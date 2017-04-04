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Граничні строки сплати в податковому зак-ві (святкові та вихідні дні)
04.04.2017 17:59
15 березня 2017 р. розглядаючи справу №
К/800/24684/16
Вищий
адміністративний суд України підтвердив раніше висловлену та узгоджену вищою
судовою практикою позицію стосовно перенесення граничного строку сплати
податкового зобов'язання якщо останній день сплати припадає на вихідний
(святковий) день.
«ПК
України визначено: якщо останній день строку подання податкової декларації
припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається
операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
Однак, законодавцем не визначено граничного строку сплати податків, якщо
останній день такої сплати припадає на вихідний (святковий) день.
Разом
з тим, у Європейській конвенції про обчислення строків (ETS N 76) від 16 травня
1972 року, яка застосовується до обчислення строків у цивільних, комерційних і
адміністративних справах, у статті 5 вказано, що при обчисленні строку суботи,
неділі та офіційні свята враховуються. Однак, якщо
diesadquem
(для
цілей цієї Конвенції термін "diesadquem" означає день, у який строк
спливає) строку, до спливу якого має бути здійснена та чи інша дія, припадає на
суботу, неділю, офіційне свято чи день, який вважається офіційним святом,
встановлений строк продовжується на перший робочий день, який настає після них.
П.
56.21 ст. 56 ПК України встановлено, що у разі коли норма цього Кодексу чи
іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли
норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного
і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та припускають неоднозначне
(множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих
органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника
податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника
податків.
Враховуючи
вищевикладене та з огляду на положення Європейської конвенції про обчислення
строків, колегія суддів погоджується з висновком судів попередніх інстанцій про
перенесення граничного строку сплати податкового зобов'язання якщо останній
день сплати припадає на вихідний день».
Вказаний
висновок узгоджується із правовою позицією Верховного суду Україні висловленій
9 червня 2015 року у справі № 21-18а15
де
колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду
України дійшла висновку, що у разі якщо останній день строку подання
податкової декларації, передбачений підпунктом 49.18.1 пункту 49.18 статті 49
ПК, припадає на вихідний або святковий день, граничним строком подання такої
декларації є перший після нього робочий день. Тому початок перебігу
встановленого пунктом 57.1 статті 57 ПК десятиденного строку для сплати
зазначеного у декларації податкового зобов’язання пов’язаний саме із таким
робочим днем.
Аналогічний
висновок міститься в ухвалах ВСУ від 24 червня 2014 р. у справі №
21-215а14
та
від 1 квітня 2014 року у справі № 21-30а14.
теги: строк, гранічний термін, вихідний, святковий день, податкове зобов’язання, декларація, гранічний строк, подання декларації, судова практика, початок перебігу, останній день сплати, Адвокат Морозов
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