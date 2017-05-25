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Використання земельної ділянки без правового оформлення: орендна плата
25.05.2017 09:22
12.04.2017 р. забезпечуючи єдність судової практики у
застосуванні норм матеріального права щодо
правомірності задоволення позовних
вимог
«про стягнення суми несплаченої
орендної плати внаслідок використання відповідачем земельної ділянки без
правовстановлюючих документів»
, Верховний Суд України розглядаючи справу
№ 3-1345гс16
виходив з нижчевикладеного.
Правовий механізм переходу прав на землю, пов’язаний із
переходом права на будинок, будівлю або споруду, визначено у статті 120 ЗК.
Виходячи зі змісту зазначеної статті, норма щодо переходу
права на земельну ділянку у разі переходу права на будинок, будівлю і споруду
може бути застосована у випадках, якщо земельна ділянка перебувала у власності
або у користуванні колишнього власника будівлі.
ВАЖЛИВО:
Як вбачається із положень статті 120 ЗК, виникнення права
власності на об’єкт нерухомості не є підставою для автоматичного виникнення
права власності чи укладення (продовження, поновлення) договору оренди
земельної ділянки.
Однак, за загальним правилом, закріпленим у частині першій
статті 120 ЗК України, особа, яка набула права власності на будівлю чи споруду
стає власником земельної ділянки на тих самих умовах, на яких вона належала
попередньому власнику, якщо інше не передбачено у договорі відчуження нерухомості (Постанова ВСУ від 11.02.2015 року
по справі
№ 6-2цс15
(№ в ЄДРСРУ 42763573).
Водночас за змістом статті 125 ЗК право власності на
земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди
земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.
Зважаючи на ці положення, новий власник земельної ділянки
не звільняється від необхідності оформлення права на земельну ділянку
відповідно до вимог законодавства.
Аналіз наведених норм матеріального права дає підстави для
висновку, що з моменту
виникнення права власності на нерухоме майно у власника виникає обов’язок
оформити та зареєструвати речове право на відповідну земельну ділянку,
розташовану під цією будівлею.
Так, 12.10.2016 р. Верховний суд України розглядаючи
справу № 6-2225цс16
підтвердив раніше висловлену позицію та серед іншого
вказав, що за змістом статті 377 ЦК України до особи, яка придбала житловий
будинок, будівлю або споруду, переходить право власності на земельну ділянку,
на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення, у розмірах,
встановлених договором.
У даній справі ФОП набувши право власності на об’єкт
нерухомості, розташований на спірній земельній ділянці, належним чином не
оформила правовідносин щодо користування земельною ділянкою.
ВАЖЛИВО:
Відповідно до статті 206 ЗК використання землі в
Україні є платним. Об’єктом плати за землю є земельна ділянка. Плата за землю
справляється відповідно до закону.
Статтею 14 Податкового кодексу України (далі – ПК; у
редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) визначено, що плата за землю – це загальнодержавний податок, який
справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки
державної та комунальної власності.
У цій справі міська рада, звертаючись до суду з
відповідним позовом, як на правову підставу своїх вимог послалася на положення
статей 1212–1214 ЦК, а обґрунтовуючи свої вимоги про стягнення суми, зауважила,
що ця сума є сумою несплаченої відповідачем орендної плати за використання
земельної ділянки, яка перебуває у комунальній власності, без укладення договору
оренди за відповідний, внаслідок чого позивач був
позбавлений можливості отримати дохід у такому розмірі від здачі спірної
земельної ділянки в оренду, чим позивачеві завдано збитки у виді неодержаної
орендної плати за землю.
Стаття 1212 ЦК досить широко визначає підстави виникнення
зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової
підстави.
Втім, предметом регулювання інституту безпідставного
отримання чи збереження майна є відносини, що виникають у зв’язку з
безпідставним отриманням чи збереженням майна і не врегульовані спеціальними
інститутами цивільного права.
За змістом пункту 4 частини третьої статті 1212 ЦК
положення глави 83 ЦК застосовується також до вимог про відшкодування шкоди
особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої
особи.
(!!!)
Відповідно до загальних положень законодавства про
відшкодування завданої шкоди таке відшкодування є мірою відповідальності. Разом
з тим обов’язок набувача повернути безпідставно набуте (збережене) майно потерпілому
не належить до заходів відповідальності, оскільки боржник при цьому не несе
жодних майнових втрат – він зобов’язується повернути тільки майно, яке
безпідставно утримував (зберігав). На відміну від зобов’язань, які виникають із
завдання шкоди, для відшкодування шкоди за пунктом 4 частини третьої
статті 1212 ЦК вина не має значення, оскільки важливий сам факт неправомірного
набуття (збереження) майна однією особою за рахунок іншої.
ВИСНОВОК:
якщо «фактичний орендар земельної ділянки» не вчинив дій спрямованих
на оформлення права власності або права на постійне землекористування вказаною
ділянкою він не є суб’єктом плати за землю у формі земельного податку. Отже,
єдиною можливою формою здійснення плати за землю для нього як землекористувача
є орендна плата (статті 14.1.72, 14.1.73 ПК).
Таким чином, із часу виникнення права власності на
нерухоме майно у відповідача виник й обов’язок укласти та зареєструвати договір
оренди на спірну земельну ділянку. Цього обов’язку відповідач не виконав, а
отже без законних підстав зберігав у себе майно – кошти за оренду землі.
Ураховуючи викладене Верховний суд України чітко вказав,
що помилковими є висновки суду касаційної інстанції про відмову у задоволенні
позовних вимог міської ради про стягнення коштів на підставі статей 1212–1214
ЦК з огляду на те, що спірні правовідносини не регулюються зазначеними нормами
права.
Розмір безпідставно збережених коштів
відповідача було розраховано міською радою, як
розмір плати за земельну ділянку комунальної власності у формі орендної плати
за землю, який нараховується та сплачується за регульованою
ціною, встановленою уповноваженими органами державної влади та органами
місцевого самоврядування.
Матеріал по темі:
«
Орендна плата за
землю: підстава для припинення договору
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