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Процесуальний строк пред’явлення кредитором вимог до поручителя
12.04.2017 15:06
29.03.2017 р. вирішуючи питання про
усунення розбіжностей у застосуванні судом касаційної інстанції норми
матеріального права (частини четвертої статті 559 ЦК України) Судова палата у
цивільних справах Верховного Суду України розглядаючи справу № 6-3087цс16
виходила з нижчевикладеного.
Зобов’язання виникають з підстав, передбачених статтею 11 ЦК України,
зокрема договорів.
За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець)
зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на
умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит
та сплатити проценти (частина перша статті 1054 ЦК України).
За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за
виконання ним свого обов’язку.
Згідно зі статтею 526 ЦК України
зобов’язання
має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу
,
інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –
відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
ВАЖЛИВО:
Поручитель
відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником (частина перша
статті 553 ЦК України).
У разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і
поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором
поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.
Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник,
включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків,
якщо інше не встановлено договором поруки (частини перша, друга статті 554 ЦК
України).
(!!!)
Припинення
поруки пов’язане, зокрема, із закінченням строку її чинності.
За змістом частини четвертої статті 559 ЦК України порука припиняється
після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий
строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців
від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги
до поручителя.
Отже,
порука
– це строкове зобов’язання, і
незалежно від того, встановлений строк її дії договором чи законом, його сплив
припиняє суб’єктивне право кредитора.
Відповідно до частини першої статті 251 ЦК України строком є певний період
у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення.
Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (частина
перша статті 252 ЦК України).
Разом з тим із настанням певної події, яка має юридичне значення,
законодавець пов'язує термін, який визначається календарною датою або вказівкою
на подію, яка має неминуче настати (статті 251, 252 ЦК України).
ВАЖЛИВО:
Таким чином,
умови
договору поруки про його дію до повного припинення зобов’язань боржника не
свідчать про те, що цим договором установлено строк припинення поруки в
розумінні статті 251 ЦК України
,
тому в цьому випадку підлягають застосуванню норми частини четвертої статті 559
цього Кодексу про те, що порука припиняється, якщо кредитор протягом шести
місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить
вимоги до поручителя.
Більше того, Верховний суд України розглядаючи справу № 6-272цс16
від 29.06.2016 р. зробив правовий висновок про те, що, регулюючи
правовідносини з припинення поруки у зв’язку із закінченням строку її чинності,
частина четверта статті 559 ЦК України передбачає три випадки визначення строку
дії поруки:
1) протягом строку, установленого договором поруки (перше речення
частини четвертої статті 559 ЦК України);
2) протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного
зобов’язання, якщо кредитор не пред’явить вимоги до поручителя (друге речення
частини четвертої статті 559 ЦК України);
3) протягом одного року від дня укладення договору поруки (якщо строк
основного зобов’язання не встановлено або встановлено моментом пред’явлення
вимоги), якщо кредитор не пред’явить позову до поручителя (третє речення частини
четвертої статті 559 ЦК України).
Окремо необхідно наголосити, що Верховний суд України розглядаючи справу № 6-125цс14
зробив важливий висновок: «…пред’явленням вимоги до поручителя є
пред’явлення до нього позову».
В свою чергу, виконання сторонами зобов’язання – це здійснення ними дій з реалізації
прав і обов’язків, що випливають із зобов’язання, передбаченого договором.
Отже, основне зобов’язання – це не зміст кредитного договору, а реально існуючі
правовідносини, зміст яких складають права та обов’язки сторін кредитного
договору.
Строк виконання боржником кожного щомісячного зобов’язання згідно із
частиною третьою статті 254 ЦК України спливає у відповідне число останнього
місяця строку.
Якщо умовами кредитного договору передбачено окремі самостійні зобов’язання
боржника про повернення боргу щомісяця частинами та встановлено самостійну
відповідальність боржника за невиконання цього обов’язку, то в разі
неналежного виконання позичальником цих зобов’язань позовна
давність за вимогами кредитора до позичальника про повернення заборгованих
коштів повинна обчислюватися з моменту настання строку погашення кожного
чергового платежу.
Оскільки відповідно до статті 554 ЦК України поручитель відповідає перед
кредитором у тому самому обсязі, що й боржник, то зазначені правила (з
урахуванням положень частини четвертої статті 559 цього Кодексу) повинні
застосовуватись і до поручителя.
Необхідно наголосити, що14 вересня 2016 року ВСУ розглядаючи справу № 6-223цс16
вказав, що при застосуванні частини четвертої статті 559 ЦК України слід
ураховувати, що строк
поруки відноситься до преклюзивних строків.
Отже, виходячи з положень частини четвертої статті 559 ЦК України, вимога
до поручителя про виконання ним солідарного з боржником зобов’язання за договором повинна
бути пред’явлена у судовому порядку в межах строку дії договору поруки, або
протягом шести місяців з моменту настання строку погашення чергового платежу за
основним зобов’язанням (якщо
умовами договору передбачено погашення кредиту періодичними платежами), або з
дня, встановленого кредитором для дострокового погашення кредиту в порядку
реалізації ним свого права, передбаченого частиною другою статті 1050 ЦК
України, або з дня настання строку виконання основного зобов’язання (у разі,
якщо кредит повинен бути погашений одноразовим платежем).
Аналогічний висновок Верховного суду України міститься у постанові від 14
вересня 2016 р. по справі № 6-1451цс16.
ВИСНОВОК:
Верховний суд України наголошує що в разі неналежного виконання боржником
зобов’язань за кредитним договором передбачений частиною четвертою статті 559
ЦК України строк пред’явлення кредитором вимог до поручителя про повернення
боргових сум, погашення яких згідно з умовами договору визначене періодичними
платежами, повинен обчислюватися з моменту настання строку погашення кожного
чергового платежу.
Отже, саме з часу прострочення несплаченої заборгованості відповідно до
статті 261 ЦК України починається перебіг позовної давності для вимог до
боржника та обчислення встановленого частиною четвертою статті 559 цього
Кодексу шестимісячного строку для пред’явлення вимог до поручителя щодо окремих
зобов’язань за кредитом.
Тобто кредитор мав протягом шести місяців від дня настання строку виконання
основного зобов’язання пред’явити вимоги до поручителя.
У разі пред’явлення кредитором вимог до поручителя більш ніж через 6
місяців після настання строку для виконання відповідної частини основного
зобов’язання в силу положень частини четвертої статті 559 ЦК України порука
припиняється в частині певних щомісячних зобов’язань щодо повернення грошових
коштів поза межами цього строку.
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