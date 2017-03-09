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Стягнення заборгованості: розрахунок боргу в еквіваленті до долару США
09.03.2017 09:57
01.03.2017 р. Верховний
суд України розглядаючи справу
№ 6-284цс17
в черговий раз
досліджував питання щодо стягнення заборгованості за договором позики вираженої
в іноземній валюті в перерахунку на національну.
Предметом суперечностей
була правова позиція Верховного Суду України висвітлена у грудні 2016 року.
Так, 21 грудня 2016 року
у справі за
№ 6-1672цс16
Верховний суд України
зробив правовий висновок щодо стягнення суми заборгованості в іноземній валюті,
яка визначається за офіційним курсом
національної валюти на день ухвалення судового рішення
(або на день подачі позову
згідно з позовними вимогами).
Вирішуючи питання про
усунення розбіжностей у застосуванні судом касаційної інстанції зазначених норм
матеріального права, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України
виходила з наступного.
Згідно зі
статтею 99 Конституції України грошовою одиницею України є гривня.
Гривня є
законним платіжним засобом на території України.
Іноземна
валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених
законом (частини перша, друга статті 192 ЦК України).
Так
і
випадки
передбачені
статт
ею
193, частин
ою
четверт
ою
статті 5
2
4
ЦК України, Закон
ом
України від
16 квітня 1991 року № 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність», Декрет
ом
Кабінету
Міністрів України від
ВАЖЛИВО:
Згідно зі
статтею 524 ЦК України зобов’язання має бути виражене у грошовій одиниці
України – гривні.
Сторони
можуть визначити грошовий еквівалент зобов’язання в іноземній валюті.
Відповідно
до частини першої статті 533 ЦК України грошове зобов’язання має бути виконане
у гривнях.
Отже, гривня
як національна валюта
вважається
єдиним
законним платіжним засобом на території України.
Разом з тим
частина друга статті 533 ЦК України допускає, що сторони можуть визначити в
грошовому зобов’язанні грошовий еквівалент в іноземній валюті.
У такому
разі сума, що підлягає сплаті за зобов’язанням, визначається в гривнях за
офіційним курсом
НБУ,
встановленим
для відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не
передбачений
договором
або законом чи іншим нормативно-правовим актом.
В свою
чергу, відповідно до ст. 629 ЦК України, договір є обов'язковим для виконання
сторонами.
Положеннями
статей 525, 526 ЦК України, статті 193 ГК України встановлено, що зобов'язання
має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього
Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та
вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно
ставляться, одностороння відмова від виконання зобов'язання і одностороння
зміна умов договору не допускається.
Згідно зі
статтею 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його
виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк
(термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має
настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.
За змістом
пункту 30.1 статті 30 Закону України "Про платіжні системи та переказ
коштів в Україні"
моментом
виконання грошового зобов’язання є дата зарахування коштів на рахунок кредитора
або видачі їх йому готівкою.
За відсутності
інших підстав припинення зобов'язання, передбачених договором або законом,
зобов'язання, в тому числі й грошове, припиняється його виконанням, проведеним
належним чином (стаття 599 ЦК України).
Отже,
положення чинного законодавства не містять заборони на визначення грошового
еквіваленту зобов'язань в іноземній валюті, а також на здійснення
перерахунку грошового зобов'язання у випадку зміни курсу національної валюти
України по відношенню до іноземної валюти.
Дана
правова позиція висвітлена в постановах Верховного Суду України від 4
липня 2011 року в справі
№ 3-62гс11
, від
26 грудня 2011 року в справі
№ 3-141гс11
та від
07.10.2014 у справі
№
910/763/13
, а також у постановах Вищого господарського суду України від 03
серпня 2016 року у справі
№ 924/1968/15
та від 09
березня 2016 року справа
№
910/9976/15
.
ВАЖЛИВО:
Якщо ж у
договорі передбачено інший порядок, суду слід з’ясувати сутність такого
визначення
(Правовий
висновок Верховного суду України
від
21.12.2016 р. у справі за № 6-2134цс15
).
Відповідно
до частини другої статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання
грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з
урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також
три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не
встановлений договором або законом.
За змістом статті 1
Закону України від 3 липня 1991 року № 1282-ХІІ «Про індексацію грошових
доходів населення» індекс інфляції (індекс споживчих цін) - це показник, що
характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купує
населення для невиробничого споживання.
Офіційний індекс
інфляції, що розраховується Держкомстатом, визначає рівень знецінення
національної грошової одиниці України, тобто купівельної спроможності гривні, а
не іноземної валюти.
Отже, індексації
внаслідок знецінення підлягає лише грошова одиниця України
-
гривня, іноземна валюта
індексації не підлягає.
Норми частини другої
статті 625 ЦК України щодо сплати боргу з урахування встановленого індексу
інфляції поширюються лише на випадки прострочення грошового зобов’язання,
визначеного у гривнях.
ВИСНОВОК:
У випадку порушення
грошового зобов’язання, предметом якого є грошові кошти, виражені в гривнях з
визначенням еквіваленту в іноземній валюті, передбачені частиною другою статті
625 ЦК України інфляційні втрати стягненню не підлягають, оскільки втрати від знецінення
національної валюти внаслідок інфляції відновлені еквівалентом іноземної валюти.
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