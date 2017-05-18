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Внесення змін в акт документальної перевірки платника податку
18.05.2017 12:36
Правова можливість внесення змін,
доповнень та уточнень в Акт (довідку) документальної перевірки платника податку
після його підписання та реєстраці
ї
.
Відповідно до
пункту 86.1 статті 86 Податкового кодексу України результати перевірок (крім
камеральних та електронних перевірок) оформлюються у формі акта або довідки, які
підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або
їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час
перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається
довідка.
Зокрема, відповідно до пунктів 86.3, 86.4 статті 86.4
Кодексу акт (довідка) документальної перевірки складається у двох примірниках,
підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку,
та реєструється у контролюючому органі протягом п'яти робочих днів з дня, що
настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для
платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій
сплаті, - протягом 10 робочих днів).
Акт (довідка) документальної перевірки після його
реєстрації вручається особисто платнику податків чи його законним представникам
або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
Відповідно до п. 2 «Загальних положень» наказу
Міністерства фінансів України від 20.08.2015 р. № 727, зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 р. за № 1300/27745 «Про
затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання
законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного
та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх
відокремленими підрозділами» (надалі – «Порядок») акт документальної перевірки - службовий документ, який підтверджує
факт проведення документальної перевірки, відображає її результати і є носієм
доказової інформації про виявлені порушення вимог законодавства з питань
державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства,
контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
ВАЖЛИВО:
В акті (довідці) документальної перевірки, інформативних
додатках та інших матеріалах не допускаються будь-які
виправлення цифрових показників, дат та інших даних (ч.4 п.6, розділу «Основні вимоги до
оформлення документальних перевірок» Порядку).
Необхідно вказати, що Верховний Суд України 7 липня 2015
року (справа № 21-334а15
)
дійшов до висновку про те, що акт
перевірки не є рішенням суб'єкта владних повноважень в розумінні ст. 17 КАС, не викликає
виникнення будь-яких прав і обов'язків для осіб, робота (діяльність) яких
перевірялися, тому його висновки не можуть бути предметом спору. Акт перевірки
є носієм доказової інформації про виявлені контролюючим органом порушення вимог
податкового, валютного та іншого законодавства суб'єктами господарювання,
документом, на підставі якого приймається відповідне рішення контролюючого
органу, а тому оцінка акту, в тому числі і оцінка дій посадових осіб
контролюючого органу щодо його складання , виклад у ньому висновків перевірки,
може бути надана судом при вирішенні спору про оскарження рішення, прийнятого на
підставі такого акта.
Ще раніше, а саме у постанові Верховного суду України від
10.09.13 р. по справі №
21-237а13
зазначено,
що висновки, викладені у акті, не породжують обов’язкових юридичних наслідків.
Дії контролюючого органу щодо внесення до Інтегрованої
системи змін показників податкової звітності суб'єктів господарювання в частині
податкового кредиту та податкових зобов'язань на підставі податкової інформації без
прийняття податкових повідомлень-рішень не породжують правових наслідків для
платників податків та не порушують їхні права, оскільки
розміщена в цій системі інформація є службовою та використовується податковими
органами для обробки зібраної інформації в автоматичному режимі
(використовуються для виконання покладених на контролюючі органи функцій та
завдань) з метою здійснення податкового контролю.
Аналогічні висновки викладені у постановах Верховного Суду
України від 09.12.2014 року, 03.11.2015 року та 17.11.2015 року у справах №№ 21-511а14, 21-99а15 та 21-4133а15
відповідно.
Отже, Акт документальної перевірки фіскального органу - є
носієм інформації, але дії контролюючого органу щодо внесення до інформаційних
систем змін показників податкової звітності суб'єкта господарювання без
прийняття податкових повідомлень-рішень не породжують правових наслідків для
цього платника, а отже не є належним та допустимим
доказом в розумінні ст. 70 Кодексу адміністративного судочинства України.
Між тим, «…ані Податковий кодекс України, ані
Порядок оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання
податкового, валютного та іншого законодавства, затверджений наказом ДПА № 984
від 22.12.2010 року, не передбачають можливість
вносити уточнення до акту перевірки окремим листом.
Крім того, уточненнями до акту перевірки не виправлялися
описки чи арифметичні помилки, виявлені при складанні акту перевірки, а
фактично встановлено нові порушення, не зафіксовані актом перевірки що
суперечить вимогам чинного законодавства» (Ухвала
ВАСУ від 22.11.2016 р. у справі
№
К/800/9095/16
, ЄДРСРУ №
62885238).
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