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Строки давності при проведенні документальних перевірок органами ДФС
02.06.2017 23:01
Граничні строки давності для проведення перевірок органами
державної фіскальної служби. Позиція Верховного суду України.
При плануванні, організації та проведенні документальних
перевірок слід враховувати, що з 1 січня 2017 року строки давності (відповідно до п. 102.1 ст. 102
Кодексу, контролюючий орган, крім випадків, визначених п. 102.2 ст. 102
Кодексу, має
право провести перевірку та самостійно визначити суму грошових
зобов’язань платника податків у випадках, визначених Кодексом, не пізніше
закінчення 1095 дня (2555 дня у разі проведення перевірки контрольованої
операції відповідно до ст. 39 Кодексу), що настає за останнім днем граничного
строку подання податкової декларації, звіту про використання доходів
(прибутків) неприбуткової організації, визначеної п. 133.4 ст. 133
Кодексу, та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих
контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше – за
днем її фактичного подання) поширюються
також на період, який може бути охоплений перевіркою (лист ДФС України від
05.05.2017 р. №11356/7/99-99-14-03-03-17
).
Аналогічна правова позиція висловлена у постанові
Верховного суду України від 09.02.2016 р. справа № 826/3285/15
,
ЄДРСРУ № 56280397: «податковий кодекс не містить граничних строків проведення
перевірок …у свою чергу, таке обмеження випливає з положень статті 102 ПК зі
строком у 1095 днів.»
ВАЖЛИВО:
Отже, якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган
не визначає суму грошових зобов’язань, платник податків вважається вільним від
такого грошового зобов’язання (у т.ч. від нарахованої пені), а спір стосовно
такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в
адміністративному або судовому порядку.
Також необхідно наголосити, що у відповідності до листа
ДФС від 17.01.2017 р. №
1005/7/99-99-14-03-03-17
«Про
організацію перевірок у 2017 році» пунктом 8 розділу І Закону N 1797 доповнено
Кодекс статтею 193 та викладено в новій редакції пп. 191.1.1 п. 191.1 ст. 191,
якими визначено перелік функцій державних податкових інспекцій, а функцію
контрольно-перевірочної роботи закріплено виключно за контролюючими органами
обласного та центрального рівнів.
Отже, з 01.01.2017 р. організацію та проведення
документальних і фактичних перевірок може бути здійснено (в т.ч. видано наказ
про проведення, оформлено направлення (посвідчення), складено акт (довідку) та
податкові повідомлення-рішення, вимоги (рішення) зі сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - ЄСВ), за їх
результатами) лише зазначеними вище органами.
Водночас уточнено, що документи з питань проведення
перевірок (запити, накази, акти, повідомлення про місце і час проведення
розгляду заперечень, податкові повідомлення-рішення) надсилаються платникам
податків у порядку, встановленому п. 42.2 ст. 42 Кодексу.
ВАЖЛИВО:
З 01.01.2017 р. змінено порядок подання та розгляду
заперечень до актів (довідок) перевірок. Так, платники податків у разі незгоди
з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці)
перевірки, мають право подати свої заперечення та/або додаткові документи в
порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 Кодексу, до контролюючого органу, який
проводив перевірку платника податків (раніше зауваження подавались до
контролюючого органу за основним місцем обліку).
Матеріал по темі:
«Доцільність не допуску податкової на перевірку платника
податку».
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