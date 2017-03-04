|
|
|
Автор
Кнопки
|
Поновлення процесуальних строків на оскарження судового рішення
04.03.2017 09:35
Правовою позицією Верховного суду України в
постанові від
8 лютого 2017 року у
справі № 6-3102цс16
, яка є аналогічною
позиції ВСУ від 5 жовтня 2016 р. по
справі
№ 6-1724цс16
, визначені підстави для поновлення
процесуального строку на касаційне оскарження, які нерозривно пов’язані з діями
(бездіяльністю) суду апеляційної інстанції.
Але розпочати матеріал хочеться з наступної тези: «Перебіг процесуального
строку починається з наступного дня після складання постанови апеляційного суду
в повному обсязі» (Постанова
ВСУ від 23.02.2016 року по справі
№ 826/104/115
(№
в ЄДРСРУ 56580853).
ВАЖЛИВО:
Поряд
з цим, Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України 5 жовтня
2016 року розглядаючи справу № 6-1724цс16
вказала,
що право
на касаційне оскарження судового рішення напряму залежить від
своєчасності отримання судового акту апеляційної інстанції,
тобто поновлення строків вбачається можливим лише з підстав несвоєчасності
отримання рішення (ухвали, постанови) суду.
Так, відповідно до п. 8 ст. 129 Конституції України одним із
фундаментальних принципів правосуддя є забезпечення апеляційного і касаційного
оскарження рішення суду, окрім випадків, встановлених законом.
Аналогічні норми містяться в статті 14 Закону України «Про судоустрій та
статус суддів», а також у всіх процесуальних кодексах України.
Необхідно відмітити, що «перегляд
судового рішення» є значно
ширшим ніж «оскарження
судового рішення» в розумінні
процесуального законодавства.
Стосовно забезпечення цим правом дуже влучно висловився Верховний суд
України у своїй постанові від 03 березня 2016 року у справі № 5-347кс15.
Суд зазначив: поняття «забезпечення права» за своїм змістом є більш широким
поняттям, ніж поняття «право», яке використовується у законі, бо воно
передбачає, крім самого «права», ще й гарантований державою механізм його
реалізації. Забезпечення права на апеляційне і касаційне оскарження включає як
можливість оскарження судового рішення, так і обов’язок суду прийняти та
розглянути подану апеляцію чи касацію.
Конституція України, як Закон прямої дії, має найвищу юридичну силу, а
офіційне тлумачення конституційних положень здійснюється Конституційним Судом
України, який у цілій низці своїх рішень висловив правову позицію щодо права на
оскарження судових рішень та доступу до правосуддя, згідно з якою кожному
гарантується захист прав і свобод у судовому порядку; суд не може відмовити у
правосудді, якщо особа вважає, що її права і свободи порушені або порушуються,
створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші
ущемлення прав та свобод; відмова суду у прийнятті позовних та інших заяв, скарг,
оформлених відповідно до чинного законодавства, є порушенням права на судовий
захист, яке, згідно зі статтею 64 Конституції України, не може бути обмежене
(пункти 1, 2 резолютивної частини Рішення
від 25 грудня 1997 року № 9-зп, абзац 7 пункт 3 мотивувальної
частини Рішення від 25 квітня 2012 року № 11 – рп/2012
).
(!!!) Право
на оскарження судових рішень у судах апеляційної та касаційної інстанцій є
складовою конституційного права особи на судовий захист.
Воно гарантується визначеними Конституцією України основними засадами
судочинства, які є обов’язковими для всіх форм судочинства та судових
інстанцій, зокрема забезпеченням апеляційного та касаційного оскарження рішення
суду, крім випадків, встановлених законом (пункт
8 частини третьої статті 129) (пункт 3.2 мотивувальної частини
Рішення Конституційного Суду України від 25 квітня 2012 року № 11 – рп/2012
).
Перегляд судових рішень в апеляційному та касаційному порядку гарантує
відновлення порушених прав і охоронюваних законом інтересів людини і
громадянина (абзац третій підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду
України від 11 грудня 2007 року № 11-рп/2007).
ВАЖЛИВО:
Отже, конституційний принцип забезпечення апеляційного та касаційного
оскарження рішення суду гарантує право звернення до суду зі скаргою в
апеляційному чи в касаційному порядку, яке має бути реалізоване, за винятком
встановленої законом заборони на таке оскарження.
Верховний суд України вказав, що згідно із частиною першою статті 325 ЦПК
України касаційна скарга може бути подана протягом 20 днів з дня набрання
законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду.
