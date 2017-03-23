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Особи, які мають право на касаційне оскарження судового рішення
23.03.2017 17:44
Право на оскарження судових рішень у
судах апеляційної та касаційної інстанцій є складовою конституційного права
особи на судовий захист. Воно гарантується визначеними Конституцією України
основними засадами судочинства, які є обов’язковими для всіх форм судочинства
та судових інстанцій, зокрема забезпеченням апеляційного та касаційного
оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом (пункт 8 частини
третьої статті 129) (пункт 3.2 мотивувальної частини Рішення Конституційного
Суду України від 25 квітня 2012 року № 11 – рп/2012
).
Так,
правовою позицією Верховного суду України в постанові від 01.03.2017 р у справі
за №
6-245цс17
та
від 8 лютого 2017 року у справі № 6-3102цс16
,
яка є аналогічною позиції ВСУ від 5 жовтня 2016 р. по справі №
6-1724цс16
, визначені підстави для поновлення процесуального строку
на касаційне оскарження, які нерозривно пов’язані з діями (бездіяльністю) суду
апеляційної інстанції.
Між
цим «Перебіг процесуального строку починається з наступного дня після складання
постанови апеляційного суду в повному обсязі» (Постанова ВСУ від 23.02.2016
року по справі №
826/104/115
(№
в ЄДРСРУ 56580853).
Також,
Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України 5 жовтня 2016
року розглядаючи справу № 6-1724цс16
вказала,
що право на касаційне оскарження судового рішення напряму залежить
від своєчасності отримання судового акту апеляційної інстанції, тобто
поновлення строків вбачається можливим лише з підстав несвоєчасності отримання
рішення (ухвали, постанови) суду.
Однак,
13.03.2017 р. розглядаючи справу № 6-1783цс16
Верховний
суд України уточнив перелік осіб, які мають право на касаційне оскарження з
підстав не участі у судовому провадженні, якщо рішенням суду вирішено питання
стосовно прав (обов’язків) зазначених осіб.
ВАЖЛИВО:
Так,
відповідно до частини першої статті 324 ЦПК України сторони та інші особи, які
беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд
вирішив питання про їх права, свободи чи обов’язки, мають право оскаржити у
касаційному порядку:
1)
рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку,
рішення і ухвали апеляційного суду, ухвалені за результатами апеляційного
розгляду;
2)
ухвали суду першої інстанції, вказані у пунктах 1, 3, 4, 13–18, 20, 24–29,
31–33 частини першої статті 293 цього Кодексу, після їх перегляду в
апеляційному порядку і ухвали апеляційного суду, якщо вони перешкоджають
подальшому провадженню у справі.
ВИСНОВОК:
Отже,
право
касаційного оскарження судового рішення мають також особи, які не брали участі
у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов’язки.
Зазначені
особи можуть подати касаційну скаргу, якщо оскаржуваним рішенням суду
безпосередньо вирішено питання про їх права, свободи або про їх обов‘язки,
тобто безпосередньо встановлено, змінено або припинено права або
обов‘язки цих осіб.
P.
s. 07.09.2016 р. Верховний суд України розглядаючи справу №
6-1250цс16
зробив
правовий висновок та вказав аналогічні підстави відносно поновлення
процесуальних строків на апеляційне оскарження судового рішення з підстав
невчасного та/або затримки поштового відправлення останнього.
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