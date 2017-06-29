|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Присудження одному з подружжя грошової компенсації при поділі майна
29.06.2017 12:48
07.06.2017 р. Верховним судом України
в рамках справи
№ 6-2670цс16
досліджувалось питання щодо
застосування частини п’ятої статті 71 СК України відносно присудження одному з
подружжя грошової компенсації при поділі майна подружжя за умови внесення
другим з подружжя відповідної грошової суми на депозитний рахунок суду.
Так, в
ідповідно
до статей 69, 70 СК України дружина і чоловік мають право на
поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності. У разі поділу
такого майна частки майна дружини та чоловіка є рівними.
Майно, що є об'єктом права спільної сумісної власності
подружжя, ділиться між ними в натурі. Якщо дружина та чоловік не домовилися про
порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом. При цьому суд бере до
уваги інтереси дружини, чоловіка, дітей та інші обставини, що мають істотне
значення. Неподільні речі присуджуються одному з подружжя, якщо інше не
визначено домовленістю між ними (частини перша, друга статті 71 СК
України).
Відповідно до правового висновку, наведеного у постанові
Верховного Суду України від 07 вересня 2016 року у справі № 6-47цс16
, у ЦК
України, крім понять «нерухомість», «нерухоме майно», «обєкт нерухомого майна»
(частина перша статті 181, пункт 6 частини першої статті 346, статті 350, 351),
вживаються також інші поняття, наприклад: «обєкт незавершеного будівництва»
(стаття 331), «обєкт будівництва» (статті 876, 877, 879881, 883), однак прямого
визначення цих понять не міститься.
За змістом частини четвертої
статті 71 СК
України присудження одному з подружжя грошової компенсації замість його частки
у праві спільної сумісної власності на майно допускається лише за його згодою (позиція ВСУ від 18.01.2017 року у
справі
№ 6-2565цс16
),
крім випадків, передбачених
ЦК України.
Відповідно до частини третьої
статті 370 ЦК
України
виділ частки з
майна, що є у спільній сумісній власності, здійснюється у порядку,
встановленому статтею 364 цього Кодексу, частиною другою якої передбачено, що
якщо виділ у натурі частки зі спільного майна не допускається згідно із законом
або є неможливим (частина друга
статті 183 цього
Кодексу), співвласник, який бажає виділу, має право на одержання від інших
співвласників грошової або іншої матеріальної компенсації вартості його частки.
Згідно із частиною п'ятою
статті 71 СК
України
присудження
одному з подружжя грошової компенсації можливе за умови попереднього внесення
другим з подружжя відповідної грошової суми на депозитний рахунок суду.
Наявність цієї умови дозволяє створити ефективний механізм
охорони прав співвласників, право на частку яких припиняється, щодо
гарантованого отримання вартості частки в разі ухвалення судового рішення. Адже
на підставі цього рішення не тільки припиняється право, але й набувається право
на частку іншим співвласником.
Отже, процедура внесення суми відшкодування вартості
частини майна на депозит суду, з одного боку, є гарантією справедливої
сатисфакції особі у зв'язку з припиненням її права на частку у спільному майні,
а з іншого боку, є технічною функцією щодо забезпечення виконання однією
стороною у справі своїх зобов'язань перед іншою.
ВАЖЛИВО:
Вирішуючи питання про поділ майна, що є об'єктом права
спільної сумісної власності подружжя, зокрема неподільної речі, суди мають
застосовувати положення частин четвертої, п'ятої
статті 71 СК
України
щодо
обов'язкової згоди одного з подружжя на отримання грошової компенсації та
попереднього внесення другим з подружжя відповідної грошової суми на депозитний
рахунок суду.
За відсутності такої згоди присудження грошової
компенсації мож
е
мати
місце з підстав, передбачених
статтею
365
ЦК України, за умови звернення подружжя (одного з них) до суду з таким позовом
(стаття 11 цього Кодексу) та попереднього внесення на депозитний рахунок суду
відповідної грошової суми.
У разі коли жоден з подружжя не вчинив таких дій, а
неподільні речі не можуть бути реально поділені між ними відповідно до їх часток,
суд визнає ідеальні частки подружжя в цьому майні без його реального поділу і
залишає майно у їх спільній частковій власності.
ВИСНОВОК:
отже, якщо один з подружжя не вчинив передбачених частиною
п'ятою
статті 71 СК
України
дій щодо
попереднього внесення
відповідної
грошової суми на депозитний рахунок суду, а неподільні речі не можуть бути
реально поділені між сторонами відповідно до їх часток, суд визнає ідеальні
частки подружжя в цьому майні без його реального поділу і залишає майно у їх
спільній частковій власності.
Аналогічні правові висновки містяться у постанові
Верховного Суду України від 15.05.2013 р. по справі № 6-37цс13
, від
18.01.2017 року у справі №
6-2565цс16
та від
30 березня 2016 року по справі №
6-2811цс15
.
Матеріал по темі:
«ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ПОДІЛУ МІЖ ПОДРУЖЖЯМ НЕПОДІЛЬНОЇ
РЕЧІ»
теги: шлюб, сім’я, поділ майна подружжя, ідеальні частки, внесення на депозит, частка, спільна власність, приватна власність, неподільна річ, раздел имущества супругов, судова практика, Адвокат Морозов
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее Украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада верховная рада Вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы ДТП евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС Євромайдан ЄС жизнь ЖКГ жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна кабмин кадры карьера киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс Луценко люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговые споры налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Одесса Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко Парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.