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Переривання строків позовної давності в аспекті подання позову до суду
17.06.2017 09:10
24.05.2017 р. Верховний суд України в рамках розгляду справи № 6-1763цс16
фактично підтвердив раніше сформований правовий висновок
відносно переривання строків позовної давності.
Так, у постанові Верховного Суду України від 2 грудня 2015
року (№ 6-895цс15) викладено
правовий висновок про те, що за змістом статті 257, частини другої статті 264,
частин четвертої, п’ятої статті 267 ЦК України, частини першої статті 118,
частини першої статті 122 ЦПК України перебіг позовної давності шляхом
пред’явлення позову може перериватися не в разі будь-якого направлення позову
поштою, а здійсненого з додержанням вимог процесуального законодавства, зокрема
статей 109, 119, 120 ЦПК України. Якщо суд у прийнятті позовної заяви відмовив
або її повернув, то перебіг позовної давності не переривається. Не перериває
перебігу такого строку й подання позову з недодержанням правил підсудності.
Передусім необхідно вказати, що відповідно до правової
позиції Верховного суду України у справі №
6-116цс13
(№ в
ЄДРСРУ 35667396) початок перебігу позовної давності співпадає з моментом виникнення
у зацікавленої сторони права на позов.
Перебіг позовної давності за вимогами кредитора, які
випливають з порушення боржником умов договору (графіка погашення кредиту) про
погашення боргу частинами (щомісячними платежами) починається стосовно кожної
окремої частини, від дня, коли відбулося це порушення.
Позовна давність у таких випадках обчислюється окремо по
кожному простроченому платежу.
Між тим правовою позицією Верховного суду України від
09.11.2016 р. у справі №
6-1457цс16
передбачено,
що відповідно до частини першої статті 264 ЦК України перебіг позовної давності
переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу
або іншого обов'язку, в силу частини третьої статті 264 ЦК України після
переривання перебіг позовної давності починається заново.
Правила переривання перебігу позовної давності
застосовуються судом незалежно від наявності чи відсутності відповідного
клопотання сторін у справі, якщо в останніх є докази, що підтверджують факт
такого переривання.
Відповідно до статті 257 ЦК України загальна
позовна давність встановлюється тривалістю у три
роки.
Згідно із частинами четвертою, п’ятою статті 267 ЦК
України сплив строку позовної давності, про застосування якої заявлено
стороною у спорі, є підставою для відмови у позові. Якщо суд визнає поважними
причини пропущення позовної давності, порушене право підлягає захисту.
ВАЖЛИВО:
Відповідно до частини другої статті 264 ЦК
України позовна давність переривається у разі пред’явлення особою позову
до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина
вимоги, право на яку має позивач.
Пред’явлення позову до суду це реалізація позивачем права на
звернення до суду. Саме із цією процесуальною дією пов’язується початок процесу
у справі.
Згідно з частиною першою статті 122 ЦПК України суддя
відкриває провадження у цивільній справі не інакше як на підставі заяви,
поданої і оформленої в порядку, встановленому цим Кодексом.
Так, позовна заява подається до районних, районних у містах,
міських та міськрайонних судів з дотриманням правил підсудності, визначених
статтями 108 – 114 ЦПК України. Позовна заява оформлюється з додержання вимог,
викладених у статтях 119 і 120 цього Кодексу, за її подання сплачується
судовий збір.
За змістом викладеного перебіг позовної давності шляхом
пред’явлення позову може перериватися в разі звернення позивача до суду, в тому
числі й направлення позовної заяви поштою, здійсненого з додержанням вимог
процесуального законодавства, зокрема статей 109, 119, 120 ЦПК
України. Якщо суд у прийнятті позовної заяви відмовив або її повернув, то
перебіг позовної давності не переривається. Не перериває перебігу такого строку
й подання позову з недодержанням правил підсудності, а також з іншим предметом
спору та з іншими матеріально-правовими підставами.
ВИСНОВОК:
Отже, найвища судова ланка пов’язує можливість переривання
строку позовної давності лише з фактом належного подання процесуально
оформленого позову до суду, який до того ж прийнятий судом до провадження.
Матеріал по темі:
«Кредитно–фінансові спори: переривання строку позовної
давності»
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