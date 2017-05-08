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Нарахування 3% річних та індексу інфляції при невиконанні зобов’язання
08.05.2017 19:24
26.04.2017 р. Верховний суд України розглядаючи справу № 3-1522гс16
досліджував питання стягнення 3% річних та індексу
інфляції, а також застосування строків позовної давності у такого роду спорах.
За змістом положень ст. 526 ЦК зобов’язання має
виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу,
інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –
відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання,
то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ст. 530 ЦК).
Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним
чином (ст. 599 ЦК).
Положеннями ст. 611 ЦК передбачено, що в разі порушення
зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.
Зокрема, статтею 625 ЦК врегульовано правові наслідки
порушення грошового зобов’язання, які мають особливості. Так, відповідно до
наведеної норми боржник не звільняється від відповідальності за
неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив
виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити
суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час
прострочення, а також 3 % річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів
не встановлений договором або законом.
(!!!)
Формулювання ст. 625 ЦК, коли нарахування процентів тісно
пов’язується із застосуванням індексу інфляції, орієнтує
на компенсаційний, а не штрафний характер відповідних процентів,
а тому 3 % річних не є неустойкою у розумінні положень ст. 549 ЦК і ст.
230 ГК.
Таким чином, проценти, передбачені ст. 625 ЦК, не є
штрафними санкціями (постанова
Верховного Суду України від 17 жовтня 2011 р. у справі
№ 6-42цс11
).
Отже, за змістом наведеної норми
закону нарахування інфляційних втрат на суму боргу та 3 % річних
входять до складу грошового зобов'язання і вважаються особливою мірою
відповідальності боржника за прострочення грошового зобов'язання, оскільки
виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у
відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових коштів
унаслідок інфляційних процесів та отриманні компенсації (плати) від боржника за
користування останнім утримуваними грошовими коштами, належними до сплати
кредиторові.
Аналогічне положення міститься у постановах Верховного
Суду України від 6 червня 2012 р. у справі №
6-49цс12
, від 24 жовтня 2011 р. у справі № 6-38цс11
.
ВАЖЛИВО:
Правовий аналіз положень ст.ст. 526, 599, 611, 625 ЦК дає
підстави для висновку, що наявність судового рішення про стягнення суми боргу
за Договором, яке боржник не виконав, не припиняє правовідносин сторін цього
Договору, не звільняє боржника від відповідальності за невиконання грошового
зобов’язання та не позбавляє кредитора права на отримання сум, передбачених ст.
625 цього Кодексу, за час прострочення.
Необхідно підкреслити, що судова практика виходить з того,
що приписи ст. 625 ЦК про розмір процентів, що підлягають
стягненню за порушення грошового зобов’язання, є диспозитивними та
застосовуються, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або
законом. («Аналіз
практики застосування ст. 625 Цивільного кодексу України в цивільному
судочинстві» - ВСУ).
Разом із тим, главою 19 ЦК визначено строк, у межах якого
особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або
інтересу, тобто позовну давність.
Аналіз змісту наведених норм матеріального права у їх
сукупності дає підстави для висновку, що до правових наслідків порушення
грошового зобов’язання, передбачених ст. 625 ЦК, застосовується загальний строк
позовної давності тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК).
Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено
стороною у спорі, є підставою для відмови у позові (ст. 267 ЦК).
Аналогічний висновок міститься у постанові Верховного суду
України від 18.05.2016 р. у справі за № 6-474
цс16
.
Матеріал
по темі:
«Відлік і строк
позовної давності при стягненні неустойки (пені,штрафу)»
Порядок відліку позовної давності наведено у ст. 261 ЦК,
зокрема відповідно до ч. 1 цієї статті перебіг позовної давності починається
від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права
або про особу, яка його порушила.
Оскільки внаслідок невиконання боржником грошового
зобов’язання у кредитора виникає право на отримання сум, передбачених ст. 625
цього Кодексу, за увесь час прострочення, тобто таке прострочення є триваючим
правопорушенням, то право на позов про стягнення
інфляційних втрат і 3 % річних виникає за кожен місяць з моменту порушення
грошового зобов’язання до моменту його усунення.
Аналогічне положення міститься у постанові Верховного суду
України від
19.10.2016 р.
у
справ
і
№ 6-2129цс16
.
ВИСНОВОК: нарахування інфляційних втрат на суму боргу та 3 % річних: 1) розмір процентів за порушення грошового зобов’язання є диспозитивними та застосовуються, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом; 2) орієнтує на компенсаційний, а не штрафний характер відповідних процентів; 3) входить до складу грошового зобов'язання і вважаються особливою мірою відповідальності боржника; 4) не є неустойкою у розумінні положень ст. 549 ЦК і ст. 230 ГК; 5) до цих правовідносин застосовується загальний строк позовної давності – три роки; 6) право на позов про стягнення інфляційних втрат і 3 % річних виникає за кожен місяць з моменту порушення грошового зобов’язання до моменту його усунення.
теги: проценти, індекс інфляції, штраф, пеня, неустойка, позовна давність, 3% відсотки річних, відповідальність, позивач, відповідач, суд, судова практика, Верховний суд України, Адвокат Морозов
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