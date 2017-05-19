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Оскарження ухвали суду про призначення судової експертизи
19.05.2017 06:34
03 травня 2017 року колегія суддів
Вищого господарського суду України розглядаючи справу № 910/11780/16
(ЄДРСРУ № 66353425) керуючись статтею 55 Конституції
України, правовою позицією Конституційного Суду України, викладеною у пункті 9
мотивувальної частини Рішення від 30.01.2003 № 3-рп/2003, пп. 3.2 п. 3 Рішення
Конституційного Суду України від 25.04.2012 № 11-рп/2012 у справі № 1-12/2012
дійшла висновку, що відсутність законодавчого
закріплення можливості оскарження ухвали про призначення судової експертизи не
є перешкодою для її перегляду в апеляційному порядку та касаційному порядку.
Аналогічна правова позиція висловлена Вищим господарським
судом України 07.02.2017 р. у справі №
916/4692/15
, (ЄДРСРУ № 64621064).
Вказана позиція не нова…
… Однак спершу необхідно вказати, що «відсутність у
Господарському процесуальному кодексі України прямих вказівок на можливість
оскарження ухвал, які суттєво впливають на права та обов'язки учасників
судового процесу, не може бути підставою для відмови у прийнятті апеляційної чи
касаційної скарги, оформленої згідно з вимогами господарського процесуального
законодавства, за відсутності прямої заборони в Законі на їх оскарження. Ця
відмова розглядається як порушення конституційного права на судовий захист, яке
за ст. 64 Конституції України не може бути обмежене» (ВГСУ від 29 листопада 2016
року у справі
№
910/14968/14
, ЄДРСРУ №
63086929).
Як визначено у ст. 1 Закону України "Про судову
експертизу", судова експертиза - це дослідження експертом на основі
спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять
інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.
Водночас, згідно з ч. 1 ст. 41 ГПК України судова
експертиза призначається для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні
господарського спору і потребують спеціальних знань.
Як роз'яснено у п.п. 2, 5 постанови пленуму Вищого господарського
суду України від 23.03.2012 № 4 "Про деякі питання практики призначення
судової експертизи", судова експертиза призначається лише у разі дійсної
потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до
предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити
інші засоби доказування. Якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими,
їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з
призначенням відповідної судової експертизи. Питання про призначення судової
експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи
і доводів сторін щодо необхідності такого призначення.
Пунктом 8 частини 3 статті 129 Конституції України
передбачено, що основними засадами судочинства є, зокрема, забезпечення
апеляційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.
За правовою позицією Конституційного Суду України,
викладеною у пункті 9 мотивувальної частини Рішення від 30.01.2003 № 3-рп/2003
,
правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає
вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах.
Відповідно до пп. 3.2 п. 3 Рішення Конституційного Суду
України від 25.04.2012 №
11-рп/2012
у
справі № 1-12/2012
право на оскарження судових рішень у судах апеляційної та
касаційної інстанцій є складовою конституційного права особи на судовий захист.
Воно гарантується визначеними Конституцією України основними засадами
судочинства, які є обов'язковими для всіх форм судочинства та судових інстанцій,
зокрема забезпеченням апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім
випадків, встановлених законом (пункт 8 частини третьої статті 129). Перегляд
судових рішень в апеляційному та касаційному порядку гарантує відновлення
порушених прав і охоронюваних законом інтересів людини і громадянина (абзац
третій підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного
Суду України від 11 грудня 2007 року № 11-рп/2007). Конституційний принцип
забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім
випадків, встановлених законом, гарантує право звернення до суду зі скаргою в
апеляційному чи в касаційному порядку, яке має бути забезпечене, за винятком
встановленої законом заборони на таке оскарження.
Таким чином, однією з основних засад судочинства є
забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім
випадків, встановлених законом (пункт 8 частини третьої статті 129 Основного
Закону України), що передбачає можливість перевірки в апеляційному та
касаційному порядку судових рішень. Це конституційне положення реалізовано у
розділах ХІІ, ХІІ1 ГПК України, де врегульовано питання апеляційного та
касаційного оскарження судових рішень. Зокрема, у статті 106 ГПК України
наведено перелік ухвал суду першої інстанції, що можуть бути оскаржені в
апеляційному порядку окремо від рішення суду.
При цьому приписи ст. 106 ГПК України не
містять заборони стосовно апеляційного оскарження ухвал, рішень господарського
суду.
ВАЖЛИВО:
Водночас стаття 41 ГПК України, якою врегульовано питання
призначення і проведення судової експертизи, не містить положень, які б
встановлювали заборону на оскарження ухвал про призначення судової експертизи.
Враховуючи викладене та те, що основним принципом
судочинства, закріпленим Конституцією України, є законність і, що відповідно до
ст. 2 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" суд, здійснюючи
правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на
справедливий суд, вважаю, що відсутність законодавчого закріплення можливості
оскарження ухвали про призначення судової експертизи не є перешкодою для її
перегляду в апеляційному порядку.
Остання практика Вищого господарського суду України
свідчить про можливість оскарження, зокрема, ухвал про призначення судових
експертиз. (Аналогічні правові
позиції зазначені в постановах Вищого господарського суду України від 22
березня 2017 року у справі
№
913/658/16
, від 21 березня 2017 року у справі
№ 910/25520/13
,
від 21 березня 2017 року у справі
№
911/2218/16
)
– Окрема думка судді Київського апеляційного
господарського суду Коротун О.М. від 27.04.2017 р.
Окремо необхідно вказати, що зупинення провадження у
справі є наслідком призначення судом експертизи, а отже, ухвала про призначення
судової експертизи та ухвала про зупинення провадження у справі перебувають у
нерозривному зв'язку одна з одною.
ВАЖЛИВО:
Призначення судової експертизи з одночасним зупиненням у
зв'язку з цим провадження по справі є одноактною (нерозривною) процесуальною
дією і не може розцінюватись як два самостійних акти - окремо щодо призначення
судової експертизи і щодо зупинення провадження по справі.
Аналогічна правова позиція висловлена Верховним
Судом України у постанові від 20.01.2009 по справі №24/489
, щодо
одноактної (нерозривної) процесуальної дії.
Таким чином, при апеляційному оскарженні ухвал щодо
зупинення провадження у справі з огляду на призначення судової експертизи
детальному аналізу судами вищих інстанцій підлягатимуть ухвали про призначення
судової експертизи, як підстави для зупинення провадження у справі (Вищий господарський суд України
від 17.08.2016 р. в справі
№
5011-8/15197-2012
, від 03.08.2016 р.
у справі
№
904/4318/15
, від 26.07.2016 р. по справі
№ 907/24/16
).
ВИСНОВОК:
судова практика свідчить про те, що відсутність
законодавчого закріплення можливості оскарження ухвали про призначення судової
експертизи не є перешкодою для її перегляду в апеляційному та навіть в
касаційному порядку.
теги: судова експертиза, ухвала про призначення експертизи, оскарження ухвали про призначення експертизи, зупинення провадження, судова практика, Адвокат Морозов
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