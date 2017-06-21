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Припинення апеляційного провадження судом касаційної інстанції
21.06.2017 11:05
25.05.2017 р. Судова палата у
господарських справах Верховного Суду України в розрізі справи № 3-112гс17
досліджувала питання повноважень суду касаційної інстанції
в частині припинення апеляційного провадження у справі.
За змістом положень ч. 1 ст. 129 Конституції України
основними засадами судочинства є, зокрема забезпечення права на апеляційний
перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження
рішення.
Відповідно до ст. 9 Конституції України чинні міжнародні
договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є
частиною національного законодавства України.
На розширення цього положення Основного Закону в ст. 17
Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського
суду з прав людини» зазначено, що при розгляді справ суди застосовують
Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, ратифіковану Законом
України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР (далі – Конвенція), та практику
Європейського суду з прав людини як джерело права.
Згідно з п. 1 ст. 6 Конвенції кожен має право на
справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку
незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо
його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість
будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
Європейський суд з прав людини у справі «Устименко проти
України» (заява № 32053/13) констатував, що право на справедливий судовий
розгляд, гарантоване п. 1 ст. 6 Конвенції, повинно тлумачитися у світлі
Преамбули Конвенції, відповідна частина якої проголошує верховенство права
спільною спадщиною Високих Договірних Сторін.
У рішенні в справі «Сокуренко і Стригун проти України» від
20 липня 2006 року (заяви № 29458/04 та №
29465/04) Європейський суд з прав людини вказав, що фраза «встановленого
законом» поширюється не лише на правову основу самого існування «суду», але й
дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність.
Таким чином, процедури перегляду судових рішень у
касаційному порядку повинні відповідати вимогам ст. 6 Конвенції і положенням
законодавства України та мають бути збалансовані з реальністю правового захисту
та ефективністю рішень судів усіх інстанцій, як найважливіших аспектів
реалізації принципу верховенства права.
Отже, переглядаючи постанову Київського апеляційного
господарського суду від 15 червня 2016 року, Вищий господарський суд України
мав керуватися положеннями розділу ХІІ? ГПК, у тому числі ст. 1117 ГПК, якою визначено межі перегляду
справи в касаційній інстанції.
Відповідно до ст. 1117 ГПК касаційна інстанція на підставі
встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи
апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Касаційна інстанція не має права
встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у
рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання
про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими,
збирати нові докази або додатково перевіряти докази.
ВАЖЛИВО:
За результатами розгляду касаційної скарги касаційна
інстанція має право:
1) залишити рішення першої інстанції або постанову
апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення;
2) скасувати рішення першої інстанції або постанову
апеляційної інстанції повністю або частково і прийняти нове рішення;
3) скасувати рішення першої інстанції або постанову
апеляційної інстанції і передати справу на новий розгляд, якщо суд припустився
порушень норм процесуального права, які унеможливили встановлення фактичних
обставин, що мають значення для правильного вирішення справи. Справа направляється
на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, якщо порушення норм
процесуального права, які унеможливили встановлення фактичних обставин, що
мають значення для правильного вирішення справи, допущені тільки цим судом. У
всіх інших випадках справа направляється до суду першої інстанції;
4) скасувати рішення першої інстанції, постанову
апеляційної інстанції повністю або частково і припинити провадження у
справі чи залишити
позов без розгляду повністю або частково;
5) змінити рішення першої інстанції або постанову
апеляційної інстанції;
6) залишити в силі одне із раніше прийнятих рішень або
постанов (ст. 1119 ГПК).
ВИСНОВОК:
Аналіз наведених процесуальних норм дає підстави для
висновку, що за змістом своїх повноважень суд касаційної інстанції не наділений
правом припиняти
апеляційне провадження у справі. Разом
із тим підстави припинення провадження у справі, передбачені ст. 80 ГПК, нічого
спільного з припиненням апеляційного провадження не мають та мають зовсім інше
процесуальне навантаження.
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.
Разом
з цим відповідно до ч. 3 п. 4 постанови пленуму Вищого господарського суду
України від 24.10.2011 р. за N 11 «Про
деякі питання практик застосування розділу XII-1 Господарського
процесуального кодексу України» предметом
касаційного розгляду можуть бути й окремо
від судового рішення ухвали, винесені апеляційною
інстанцією, якщо вони належать до числа зазначених у частині першій
статті 106 ГПК, або якщо можливість їх
оскарження передбачена відповідними нормами ГПК
чи Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" (зокрема,
про: відмову у прийнятті апеляційної скарги;
повернення апеляційної скарги; залишення
апеляційної скарги без
розгляду; припинення
апеляційного провадження; зупинення апеляційного провадження
тощо).
теги: припинення провадження, касаційне оскарження, повноваження суду, клопотання, господарський кодекс, суд касаційної інстанції, Верховний суд України, судебная практика, Адвокат Морозов
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