин у справі платник податку (товариство
– позивач) формувало податковий кредит і витрати, які враховуються для
визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток, за наслідками операцій
та на підставі первинних документів, здійснених та виданих контрагентом –
Агентством, яке не визнане фіктивним, а встановлені у згадуваній ДПІ
кримінальній справі обставини щодо фіктивного підприємництва стосуються іншого
господарюючого суб’єкта – ТОВ.
ВИСНОВОК:
якщо третій контрагент по ланцюгу має ознаки
фіктивності, то це жодним чином не повинно стосуватися платника податку, який
здійснює господарські операції/діяльність з опосередкованим контрагентом, який,
в свою чергу, має відносини далі по ланцюгу.
Матеріал
по темі:
«Контрагент з ознаками фіктивності…що робити платнику
податків???
теги: податкові спори, налоговые споры, ДФС, ГНИ, налоговая проверка, контрагент, уступка, накладная, судебная практика, працівникі, виробничі ресурси, оскарження податкових повідомлень – рішень, обжалование, Акт налоговой проверки, Адвокат Морозов
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада Вибори Війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас донбасс доходы ДТП евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкг жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна кабмин кадры карьера Киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс Луценко люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры Налоговый кодекс народ НАТО наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Одесса Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко Парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.