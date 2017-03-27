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Грошова відповідальність банку за не своєчасне повернення депозиту
27.03.2017 13:04
13.03.2017 р. Верховний суд України,
розглядаючи справу
№ 6-2128цс16
, вкотре підтвердив висновок про те, що вкладник за
договором банківського вкладу (депозиту) є споживачем фінансових
послуг, а банк – їх виконавцем і несе відповідальність за неналежне надання цих
послуг.
Вирішуючи питання про правильність
застосування у подібних правовідносинах зазначеної норми матеріального права,
Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України виходила з
нижчевикладеного.
За договором банківського вкладу
(депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або
для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати
вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в
порядку, встановлених договором (частина перша статті 1058 ЦК України).
В свою чергу, п. 14.1.44. ст. 14
Податкового кодексу України передбачає, що депозит (вклад) - кошти, які
надаються фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, визначеному
фінансовою організацією згідно із законодавством України, або нерезиденту на
строк або на вимогу та під процент на умовах видачі на першу вимогу або
повернення зі спливом встановленого договором строку. Залучення депозитів може
здійснюватися у формі випуску (емісії) ощадних (депозитних) сертифікатів.
Правила здійснення депозитних операцій встановлюються: для банківських
депозитів - Національним банком України відповідно до законодавства; для
депозитів (внесків) до інших фінансових установ - державним органом, визначеним
законом
За положеннями статті 526 ЦК
України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов
договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а
за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або
інших вимог, що звичайно ставляться.
За умовами договору банківського
вкладу у випадку невиконання або неналежного виконання умов депозитного
договору, як правило сторони несуть відповідальність відповідно до чинного
законодавства України.
Згідно із частиною
третьою статті 549 ЦК України пенею є неустойка, що обчислюється у
відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день
прострочення виконання.
Пеня є особливим видом
відповідальності за неналежне виконання зобов'язання, яка, крім відшкодування
збитків після вчиненого порушення щодо виконання зобов'язання, передбачає
додаткову стимулюючу функцію для добросовісного виконання зобов'язання.
За положеннями статті 1 Закону
України «Про захист прав споживачів» споживач – це фізична особа, яка
придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію
для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю
або виконанням обов'язків найманого працівника; продукція – це будь-які виріб
(товар), робота чи послуга, що виготовляються, виконуються чи надаються для
задоволення суспільних потреб; послугою є діяльність виконавця з надання
(передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи
нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача
для задоволення його особистих потреб; виконавець – це суб'єкт господарювання,
який виконує роботи або надає послуги.
Відповідно до частини п’ятої статті
10 Закону України «Про захист прав споживачів» у разі коли виконавець не
може виконати (прострочує виконання) роботу (надання послуги) згідно з договором,
за кожний день (кожну годину, якщо тривалість виконання визначено у годинах)
прострочення споживачеві сплачується пеня у розмірі трьох відсотків вартості
роботи (послуги), якщо інше не передбачено законодавством. У разі коли вартість
роботи (послуги) не визначено, виконавець сплачує споживачеві неустойку в
розмірі трьох відсотків загальної вартості замовлення.
Сплата виконавцем неустойки (пені),
встановленої в разі невиконання, прострочення виконання або іншого неналежного
виконання зобов'язання, не звільняє його від виконання зобов'язання в натурі.
ВАЖЛИВО:
Аналіз зазначених норм
матеріального права свідчить про те, що вкладник за
договором банківського вкладу (депозиту) є споживачем фінансових
послуг, а банк – їх виконавцем і несе відповідальність за неналежне надання цих
послуг, передбачену частиною п'ятою статті 10 Закону України «Про
захист прав споживачів», а саме сплату пені в розмірі 3 % вартості послуги за
кожен день прострочення.
Аналогічний правовий висновок
міститься й у постанові Верховного Суду України від 1 червня 2016 року справа
№ 6-2558цс15
, 28 вересня 2016 року у справі
№ 6-1699цс16
та від 11 травня 2016 року у
справі
№ 6-37цс16
.
Окремо необхідно наголосити, що
раніше Верховний суд України розглядаючи справу №
6-2861цс15
сформулював відповідну Правову
позицію в Постанові від 02 березня 2016 року, якою відповів на питання відносно продовження
нараховування процентів за банківським вкладом (депозитом) після закінчення
строку дії депозитного договору: «Закінчення строку дії депозитного
договору в разі невиконання зобов’язань не припиняє зобов’язальних
правовідносин, а трансформує їх в охоронні, що містять обов’язок відшкодувати
заподіяні збитки, встановлені договором чи законом».
Більше того, практика Європейського
суду з прав людини встановлює: «Суд зазначає, що на підставі статті 830
Цивільного кодексу, якщо особа, яка кладе суму грошей у банк, передає йому
право користування нею, то банк має її зберігати і, якщо він
використовує її на власну користь, повернути вкладнику еквівалентну суму за
умовами угоди. Отже, власник рахунку може добросовісно очікувати, аби вклад до
банку перебував у безпеці, особливо якщо він помічає, що на його
рахунок нараховуються відсотки. Закономірно, він очікуватиме, що йому
повідомлять про ситуацію, яка загрожуватиме стабільності угоди, яку він уклав з
банком, і його фінансовим інтересам, аби він міг заздалегідь вжити заходів з
метою дотримання законів і збереження свого права власності. Подібні довірчі
стосунки невід’ємні для банківських операцій і пов’язаним з ними правом. (
Nejdet Sahin і Perihan Sahin проти
Туреччини
, [ВП], №
13279/05, § 56, 20 жовтня2011 року)
».
ВИСНОВОК:
Підсумовуючи зазначене можна
зробити висновок, що при судовому стягнені простроченого вкладу (депозиту) з
банківської установи підлягають стягненню:
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