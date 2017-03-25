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Нововиявлені обставини, як підстава для перегляду судового рішення
25.03.2017 09:30
13.03.2017 р. Верховний суд України
розглядаючи справу №
3-1629гс16
дослідив
питання щодо умов перегляду рішень судів розглянутих за нововиявленими
обставинами.
Нововиявлені
обставини
за
своєю юридичною суттю є фактичними даними, що в установленому порядку
спростовують факти, які було покладено в основу судового рішення. Ці обставини
мають бути належним чином засвідчені, тобто підтверджені належними і
допустимими доказами. Не може вважатися нововиявленою обставина, яка
ґрунтується на переоцінці тих доказів, які вже оцінювалися господарським судом
у процесі розгляду справи (п.
2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 N 17 «Про
деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими
обставинами»).
(!!!)
Таким чином і з огляду на вищевикладене не можуть вважатися нововиявленими
обставини, що встановлюються на підставі доказів, які не були своєчасно подані
сторонами, оскільки до нововиявлених обставин можуть бути віднесені
матеріально-правові факти, що були наявні на час розгляду справи, але не були і
не могли бути відомими заявнику, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення
сторін або які мають значення для правильного вирішення спору.
Аналогічну
правову позицію викладено в постанові Верховного Суду України від 16.09.2014 зі
справи №
3-108гс14
: «До нововиявлених обставин можуть бути віднесені
матеріально-правові факти, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а
також інші факти, які мають значення для правильного вирішення спору.
Необхідними ознаками нововиявлених обставин є їх наявність на час розгляду
справи та те, що ці обставини не могли бути відомі заявнику на час розгляду
справи».
ВАЖЛИВО:
Не
може вважатися нововиявленою обставина, яка ґрунтується на переоцінці тих
доказів, які вже оцінювалися судом у процесі розгляду справи.
За
змістом положень статті 55 Конституції України кожному гарантується захист прав
і свобод у судовому порядку.
Водночас,
статтею 9 Конституції України передбачено, що чинні міжнародні договори, згода
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного
законодавства України.
На
розширення цього положення Основного Закону в статті 17 Закону України «Про
виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»
зазначено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав
людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як
джерело права.
Пунктом
першим статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі
– Конвенція) гарантовано, що кожен має право на справедливий і публічний
розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом,
встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків
цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти
нього кримінального обвинувачення.
Європейський
суд з прав людини у справі
«Устименко проти України»
(заява
№ 32053/13) констатував, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване
пунктом першим статті 6 Конвенції, повинно тлумачитися у світлі Преамбули
Конвенції, відповідна частина якої проголошує верховенство права спільною
спадщиною Високих Договірних Сторін.
Європейський
суд з прав людини у рішенні у справі
«Сокуренко
і Стригун проти України»
від
20 липня 2006 року (заяви № 29458/04 та № 29465/04) вказав, що фраза
«встановленого законом» поширюється не лише на правову основу самого існування
«суду», але й дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність.
Отже,
процедури перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами повинні
відповідати вимогам статті 6 Конвенції та положенням законодавства України та
мають бути збалансовані з реальністю правового захисту та ефективністю рішень
судів усіх інстанцій, як найважливіших аспектів реалізації принципу
верховенства права.
Верховний
суд України вказав, що всупереч наведеним вимогам закону, суд касаційної
інстанції у справі, що розглядається, не встановивши процесуальних порушень,
допущених апеляційним судом при перегляді за новововиявленими обставинами
судових рішень, додатково дослідив і перевірив
докази на предмет наявності нововиявлених обставин, а також надав нову правову
оцінку цим обставинам, кваліфікувавши їх як нововиявлені.
Таким
чином фактично
вийшов
за межі своїх повноважень і порушив наведені вище норми процесуального права,
тобто діяв не як суд встановлений законом.
Відносно
практики ЄСПЛ, то необхідно також зауважити, що у п. 42 справа
«Желтяков проти
України»
(заява
№ 4994/04) Суд вказує, що право на справедливий розгляд судом,
гарантоване пунктом 1 статті 6 Конвенції, повинно тлумачитися в контексті
Преамбули Конвенції, яка, серед іншого, проголошує верховенство права як
частину спільного спадку Договірних Держав. Одним із основоположних аспектів
верховенства права є принцип юридичної визначеності, який, inter alia, вимагає,
щоб, коли
суди остаточно вирішили питання, їхнє рішення не ставилось під сумнів (див. рішення суду у справі
«Брумареску проти
Румунії»
(Brumarescu
v. Romania), №28342/95, п. 61, ECHR1999-VII).
Більше
того, як зазначив Європейський суд з прав людини - повага до принципу
верховенства права та поняття справедливого судового розгляду вимагає, щоб усі
підстави застосування зворотної сили закону аналізувалися з особливою пильністю
(
рішення
ЄСПЛ
у
справі
Zielinski and Pradal & Gonzalez and
Others v. France
).
ВИСНОВОК
:
Виходячи
з
правозастосовної
судової
практики
вбачається
,
що
необхідними
ознаками
існування
нововиявлених
обставин
є
одночасна
наявність
трьох
умов
: 1)
їх
існування
на
час
розгляду
справи
; 2)
ці
обставини
не
могли
бути
відомі
заявникові
на
час
розгляду
справи
; 3)
істотність
даних
обставин
для
розгляду
справи
,
тобто
коли
врахування
їх
судом
мало
б
наслідком
прийняття
іншого
судового
рішення
,
ніж
те
,
яке
було
прийняте
.
Більше
того, потрібно чітко розрізняти поняття нововиявленої обставини (як факту) і
нового доказу (як підтвердження факту); так, не можуть вважатися такими
обставинами подані учасником судового процесу листи, накладні, розрахунки, акти
тощо, які за своєю правовою природою є саме новими доказами.
Разом
з цим, виникнення нових або зміна обставин після вирішення спору не можуть бути
підставою для зміни або скасування судового рішення.
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