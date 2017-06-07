|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Витребування майна власником від добросовісного набувача
07.06.2017 09:15
Власник майна може витребувати належне йому майно від будь
якої особи, яка є останнім набувачем майна та яка набула майно з незаконних
підстав, незалежно від того, скільки разів це майно було відчужене попередніми
набувачами
.
У постановах Верховного Суду України від 16 квітня 2014 року та 16 вересня 2015 року (справи № 6-146цс13, 6-1203цс15 ) викладено правовий висновок про те, що за змістом статті 388 ЦК України випадки витребування майна власником від добросовісного набувача обмежені й можливі за умови, що майно вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно, поза їх волею.
ВАЖЛИВО:
Наявність
в діях власника волі на передачу майна іншій особі виключає можливість його
витребування від добросовісного набувача.
Між
тим Постановою ВСУ від 17.12.2014 року по справі №
6-140цс14
(№
в ЄДРСРУ 42576425) передбачено, що за положеннями зазначених норм права власник
майна може витребувати належне йому майно від будь якої особи, яка є останнім
набувачем майна та яка набула майно з незаконних підстав, незалежно від того,
скільки разів це майно було відчужене попередніми набувачами, та без визнання
попередніх угод щодо спірного майна недійсними.
Якщо
після укладення недійсного правочину було укладено ще декілька, то вбачається
правильним визнавати недійсними не всі правочини, а лише перший і заявляти
позов про витребування майна в останнього набувача.
У
разі встановлення що відповідач є добросовісним набувачем суд повинен
установити, чи вибуло майно з володіння власника поза його волею або було
продане в порядку виконання судових рішень.
Така
сама правова позиція міститься в постанові колегії суддів судової палати у
цивільних справах Верховного суду України № 6-53цс12
(№
в ЄДРСРУ 27595059).
ВИСНОВОК:
Вирішуючи
спір про витребування майна із чужого незаконного володіння, суди повинні
встановити, чи вибуло спірне майно з володіння власників у силу обставин,
передбачених частиною першою статті 388 ЦК України, зокрема чи з їхньої
волі вибуло це майно з їх володіння. Крім того, виходячи з положень
зазначеної статті майно, яке вибуло з володіння власника на підставі рішення
суду, ухваленого щодо цього майна, але в подальшому скасованого, вважається
таким, що вибуло з володіння власника поза його волею (Верховний суд України 27 квітня
2017 р. справа
№ 6-2894цс16
).
Матеріал
по темі:
«Витребування майна із чужого незаконного володіння:
судова практика»
теги: реституція, віндикація, витребування майна із чужого незаконного володіння, правочин, нікчемний, оспорюваний, недійсність, власник, судова практика, шкода, витрати, сделка, нотариус, недействительность, вред, судебная защита, Адвокат Морозов
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ геннадий балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым культура курс Луценко люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Одесса Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины прокуратура психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.