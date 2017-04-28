|
|
|
Автор
Кнопки
|
Стягнення коштів з банку в період введеної тимчасової адміністрації
28.04.2017 10:05
12.04.2017р. вирішуючи питання про
усунення розбіжностей у застосуванні судом касаційної інстанції положень Закону
України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», Судова палата у
цивільних справах Верховного Суду України розглядаючи справу №
6-350цс17
виходила з нижчевикладеного.
Згідно з пунктом 16 статті 2 Закону України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб» тимчасова
адміністрація – це
процедура виведення банку з ринку, що запроваджується Фондом стосовно
неплатоспроможного банку в порядку, встановленому цим Законом.
Відповідно до пункту 6 статті 2 цього Закону ліквідація банку – це процедура припинення банку
як юридичної особи відповідно до законодавства.
ВАЖЛИВО:
Отже, у спорах, пов'язаних з виконанням банком, у якому
введена тимчасова адміністрація та/або запроваджена процедура ліквідації, своїх
зобов'язань перед його кредиторами, норми Закону України «Про
систему гарантування вкладів фізичних осіб» є спеціальними, і цей Закон є
пріоритетним відносно інших законодавчих актів України у таких правовідносинах.
Статтею 36 вказаного Закону врегульовано наслідки запровадження
тимчасової адміністрації, а саме
під час
тимчасової адміністрації не здійснюється:
задоволення вимог вкладників та інших кредиторів банку;
примусове стягнення коштів та майна банку, звернення стягнення на майно банку,
накладення арешту на кошти та майно банку; нарахування неустойки (штрафів,
пені), інших фінансових (економічних) санкцій за невиконання чи неналежне
виконання зобов’язань перед кредиторами та зобов’язань щодо сплати податків і
зборів (обов’язкових платежів); зарахування зустрічних однорідних вимог, якщо
це може призвести до порушення порядку погашення вимог кредиторів,
встановленого цим законом, нарахування відсотків за зобов'язанням банку перед
кредиторами.
Зокрема, згідно з підпунктами 1, 2 частини п’ятої статті
36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» під час
тимчасової адміністрації не здійснюється задоволення вимог вкладників та інших
кредиторів банку, примусове стягнення коштів та майна банку, звернення
стягнення на майно банку, накладення арешту на кошти та майно банку.
Відповідно до частини другої статті 46 цього Закону з дня
призначення уповноваженої особи Фонду банківська діяльність завершується
закінченням технологічного циклу конкретних операцій у разі, якщо це сприятиме
збереженню чи збільшений ліквідаційної маси.
ВИСНОВОК:
якщо Фонд запровадив тимчасову адміністрацію та розпочав
процедуру виведення банку з ринку, то це унеможливило стягнення коштів у
будь-який інший спосіб, аніж це передбачено Законом України «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб».
Аналогічна правова позиція викладена у постановах
Верховного суду України від 20.01.2016 року по справі № 6-2001цс15
(№ в ЄДРСРУ 55179270) та
від
13.06.2016 року по справі №
6-1123цс16
(№ в
ЄДРСРУ 58497382)
.
P
.
s
.
Правова позиція, яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 21
грудня 2016 року у справі №
6-2047цс16
нівелює можливість в період здійснення ліквідаційної
процедури банку зарахування зустрічних однорідних вимог
(взаємозалік кредит / депозит).
Більше того, Верховний суд України постановою від
06.04.2016 року по справі №
3-174гс16
(№ в
ЄДРСРУ 57227008) вказав: поточні рахунки відкриваються на конкретну особу за
умови надання відповідних документів, а можливості зміни власника рахунка
Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у
національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління НБУ від
12.11.2003 р. № 492, не передбачено.
Отже, виходячи із сталої судової практики вбачається, що
припинення зобов'язання шляхом зарахуванням зустрічних однорідних вимог, тобто
взаємозалік депозиту на кредит (ч. 1 ст. 601 ЦКУ) в умовах, коли
Національним Банком України у відповідний банк введено тимчасову адміністрацію,
є неможливим.
теги: ФГВФО, ФГВФЛ, фонд гарантирования, банк, депозит, деньги, гроші, тимчасова адміністрація, кредит, временная администрация, стягнення збанку, НБУ, фонд гарантирования вкладов, Верховний суд, судова практика, ВССУ, защита, юрист, Адвокат Морозов
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы Газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман гфс демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг Маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит Путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей уряд финансы экология экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.