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Визначення ціни іпотеки при її реалізації на підставі судового рішення
22.03.2017 13:52
Посилання суду у резолютивній частині рішення на визначення
початкової ціни предмета іпотеки під
час здійснення виконавчого провадження
суперечить вимогам Закону України «Про іпотеку».
01.03.2017 р. Верховний суд України розглядаючи справу
№ 6-2284цс16
зробив правовий
висновок, яким в черговий раз підтвердив алгоритм реалізації іпотечного
(заставного) майна на підставі судового рішення.
Зокрема суд вказав, що положеннями частини першої статті 39
Закону України «Про іпотеку» передбачено, що в разі задоволення судом позову
про звернення стягнення на предмет іпотеки у рішенні суду зазначаються: 1)
загальний розмір вимог та всі його складові, що підлягають сплаті
іпотекодержателю з вартості предмета іпотеки; 2) опис нерухомого майна, за
рахунок якого підлягають задоволенню вимоги іпотекодержателя; 3) заходи щодо
забезпечення збереження предмета іпотеки або передачі його в управління на
період до його реалізації, якщо такі необхідні; 4) спосіб реалізації предмета
іпотеки шляхом проведення прилюдних торгів або застосування процедури продажу,
встановленої статтею 38 цього Закону; 5) пріоритет та розмір вимог інших
кредиторів, які підлягають задоволенню з вартості предмета іпотеки; 6) початкова ціна предмета іпотеки для
його подальшої реалізації.
ВАЖЛИВО:
Суть іпотеки як засобу
забезпечення виконання цивільно-правових зобов’язань полягає у тому, що
кредитор (іпотекодержатель) набуває право в разі невиконання боржником
зобов’язання, забезпеченого іпотекою, одержати задоволення з вартості
іпотечного майна переважно перед іншими кредиторами іпотекодавця.
(!!!) Це право відповідно до Закону України «Про іпотеку»
підлягає підтвердженню з боку суду.
За змістом частини першої статті 39 цього Закону в разі звернення
стягнення на предмет іпотеки початкова
ціна іпотечного майна, з якої починаються торги, встановлюється рішенням суду.
Виходячи зі змісту поняття ціни як форми грошового вираження
вартості товару, послуг тощо, беручи до уваги аналіз норм статей 38, 39 Закону
України «Про іпотеку», Судова палата у цивільних справах Верховного Суду
України дійшла правового висновку, що в розумінні норми статті 39 Закону
України «Про іпотеку» встановлення початкової ціни предмета іпотеки у грошовому
вираженні визначається за процедурою, передбаченою частиною шостою статті 38
цього Закону.
ВАЖЛИВО:
Оскільки рішення суду
про звернення стягнення на предмет іпотеки дає право на примусовий продаж
іпотечного майна, то, викладаючи резолютивну частину рішення про звернення стягнення
на предмет іпотеки, суд повинен обов’язково врахувати вимоги зазначеної норми,
тобто встановити у грошовому вираженні початкову ціну предмета іпотеки для його
подальшої реалізації, визначену за процедурою, передбаченою частиною шостою
статті 38 Закону України «Про іпотеку».
Аналогічний правовий висновок Верховний Суд України вже
сформулював у постанові від 8 червня 2016 року (справа № 6-1239цс16), наданій
заявницею для порівняння, та в постановах від 13 травня 2015 року (№ 6-53цс15,
6-63цс15), 16 вересня 2015 року (№ 6-495цс15 та 6-1193цс15), 27 травня 2015
року (№ 6-332цс15), 10 червня 2015 року (№ 6-449цс15), 7 жовтня 2015 року
(№ 6-1935цс15), 21 жовтня 2015 року (№ 6-1561цс15), 4 листопада 2015 року (№
6-340цс15), 3 лютого 2016 року (№ 6-2026цс15).
Між тим необхідно вказати, що норми законодавства дозволяють
державному виконавцю передавати на реалізацію предмет іпотеки в ході
примусового виконання рішень судів про стягнення на користь іпотекодержателя
заборгованості, яка випливає із забезпечених іпотекою зобов’язань, за таких
умов: відсутність у боржника будь-якого іншого майна, на яке можна першочергово
звернути стягнення; наявність заборгованості виключно перед іпотекодержателем;
дотримання порядку реалізації майна, визначеного Законом України «Про іпотеку».
Аналогічне положення містяться в рішенні Верховного суду України
від 28.09.2016 р. по справі
№ 6-1680цс16.
P.s. Якщо кредитор не скористався своїм правом на проведення
стягнення за виконавчим листом та задоволення своїх вимог за рахунок предмета
іпотеки в строки, передбачені Законом України «Про виконавче провадження», це не є підставою для припинення
іпотеки (Верховний суд
України, 22.02.2017 р. у справі
№ 6-133цс17
).
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