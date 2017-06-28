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Розмір ставок судового збору при первісному та зустрічному позовах
28.06.2017 08:01
31.05.2017 р. в рамках справи № 3-164гс17 Верховним судом України досліджувалось питання щодо неоднакового застосування судом касаційної інстанції положень Закону України «Про судовий збір».
Зокрема те, що Законом України «Про судовий збір»
передбачено сплату судового збору з апеляційної та касаційної скарг на рішення
суду, виходячи з розміру ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної
заяви, незалежно від того, чи оскаржується рішення (постанова) суду в цілому,
чи його частина, і оскільки предметом розгляду у суді першої інстанції було два
позови (первісний позов майнового характеру та зустрічний позов немайнового
характеру), то сплачувати необхідно сукупність ставок.
За змістом статті 67 Конституції України кожен зобов’язаний
сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.
Відповідно до статті 44 ГПК судові витрати складаються із
судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи. Розмір судового збору,
порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.
Правові засади справляння судового збору, платників, об’єкти
та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та
повернення судового збору визначено Законом України «Про судовий збір».
Згідно зі статтею 1 цього Закону судовий збір справляється
на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами
документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим
Законом, і включається до складу судових витрат.
Отже, сплата судового збору за подання заяв, скарг до суду,
а також за видачу судами документів є складовою доступу до правосуддя, який є
елементом права особи на судовий захист, гарантованого статтею 55 Конституції
України.
За змістом статті 3 Закону України «Про судовий збір»
об’єктами справляння судового збору є, зокрема, позовна
заява та інша заява, передбачена процесуальним законодавством; апеляційна
і касаційна скарги на судові рішення, заява про перегляд судового рішення у
зв’язку з нововиявленими обставинами, заява про скасування рішення третейського
суду, заява про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення
третейського суду та заява про перегляд судових рішень Верховним Судом України.
ВАЖЛИВО:
Згідно з частиною першою статті 4 Закону України «Про
судовий збір» (тут і далі – у редакції, чинній на час подання зустрічної
позовної заяви ТОВ у справі, яка розглядалась) судовий збір справляється у
відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі,
встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або
скарга подається до суду, – у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у
фіксованому розмірі. Частиною другою цієї норми встановлено розміри ставок
судового збору залежно від документа і дії, за яку він справляється, та
платника судового збору.
Так, за змістом підпункту 4 пункту 2 частини другої цієї
статті за подання апеляційної скарги на рішення суду встановлено ставку у
відсотковому співвідношенні (110 %) до ставки, що підлягала сплаті при поданні
позовної заяви, іншої заяви і скарги.
Відповідно до цієї ж статті за подання до господарського
суду позовних заяв розміри ставок судового збору диференційовано зокрема за
характером спору (майновий/немайновий). При цьому за змістом підпункту 2 пункту
2 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» ставка судового
збору за подання до господарського суду позовної заяви немайнового характеру
становить 1
розмір мінімальної заробітної плати.
Згідно з частиною третьою статті 6
Закону
України «Про судовий збір» за подання
позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір
сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та
немайнового характеру. У разі коли в позовній заяві об’єднано
дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну
вимогу немайнового характеру.
За подання зустрічних позовних заяв, а також заяв про вступ
у справу третіх осіб із самостійними позовними вимогами судовий збір
справляється на загальних підставах (частина п’ята статті 6
Закону
України «Про судовий збір»).
Аналіз наведених норм права дає підстави для висновку, що у
контексті визначення розміру судового збору за подання апеляційної скарги
«ставка, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви», має визначатися за
розміром ставок, встановлених статтею 4 Закону України «Про судовий збір» на
момент пред’явлення відповідного позову.
Об’єктом, з якого розраховується розмір ставки судового
збору за подання апеляційної скарги, є саме позовна заява (зустрічна позовна
заява), а базою для такого розрахунку – ставка судового збору, що підлягала
сплаті при поданні відповідної позовної заяви (у разі об’єднання в одній заяві
вимог майнового та/або немайнового характеру, декількох вимог немайнового характеру
– загальна сума усіх вимог у
відсотковому співвідношенні до ціни позову та/або у фіксованому розмірі).
ВИСНОВОК:
Оскільки кожна позовна заява є самостійним, окремим об’єктом
справляння судового збору, то за подання апеляційної скарги на рішення суду судовий
збір справляється у відсотковому співвідношенні до розміру судового збору, що
підлягав сплаті при поданні кожної окремої відповідної позовної заяви,
незалежно від оспорюваної суми, зменшення розміру судового збору
судом на підставі статті 8 Закону України «Про судовий збір» і розподілу судом
при ухваленні рішення судових витрат пропорційно до задоволеної чи відхиленої
частини вимог.
Зокрема, у разі оскарження в апеляційному порядку судового
рішення, ухваленого за наслідками розгляду первісного та зустрічного позовів,
якщо сторона не згодна з таким рішенням у цілому, судовий збір має сплачуватися
з урахуванням результатів розгляду як первісного, так і зустрічного позовів, а у
разі оскарження судового рішення лише в частині вирішення одного із
позовів судовий збір має сплачуватися, виходячи із розміру ставки, що підлягала
сплаті при поданні відповідного позову.
Оскільки ТОВ в апеляційному порядку оскаржувало
рішення місцевого господарського суду лише в частині вирішення зустрічного
позову, а вимога закону про сплату судового збору за подання апеляційної скарги
на рішення суду за ставкою у відсотковому співвідношенні до ставки, що
підлягала сплаті при поданні позовної заяви, стосується кожного окремого
позову, в цьому випадку – зустрічного, то заявник правомірно сплатив судовий
збір, виходячи із розміру позовних вимог за зустрічним позовом.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод,
Рекомендація щодо заходів, які полегшують доступ до правосуддя № R (81)7,
прийнята Комітетом міністрів Ради Європи 14 травня 1981 року, та практика
Європейського суду з прав людини під час застосування цієї Конвенції не
визнають необхідність сплати судових витрат обмеженням права доступу до суду.
Разом із тим, ураховуючи положення пункту 1 статті 6 Конвенції та прецедентну
практику Європейського суду з прав людини (зокрема, рішення від 19 червня 2001
року у справі
«Креуз проти
Польщі»), сплата судових витрат не повинна
перешкоджати доступу до суду, ускладнювати цей доступ таким чином і такою
мірою, щоб завдати шкоди самій суті цього права, та має переслідувати законну
мету.
теги: судовий збір, розмір ставок судового збору, об’єднання позовних вимог, зустрічний позов, первинний позов, апеляційне оскарження, закон про судовий збір, судова практика, Адвокат Морозов
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