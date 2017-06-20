|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Обов’язок замовника будівництва укласти договір про пайову участь
20.06.2017 17:17
25.05.2017 р. Верховний Суд України
в розрізі справи
№ 3-187гс17
дослідив питання щодо спонукання замовника будівництва до
укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури та підстав
пайової участі забудовників в інфраструктурі міста.
За змістом положень частини першої статті 173, частини
першої статті 174 Господарського кодексу
України (далі – ГК) господарським визнається зобов’язання, що виникає між
суб’єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері
господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, зокрема безпосередньо із
закону або іншого нормативно-правового акта, що регулює господарську
діяльність; з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а
також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.
Згідно з частиною третьою статті 179 ГК укладення
господарського договору є обов’язковим для сторін, якщо він заснований на
державному замовленні, виконання якого є обов’язком для суб’єкта господарювання
у випадках, передбачених законом, або існує пряма вказівка закону щодо
обов'язковості укладення договору для певних категорій суб’єктів господарювання
чи органів державної влади або органів місцевого самоврядування.
Спори, що виникають при укладанні господарських договорів
за державним замовленням, або договорів, укладення яких є обов’язковим на
підставі закону та в інших випадках, встановлених законом, розглядаються судом
(стаття 187 ГК).
ВАЖЛИВО:
Правові та
організаційні основи містобудівної діяльності встановлюються Законом України
«Про регулювання містобудівної діяльності», що спрямований на забезпечення
сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних
інтересів.
За змістом статті 2 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» планування і забудова територій – діяльність державних органів,
органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, яка передбачає,
зокрема, реконструкцію існуючої забудови та територій, будівництво об’єктів.
Відповідно до статті 40 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності» замовник, який має намір щодо
забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов’язаний взяти
участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених частиною
четвертою цієї статті.
Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту
полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в
експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку
зазначеної інфраструктури.
Величина пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого
самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування
розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної
кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з будівельними
нормами, державними стандартами і правилами.
ВАЖЛИВО:
Граничний
розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту з урахуванням
інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати 10 відсотків
загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових
будівель та споруд.
Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації
органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладення договору про
пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість
будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.
Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури
населеного пункту укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня
реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта
будівництва в експлуатацію.
Кошти, отримані як пайова участь у розвитку
інфраструктури населеного пункту, можуть використовуватися виключно для
створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
відповідного населеного пункту.
Кошти, отримані як пайова участь у розвитку
інфраструктури населеного пункту, можуть використовуватися виключно для
створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
відповідного населеного пункту.
Згідно з частиною першою статті 40 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності» порядок залучення, розрахунку
розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно до
цього Закону.
Аналіз наведених норм дає підстави для висновку, що реконструкцію
існуючої забудови та територій, поряд із новим будівництвом об’єктів, визначено
як окремий вид забудови території.
Отже, на замовника, який має намір щодо реконструкції
існуючої забудови та територій у відповідному населеному пункті, покладено
зобов’язання взяти участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної і
соціальної інфраструктури населеного пункту шляхом перерахування замовником до
відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної
інфраструктури на підставі договору про пайову участь між замовником та органом
місцевого самоврядування, укладення якого є обов’язковим.
Водночас Законом України
«Про регулювання містобудівної
діяльності» (частина четверта статті 40) встановлено вичерпний перелік
об’єктів, у разі будівництва яких замовник не залучається до пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту.
ВИСНОВОК:
Зважаючи на викладене,
висновок судів усіх інстанцій про те,
що ТОВ проводило реконструкцію вже існуючих приміщень, без забудови нової
території, тому відповідач не є замовником будівництва у розумінні імперативної
норми закону й у нього відсутній обов’язок укладати договір про пайову участь і
сплачувати пайові внески, є передчасним.
Крім того, посилання судів на сплив граничного
терміну для укладення такого виду договору є помилковим, оскільки строк,
визначений законом для укладення договору пайової участі, – протягом 15 днів із
дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта
будівництва в експлуатацію, – встановлено саме для добровільного
виконання стороною зазначеного обов’язку, отже невиконання такого
зобов’язання свідчить про порушення замовником свого обов’язку, встановленого
законом, і не звільняє останнього від укладення договору.
P.s. Неправомірна бездіяльність відповідача щодо його
обов'язку взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури населеного пункту, який кореспондується зі зверненням
відповідача до позивача із заявою про укладення такого договору, є
протиправною формою поведінки, внаслідок якої міськрада була позбавлена
права отримати на розвиток інфраструктури населеного пункту відповідну суму
коштів, яка охоплюється визначенням упущеної вигоди.
При цьому наслідки у виді упущеної вигоди перебувають у
безпосередньому причинному зв'язку із наведеною неправомірною бездіяльністю
відповідача.
Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного
суду України від 30 листопада 2016 року
№ 3-1323гс16
та від 22.03.2017 р. у справі
№ 3-1553гс16
.
Матеріал по темі: «Пайова участь забудовників в інфраструктурі міста»
теги: реконструкція об’єкту, будівля, будівництво, забудова, договір пайової участі, міська рада, пайові внески, ДАБІ, архітектурна інспекція, інфраструктура міста, містобудівна діяльність, судова практика, Адвокат Морозов
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО Банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада Вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы ДТП евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс луценко люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Одесса Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки податкові спори политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки Свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судова реформа судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.