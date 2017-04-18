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Визначення способу захисту цивільного права: реституція або віндикація
18.04.2017 11:53
29.03.2017 р. Судова палата у цивільних справах
Верховного Суду України під час розгляду справу
№ 6-3104цс16
зробила
аналіз та розмежування інституту захисту права власності шляхом подання
віндикаційного позову або застосування реституції.
Відповідно
до частини першої статті 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду
за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
Застосування
конкретного способу захисту цивільного права залежить як від змісту
суб’єктивного права, за захистом якого звернулась особа, так і від характеру
його порушення.
Необхідно
також враховувати і судову практику, яка склалася при вирішенні даної категорії
правових спорів, зокрема на рішення Верховного суду України по справі
№
6-327цс15
від
23.12.2015 р. (№ в ЄДРСРУ 55159817), яке передбачає, що виходячи з положень
закону право витребувати майно із чужого незаконного володіння має лише власник
цього майна.
Між тим
Постановою ВСУ від 17.12.2014 року по справі
№ 6-140цс14
(№ в ЄДРСРУ 42576425) передбачено, що за
положеннями зазначених норм права власник майна може витребувати належне йому
майно від будь якої особи, яка є останнім набувачем майна та яка набула майно з
незаконних підстав, незалежно від того, скільки разів це майно було відчужене
попередніми набувачами, та без визнання попередніх угод щодо спірного майна
недійсними.
ВАЖЛИВО:
Реституція
як спосіб захисту цивільного права (частина перша статті 216 ЦК України)
застосовується лише за наявності між сторонами укладеного договору, який є
нікчемним або який визнано недійсним.
Реституція
(лат.
restitutio — відновлення) — поновлення порушених майнових прав, приведення їх
до стану, що існував на момент вчинення дії, якою заподіяно шкоди, тобто
повернення або відновлення матеріальних цінностей у натурі — тих же самих, або
подібних, або речей такої самої вартості. Якщо їх неможливо повернути у натурі,
то відшкодовується їх вартість у грошах. Інститут реституції
застосовується у цивільному праві щодо недійсних угод (джерело – «Вікіпедія»).
У зв’язку
із цим вимога про повернення майна, переданого на виконання недійсного
правочину, за правилами реституції може бути пред’явлена тільки стороні
недійсного правочину.
Положення
частини першої статті 216 ЦК України не може застосовуватись як підстава позову
про повернення переданого на виконання недійсного правочину майна, яке було
відчужене третій особі. Не підлягають задоволенню позови власників майна про
визнання недійсними наступних правочинів щодо відчуження цього майна, які були
вчинені після недійсного правочину.
Разом з
тим відповідно до закріпленого у статті 387 ЦК України загального правила
власник має право витребувати майно із чужого незаконного володіння.
Віндикація
(від лат.
Vindicatio захист) – витребування своєї речі неволодіючим власником від
володіючого не власника.
Право
власника на витребування майна від добросовісного набувача на підставі частини
першої статті 388 ЦК України залежить від того, у який спосіб майно вибуло з
його володіння. Ця норма передбачає вичерпне коло підстав, коли за власником
зберігається право на витребування свого майна від добросовісного набувача.
Однією з
таких підстав є вибуття майна з володіння власника або особи, якій він передав
майно, не з їхньої волі іншим шляхом.
Наявність у діях власника волі на
передачу майна іншій особі унеможливлює витребування майна від добросовісного
набувача.
Схожі
правові висновки містяться в постановах Верховного суду України:
- захист прав особи, яка вважає себе власником майна, можливий шляхом задоволення віндикаційного позову за наявності підстав, передбачених статтею 388 ЦК України, які дають право витребувати майно у добросовісного набувача (від 7 листопада 2012 року від № 6-107цс12 );
- витребування майна шляхом віндикації застосовується до відносин речово-правового характеру, зокрема, якщо між власником і володільцем майна немає договірних відносин і майно перебуває у володільця не на підставі укладеного з власником договору. У цьому разі майно може бути витребувано від особи, яка не є стороною недійсного правочину, шляхом подання віндикаційного позову, зокрема від добросовісного набувача, з підстав, передбачених частиною першою статті 388 ЦК України (17 лютого 2016 року № 6-2407цс15 ).
- норма
частини першої статті 216 ЦК України не може застосовуватись як підстава позову
про повернення майна, переданого на виконання недійсного правочину і
відчуженого третій особі. Не підлягають задоволенню позови власників майна про
визнання недійсними наступних правочинів щодо відчуження цього майна, які були
вчинені після недійсного правочину. Права особи, яка вважає себе власником
майна, не підлягають захисту шляхом задоволення позову до набувача з
використанням правового механізму, установленого статтями 215, 216 ЦК України.
Такий спосіб захисту можливий лише шляхом подання віндикаційного позову, якщо
для цього існують, передбачені статтею 388 ЦК України підстави, які дають право
витребувати в набувача це майно (від 31 жовтня 2012 року
№
6-53цс12
; 18 вересня 2013 року
№ 6-95цс13
; 29
жовтня 2014 року
№
6-164цс14
; 19 листопада 2014 року
№ 6-170цс14
; 13
травня 2015 року
№
6-67цс15
; 17 лютого 2016 року
№ 6-2407цс15
).
Матеріал по темі:
«ВСУ: РЕСТИТУЦІЯ
ТА/АБО ВІНДИКАЦІЯ ПРИ ВИЗНАННІ ПРАВОЧИНІВ НЕДІЙСНИМ»
.
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