Відповідно до положень частини першої статті 73, частини другої статті 325
ЦПК України у разі пропущення строку, встановленого частино першої цієї статті, з
причин, визнаних поважними, суддя касаційної інстанції за заявою
особи, яка подала скаргу, може поновити цей строк.
Втім, процесуальний Закон не дає визначення терміну «поважні причини».
Однак в Рішенні Верховного суду України від 13.09.2006 року по справі
№
6-26370кс04
(№ в ЄДРСРУ 135558) вказане наступне:
«Поважними причинами пропуску строку позовної давності вважаються
такі обставини, за
яких своєчасне пред'явлення позову стає неможливим або утрудненим»
.
Більше того, на думку адміністративної колегії Верховного суду України,
відмова у відкритті касаційного провадження не позбавляє права сторін та інших
осіб, які беруть участь у справі, а також осіб, які не брали участі у справі,
якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та обов’язки,
оскаржити в касаційному порядку судові рішення, додавши клопотання про
поновлення строку на касаційне оскарження, оскільки питання про поважність причин пропуску
процесуального строку оцінюються судом на власний розсуд, в кожному конкретному
випадку. (Постанова
ВСУ від 30.09.2015 року по
справі № 21-2231а15).
Відповідно до вимог законодавства копії повного рішення суду видаються
особам, які брали участь у справі, негайно після проголошення такого рішення. У
разі проголошення тільки вступної та резолютивної частин судового рішення,
особам, які брали участь у справі і були присутні у судовому засіданні, негайно
після його проголошення видаються копії судового рішення з викладом вступної та
резолютивної частин.
Якщо недотримання строків на касаційне оскарження було зумовлене діями
(бездіяльністю) суду апеляційної інстанції, зокрема особі з запізненням (більше
ніж 10 днів з дня проголошення вступної та резолютивної частин) було направлено копію повного тексту
ухвали суду апеляційної інстанції, то ця обставина може бути підставою для
поновлення строку на касаційне оскарження за заявою особи, яка оскаржує судове
рішення.
Вказане вище підтверджує те, що у суду є «свобода розсуду» або дискреційні
повноваження суду на поновлення процесуальних строків, адже за таких обставин
лише суд вирішує яка причина є поважною і які докази можна приймати до уваги,
разом з цим суд повинен обґрунтувати свою
позицію відповідними доводами, а не лише зазначити «визнати поважними причини
пропуску процесуальних строків»
(Ухвала
ВСУ від 26.01.06 справа № N 6-7307кс04).
Більше того, при досліджені питання
стосовно пропущення строку на касаційне оскарження, необхідно наголосити на
рішенні Суду у справі Mushta v. Ukraine (2010 р.), в якому внаслідок
затримки з надісланням копії рішення апеляційної інстанції,
скаржниця пропустила строк на касаційне оскарження і він не був поновлений
Верховним судом України за клопотанням заявниці.
Європейський суд знайшов порушення у тому,
що застосування відповідних процесуальних обмежень не було чітким та
передбачуваним у конкретній ситуації заявниці. Зокрема, Суд зауважив, що ні
заявниця, ані її представник не були присутні при винесенні рішення апеляційним
судом і тому цей суд мав надіслати їм копію цього рішення протягом п’ятиденного
строку. Оскільки
вони чекали на копію рішення, яку попросили одразу, коли дізнались про нього,
закінчення строку мало бути відкладеним відповідно. Також, Суд взяв до уваги, що у цій
ситуації заявниця і її представник діяли швидко та відповідно до ситуації, що
строк був пропущений не з їх вини, що вони обґрунтували клопотання про
поновлення строку і що касаційну скаргу було подано в межах загального річного
обмеження.
P. s. 07.09.2016 р. Верховний суд України розглядаючи справу № 6-1250цс16
зробив правовий висновок та вказав аналогічні підстави відносно поновлення процесуальних
строків на
апеляційне оскарження судового рішення з підстав невчасного та/або затримки
поштового відправлення останнього.
теги: оскарження судового рішення, апеляційна скарга, касаційна скарга, обжалование судебного решения, возобновление процессуального срока, ходатайство, клопотання, поновлення строку на оскарження, Европейский суд, строк на оскарження, Адвокат Морозов
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО Банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет бют валюта Васильев ВВП Верховна Рада Верховная Рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов гонтарева государство гривна Гройсман гфс демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин Образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика Украины эксперт по миграции экспорт юрист Ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.